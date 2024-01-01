  • Новость часаЧисло погибших от удара ВСУ по Белгороду выросло до 25 человек
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    2023 год стал худшим для доллара
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей Storm Shadow
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    Москва пообещала неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Донецк
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    22 комментария
    1 января 2024, 19:14

    В Белоруссии показали «домашнего дракона» Лукашенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Символ 2024 года живет у президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

    Символ 2024 года – зеленый дракон. Согласно поверьям, он воплощает силу, энергию и богатство.

    Как рассказал Telegram-канал, перед Новым годом все владельцы похожих на дракончиков питомцев показывали их в Сети. Не остался в стороне и глава Белоруссии, передает радио Sputnik.

    Как говорится в сообщении, маленький дракончик-хамелеон по имени Жорик живет у Лукашенко уже 2,5 года.

    Ранее Лукашенко подарил журналистам свитшоты с изображением любимого шпица Умки.

    31 декабря 2023, 19:38
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары по Харькову были нацелены на здания, где располагались украинские националисты из «Правого сектора» и «Кракена» (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья.

    По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».

    Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

    На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.

    Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.

    Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

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    1 января 2024, 10:19
    Макрон высказался о России в новогоднем обращении

    Макрон в новогоднем обращении призвал остановить Россию

    Макрон высказался о России в новогоднем обращении
    @ Christophe Ena/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, сообщает телеканал TF1.

    По его словам, в июне, когда должны состояться выборы в Европарламент, избирателям надо будет сделать выбор между тем, чтобы «остановить Россию, поддержав Украину» или «уступить авторитарным силам», передает РИА «Новости».

    Отмеитм, что французы резко раскритиковали обращение Макрона. Так, в комментариях в Le Figaro они призвали меньше слушать США и выступать за мир на Украине, а не провоцировать Россию. Они также назвали Макрона худшим президентом в истории страны.

    Ранее Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

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    31 декабря 2023, 22:33
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    В США рассказали о панике украинцев из-за наступления российских войск
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украины паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, украинцы паникуют. Все происходящее похоже на то, как Россия проводила операцию «Багратион» во время Второй мировой войны, «тогда это выбило немцев из колеи», передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось провалом, а российские войска начали продвигаться вперед.

    Ранее американские СМИ писали, что поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно.

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    31 декабря 2023, 19:54
    В Тюменской области родились дети с неизвестным полом

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тюменской области в 2023 году родились шесть детей с неопределенным полом, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

    В департаменте рассказали 72.RU, что это редкая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу. Поясняется, что причиной являются мутации ряда генов, которые вовлечены в процесс закладки половых желез.

    В прошлом году родилось трое детей с аналогичным диагнозом.

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    1 января 2024, 11:52
    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала

    Украинский рэпер Апачев спел композицию «Пливе кача» в эфире Первого канала

    Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рэпер Аким Апачев с певицей Дарьей Фрей на Первом канале в эфире «Новогодней ночи» исполнил композицию «Пливе кача», что в переводе с украинского на русский значит «плывет утка».

    В песне есть строчки «это мой дом, мой Крым, моя земля», передает телеканал «360».

    Лирический герой песни осуждающе относится к действиям украинских военных.

    Отметим, что в эфире Первого канале должна была прозвучать новая совместная песня Филиппа Киркорова, певицы Люси Чеботиной и шансонье Михаила Шуфутинского, однако в эфир ее так и не выпустили, так как поп-короля убрали из телепрограммы Нового года.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой уже убрали из шоу на федеральных каналах.

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    31 декабря 2023, 22:11
    Le Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
    Le Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
    @ Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2024 году у президента России Владимира Путина будет шанс закрепить достигнутые успехи, пишет французская газета Le Figaro.

    В публикации говорится, что у Путина есть бонус в 2024 году: президентские выборы в США. Отмечается, что предвыборная гонка в США показала, что поддержка киевского режима в Соединенных Штатах пошатнулась. Путин же может получить величайший подарок – возвращение Дональда Трампа в Белый дом, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.

    Коментарии (8)
    1 января 2024, 10:35
    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором: выполнение гражданского долга или статус беженца

    Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.

    По словам Зеленского, однажды каждому гражданину Украины нужно будет задать себе вопрос: «Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», передает RT.

    Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения.

    Коментарии (48)
    1 января 2024, 10:53
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в мировой экономике изменилась в пользу России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль журналисту Флавио фон Вицлебену.

    Она вспомнила, как, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент  Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и вполне может обогнать Германию, передает РИА «Новости».

    Как заметила Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем Путин и говорил: Россия обошла ФРГ в рейтинге сильнейших экономических держав.

    Как отметила экс-глава МИД Австрии, это стало настоящим событием в мировой экономической политике.

    Напомним, в августе президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

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    31 декабря 2023, 23:07
    Полянский: Гнилое нутро киевского режима начали осознавать в ООН

    Полянский: «Гнилое нутро» киевского режима начали осознавать многие в ООН

    Полянский: Гнилое нутро киевского режима начали осознавать в ООН
    @ Thomas Trutschel/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2023 году многие государства ООН начали осознавать «гнилое нутро» киевского режима, а также двуличие и цинизм Запада, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он подчеркнул, что год выдался непростым, но лучше, чем был 2022-й. Полянский рассказал, что из Нью-Йорка очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения.

