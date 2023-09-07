История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников
Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников
Около 8.00 по Москве несколько дронов ВСУ совершили атаку на многоквартирный дом в Энергодаре, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале он указал, что несколько дронов ВСУ совершили атаку на 14-этажный многоквартирный дом, удар пришелся по верхним этажам, были выбиты стекла, частичные очаги возгораний локализовали.
По словам Балицкого, обошлось без пострадавших.
«Очередная атака противника поражает своим цинизмом: утром, когда жители дома собирались на работу, учебу, родители собирали малышей в садики, произошла бессмысленная и циничная атака», – отметил он.
Ранее Минобороны России сообщило, что пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки в Московской и Ростовской областях, используя беспилотники. Также украинские беспилотники были сбиты над Брянской областью.