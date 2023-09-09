Эксперт Домингес: Российская избирательная намного лучше бразильской

Tекст: Андрей Резчиков

«Голосование проходит активно. Например, в первый день выборов мы были в маленьком городе, и я даже был немного шокирован тем, что увидел очень много людей на участках уже на втором часе голосования», – говорит Энрике Домингес, бразильский электоральный эксперт, советник по международным отношениям председательства Форума ММФ БРИКС

Домингес познакомился с тем, как в России проходят выборы, на примере Херсонской области. В Россию на этой неделе прибыли электоральные эксперты из разных стран мира. Они наблюдают за голосованием в нескольких регионах России, включая новые территории. Для них важно понять, как устроены выборы в РФ. «Все процедуры организованы открыто и для нас, международных экспертов, и для избирателей», – подчеркнул собеседник.

По его словам, главное отличие бразильской электоральной системы от российской в том, что «мы голосуем с помощью специальной электронной машины». «У нас предусмотрен только один день выборов, а также нет возможности отдать свой голос не по месту регистрации. Поэтому российская система, включая надомное и мобильное голосование, хороша. Это дает людям возможность участия», – считает Домингес.

Он приветствовал тот факт, что выборы решено проводить несмотря на украинский кризис. «Особенно важно знать, как граждане настроены во времена любых политических конфликтов. Когда электоральный процесс организован, пусть и в необычных обстоятельствах, но главное – он идет, это важно, ведь люди могут высказать свое мнение», – заключил эксперт.

В субботу председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка избирателей на местных выборах составила на 8 сентября 58,42%. По ее словам, голосование проходит без происшествий.

О том, что выборы в новых регионах России проходят прозрачно и без принуждения, рассказала в интервью ТАСС эксперт из Индии, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд. «Мы, представители разных стран и континентов, беспристрастно наблюдаем, как именно люди участвуют в выборах: в принудительном порядке ли это происходит, как вещают западные СМИ. Мы обнаружили, что люди воодушевленно приходят на избирательный участок… Мы готовы к справедливому и прозрачному итоговому результату», – сказала Ананд.

По ее словам, для жителей новых российских регионов выборы стали особым событием. «Каждый избирательный участок украшен шарами российского триколора. Все это создавало приятную располагающую атмосферу для голосующих, наблюдателей и журналистов. Пожилые люди, женщины приходили в традиционных костюмах и много детей были также красиво наряжены. Это наглядный пример того, что после случившегося украинского кризиса люди верят в Россию и ее процветание, успех и миролюбие», – отметила эксперт.

В этом году Единый день голосования (ЕДГ) проходит в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе избиратели голосуют за высших должностных лиц. В том числе москвичи выбирают мэра столицы. Жители 20 регионов формируют региональные парламенты, в 16 субъектах люди голосуют за депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как проходит голосование в новых российских регионах.