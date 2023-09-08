Новые регионы показали высокую явку

В новых российских регионах рассказали, как прошел первый день голосования

Tекст: Андрей Резчиков,

Рафаэль Фахрутдинов

В пятницу в большинстве регионов России начался Единый день голосования (ЕДГ), который продлится три дня. Основным днем станет воскресенье, 10 сентября. Всего запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, также проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

Но особое внимание на себя обратили новые регионы России: Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Для этих территорий это первое участие в ЕДГ. С учетом соседства с Украиной в некоторых районах, которые подвергаются обстрелам, участки было решено не открывать. Здесь проходило досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября.

Как отметил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, в новых регионах «все проходит четко, в рамках закона». «Тревожит, что было несколько обстрелов в Херсонской области, пришлось перемещать избирательную комиссию с линии огня – о таком западная и украинская пресса не пишет, предпочитая наводнять информационное пространство сообщениями о том, что голосование идет якобы «под дулами автоматов», – рассказал Брод.

Выборность местной власти

В Донецкой народной республике, по сообщениям председателя региональной избирательной комиссии Владимира Высоцкого, явка в первый день на выборах в Народный совет региона составила 59,04%. А на выборах депутатов Донецкого городского совета предварительная явка составила 56,10%, сообщает ТАСС. При этом в Telegram-канале местного избиркома говорится, что голосование проходило в штатном режиме. Безопасность членов комиссий и избирателей обеспечивали сотрудники МЧС и МВД.

Как рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, днем в пятницу он посетил избирательный участок в центре Донецка. Всего в республике открыто более 600 участков. «Как мне рассказали, основная активность избирателей наблюдается утром и вечером. Я находился на участке около пяти минут, при мне проголосовало человек десять», – отметил Бердичевский.

По мнению собеседника, активность избирателей высокая, особенно с учетом досрочного голосования. Отдать голос дистанционно могли те, кто по каким-то причинам не может прийти проголосовать, например, пожилые люди. «Опломбированные избирательные урны носили прямо по дворам. Поэтому по итогам голосования явка будет достаточно высокой», – полагает политик.

По данным местного избиркома, за восемь дней досрочного и экстерриториального голосования явка на выборах в Народный совет ДНР составила 45,43%, а на выборах в горсовет Донецка – 45,78%. Основные ожидания – это выборность власти, глава республики должен избавиться от приставки «врио», говорит Бердичевский. «Все прекрасно понимают, что нужно жить по законам Российской Федерации», – добавил он.

Бердичевский особо отметил высокий уровень безопасности процесса голосования. «На всех избирательных участках находится вооруженная охрана. В районах, которые постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, избирательных участков нет. Пока выборы проходят без эксцессов. Ранее мы неоднократно проводили выборы, но вот впервые – по российским законам. Наши избирательные процессы схожи, поэтому схема отработана и функционирует органично», – подчеркнул Бердичевский.

Выбор в пользу будущего

Первый день голосования в Луганской народной республике завершился с явкой 42,74%, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда регионального избиркома Марианну Сумскую. Как сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, он голосовал вместе со спикером Народного совета Денисом Мирошниченко и премьер-министром республики Сергеем Козловым. «Я считаю, что это очень важное для всех нас мероприятие, сегодня мы делаем выбор в пользу будущего. Призываю всех жителей республики принять участие в голосовании, потому что каждый должен выразить свое отношение к этому, определить своих кандидатов в депутаты, определить свое будущее», – сказал Пасечник после голосования.

«Отдал свой голос за тех, кого считаю способным работать честно, с полной самоотдачей в интересах республики и ее жителей. За тех, у кого есть четкое видение и конструктивные предложения, как нам дальше сообща решать актуальные задачи и развивать наш регион в составе России», – сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.



Жители ЛНР выбирают 50 депутатов Народного совета (регионального парламента) и 565 депутатов представительных органов власти всех 28 муниципальных образований. Как передает Луганский информационный центр, одними из первых проголосовали представители местной избирательной комиссии на одном из участков в Луганске. «Я считаю, что это важный этап нашей жизни. И каждый из наших избирателей может прийти на избирательный участок и проголосовать», – говорит зампредседателя избиркома Марианна Сумская.



Присутствовавший в республике наблюдатель из Германии отметил, что после посещения нескольких участков обратил внимание на положительные изменения в ЛНР. Об этом сообщает телеканал «360». «Когда я вернусь домой, то донесу правду до моих соотечественников о том, что здесь происходит, как проходят выборы. Хочу отметить, что это очень важно после многих ужасных лет», – сказал наблюдатель.

«В ЛНР было, по сути, два вида голосования. Первое – дистанционное. Члены комиссии в сопровождении наблюдателей совершали обходы по домам по заранее установленному графику. Это актуально для прифронтовых территорий – Кременная, Сватово, Рубежное. Мы не можем допустить там большого количества людей, поскольку туда может что-то прилететь», – рассказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

«На наиболее безопасных территориях голосование началось сегодня, – добавил он. – Представители органов власти проголосовали первыми, чтобы убедить других жителей в безопасности мероприятия. В целом проведение выборов – один из показателей возвращения в регион законодательных норм правового государства».

«Люди голосуют за таких же местных кандидатов, «за соседей», которые должны прийти в муниципальные советы и формировать политику в локальном масштабе. И люди смотрят на это с оптимизмом, потому что они понимают, что в регионе восстанавливается нормальный государственный порядок. Это важно для ощущения интенсификации интеграции в РФ. Выборы дают обществу уверенность в том, что трудности с получением российского гражданства, проблемы в работе госорганов и прочие шероховатости уже позади», – отметил он.