    Зампостпреда отметил, что «гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие коллеги по ООН». Кроме того, для многих «все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно четко проявилась на фоне кризиса вокруг сектора Газа».

    Ранее Полянский заявил, что поставки западных вооружений Украине не оказывают существенного влияния на поле боя, кадрами горящей западной техники завален весь интернет.

    Коментарии (4)
    1 января 2024, 11:33
    Российский дрон уничтожил музей Шухевича во Львове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки дронов ВС России был уничтожен дом-музей Романа Шухевича в селе Белогорща, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

    Как пишет «Царьград», средства ПВО Украины попытались отбить атаку российских дронов, в итоге один сбитый БПЛА упал на музей и спалил его дотла.

    Издание отмечает, что разрушение музея стало случайным, но символичным. В сожженном доме в 1950 году Шухевича за совершенные преступления покарали советские чекисты и сюда «на поклон» регулярно собирались идейные последователи украинского национализма.

    «Царьград» напомнил также, что 1 января – день рождения Степана Бандеры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его поражает глупость тех, кто пытается базировать идентичность Украины, ее самобытность на неонацизме.

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    31 декабря 2023, 20:55
    Королева Дании в новогоднем обращении заявила об отречении от престола

    Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении заявила об отречении от престола 14 января

    Королева Дании Маргрете II после 52 лет правления решила отречься от престола с 14 января 2024 года.

    Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте королевского дворца, королева Дании решила уйти на покой из-за проблем со здоровьем, поскольку в феврале ей сделали обширную операцию на спине, отмечает ТАСС.

    «Благодаря компетентности врачей, все прошло хорошо. Тем не менее, это дало повод задуматься о будущем – не пора ли передать ответственность следующему поколению», – отметила Маргрете II. Она заявила, что «сейчас самое подходящее время». «14 января … я отрекусь от престола, передав его своему сыну, кронпринцу Фредерику», – заключила она.

    Напомним, 14 февраля 2018 года на 84 году жизни умер супруг королевы Дании принц Хенрик.

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    1 января 2024, 10:59
    В Польше заявили о провале экономической войны против России

    Mysl Polska: Запад ведет провальную экономическую войну против России

    Обозреватель Mysl Polska Анджей Щесняк заявил, что Россия успешно выдержала огромное санкционное давление со стороны Запада.

    «Побеждает не тот, кто наносит самые сильные удары, а тот, кто выдерживает дольше всех», – приводит его мнение RT. При этом он подчеркнул, что удар по экономике России со стороны Запада действительно был сильным, при этом российская сторона успешно его выдержала.

    Впрочем, Запад пока еще готов продолжать глобальную экономическую войну, заключает обозреватель.

    Отметим, одним из итого прошедшего 2023 года стало то, что ключевые проекты российского транспорта обрели независимость от Запада.

    Коментарии (17)
    1 января 2024, 14:49
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
    ВС России поразили украинские аэродромы базирования носителей ракет Storm Shadow
    @ t.me/mod_russia

    В последний день 2023 года ВС России нанесли удар высокоточным оружием по инфраструктуре аэродромов, где базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился оружием воздушного базирования большой дальности. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Коме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около Тимковки, Тернов Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили более 40 человек, машина пехоты, две бронемашины.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника рядом с Белогоровкой, Клещеевкой и Андреевкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены более 260 военнослужащих, две машины пехоты.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены три польские самоходные артустановки Krab, а РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке ударов авиации поражены живая сила и техника ВСУ поблизости от Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, три бронемашины.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки поразили противника в опорных пунктах из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, гаубица «Мста-Б».

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки «Днепр» уничтожено более 35 военнослужащих. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, две американские артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражено предприятие по производству БПЛА в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области, 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (15)
    1 января 2024, 11:15
    В Японии произошло несколько мощных землетрясений

    В Японии произошло несколько мощных землетрясений, объявлена угроза цунами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По данным национального метеорологического управления страны, мощные землетрясения магнитудой до 7,4 произошли в районе префектур Исикава и Ниигата в центральной части Японии.

    Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.

    Для всего западного побережья страны объявлена угроза цунами с высотой волн до пяти метров. Местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону и приготовиться к новым подземным толчкам.

    Тем временем японские энергетические компании срочно проверяют состояние атомных объектов. В частности, Tokyo Electric Powerоценивает состояние крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива», реакторы которой сейчас остановлены.

    По последним данным, информации о каких-то нештатных ситуациях на японских АЭС не поступало.

    Ранее землетрясение произошло на севере Японии, магнитуда землетрясения составила 5,0.

    Коментарии (27)
    1 января 2024, 15:51
    Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заверил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

    «Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале им. Вишневского. «Только на наших условиях», – предупредил он.

    Путин также заверил, что Москва не будет сдавать позиции.

    «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать позиций не собираемся», – сказал российский лидер

    «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию, но у них ничего не получится. Это просто исключено, просто абсолютно исключено», – сказал президент России. «Я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика (на Западе) постепенно меняется», – отметил Путин.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (47)
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    Как новый гимн создал «невиданное единство» в СССР

    Ровно 80 лет назад, в ночь на 1 января, впервые на всю страну прозвучал новый гимн, чья мелодия продолжает олицетворять Россию и сегодня. История его создания была непростой. Гимн родился во время Великой Отечественной, став не только показателем смены внутренней политики Советского Союза, но и оружием, позволившим победить в войне. Подробности

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    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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