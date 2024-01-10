Министр финансов Израиля заявил США, что Палестина не получит «ни шекеля»

Министр финансов Израиля Смотрич ответил отказом на призыв Блинкена не удерживать средства для Палестины

Tекст: Антон Антонов

Блинкен, находясь в Тель-Авиве заявил, что Израилю следует прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. Также он сказал, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии планов выселять палестинцев из сектора Газа, передает ТАСС.

Смотрич, который возглавляет праворадикальную партию «Религиозный сионизм», заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Американский госсекретарь Блинкен, добро пожаловать в Израиль». Он поблагодарил США за поддержку Израиля. Однако, как заявил Смотрич, власти Израиля намерены «действовать в соответствии с израильскими интересами».

Он сказал, что Израиль будет и дальше использовать всю свою «мощь» для уничтожения палестинского движения ХАМАС. Как подчеркнул Смотрич, палестинская администрация не получит «ни шекеля, которые бы пошли семьям нацистов в Газе». Также он заявил, что Израиль намерен «открыть ворота Газы для добровольной миграции беженцев, как это сделало международное сообщество для беженцев из Сирии и с Украины».

Напомним, американский чиновник заявил СМИ, что Блинкен в ходе поездки в Израиль заявит израильским властям, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта нужно прекратить как можно скорее.