Историческое событие

То, что вопрос безопасности граждан стоит на первом месте, подтверждает инцидент в Херсонской области. Там российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок в Скадовском муниципальном округе. Дроны были уничтожены в непосредственной близости от места голосования. «Украина наносит удары исключительно по мирным жителям, которые пришли на избирательные участки, чтобы изъявить свою гражданскую позицию», – заявила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

Как пишет РИА «Новости», в первый день голосования явка на выборах в Херсонскую областную думу составила 58,42%. Сам же день в регионе стал настоящим праздником, совпав с сезоном арбузов и дынь – визитной карточкой Херсонской области, – которыми угощали избирателей прямо на участках.

В беседе с газетой ВЗГЛЯД Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области, прежде всего отметил именно праздничный настрой людей. «Для жителей – это историческое событие. Наши наблюдатели и кандидаты в депутаты Херсонской областной думы следят за ходом голосования на всех участках. Нарушений на данный момент не зафиксировано», – сказал политик.

По его словам, несмотря на провокации с «той стороны», «люди активно голосуют за свое будущее по законам и в составе Российской Федерации».

«Много семей с детьми, все с флагами России, счастливыми улыбками на лицах. Музыка играет везде, – рассказывает депутат. – Приходят семьями, трудовыми коллективами. Например, сегодня целым коллективом голосовал морской порт».

Он особо приветствовал активность избирателей преклонного возраста. «Несмотря на то, что организованы все условия для голосования пожилых и маломобильных жителей, пенсионеры хотят прийти лично. Например, 82-летняя Валентина Степановна из Геническа пришла, потому что, как сама говорит, «это наша Родина», – рассказал депутат.

За ходом голосования следят наблюдатели (независимые и от партий), на участках также присутствуют волонтеры-медики. «Их дежурство организовано на всех участках во все дни голосования по 10 сентября. Если нужно, они померяют давление, окажут помощь, проконсультируют. Возможно, в Херсонской области такое в новинку. Но это единственно верное, заботливое и бережное отношение к людям. Так и должно быть. Выборы в новых регионах проходят не только по российскому законодательству, но и с российским, русским отношением друг к другу», – считает депутат.

Первые свободные выборы за 30 лет

О том, что выборы в Запорожской области проходят без серьезных нарушений, а явка избирателей составила уже более 37,94%, сообщило региональное издание «Запорожский вестник» со ссылкой на главу избирательной комиссии Галину Катющенко.

«Штаб общественного наблюдения за выборами в Запорожской области уже сейчас может заявить о том, что не было зафиксировано каких-либо нарушений хода надомного голосования или голосования вне избирательных участков», – сообщил газете ВЗГЛЯД Антон Бибаров-Государев, руководитель местного штаба общественного наблюдения за выборами.



По его словам, жители проявили большой интерес к голосованию. «В полной мере была обеспечена тайна голосования и возможности волеизъявления. Общественные наблюдатели не зафиксировали никаких поводов, чтобы можно было говорить о давлении на кого-либо», – подчеркнул собеседник.

Бибаров-Государев добавил, что в пятницу появлялись сообщения о якобы фактах принуждения к голосованию. Но как выяснилось в ходе проверки, информация оказалась недостоверной.

«Общественные наблюдатели приступили к своей работе с момента начала досрочного голосования больше недели назад. Они следили за тем, как проходит процедура – насколько все честно, объективно», – добавила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Татьяна Конради, член Общественной палаты Запорожской области и штаба по наблюдению за выборами.

Она особо отметила, что по откликам самих жителей можно сделать вывод о том, что первые выборы по российским законам – это настоящий праздник. «Для людей это торжество, очень знаковое событие. Своими впечатлениями жители региона делятся с наблюдателями», – добавила Конради, выразив уверенность, что итоги голосования ни на секунду не вызовут сомнений не только в России, но и во всем мире.

«Голосование проходит активно и позитивно. Люди, без преувеличения, поздравляют друг друга с праздником. Это светлые и теплые эмоции, которые я вижу в людях по всей области.

По сути, сегодняшнее голосование – это продолжение референдума, это наш долгий путь домой, который мы уже проходим полностью. 30 лет нас ломали, лишали прав. Наше главное достояние – это доверие людей. Мы должны вернуть этот долг своим трудом»,

– сказал газете ВЗГЛЯД глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал символичным, что начало ЕДГ совпало с уничтожением из «Корнета» на участке Работино второго британского танка Сhallenger 2. «Это еще один вариант голосования, подтверждение серьезности наших намерений», – говорит Рогов.

Что касается признания итогов выборов за рубежом, то Рогов считает главным, «чтобы результаты выборов признал сам народ, который участвует в голосовании». «Важно, чтобы каждый из нас понимал, что его голос учтен, что выборы прозрачные и безопасные. Обратите внимание, что у людей есть возможность голосовать по российским и по украинским паспортам. И что показательно, почти все участники голосования с российскими паспортами», – отметил эксперт.

По прогнозу Рогова, итоговая явка будет значительно выше 70%, «потому что масса людей из временно оккупированного города Запорожье спрашивает, как можно принять участие в выборах». «Люди готовы голосовать, рискуя своей жизнью в прямом смысле слова. В воскресенье, в итоговый день голосования, вы увидите, как соцсети взорвутся от количества фотографий, которые люди будут выкладывать с избирательных участков. Это праздник, это наш выбор. Мы выбираем достойных из достойных. Мы 30 лет ждали возможности свободного выбора», – заключил собеседник.