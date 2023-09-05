Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.3 комментария
Песков объяснил обновление логотипа сайта Кремля
Логотип сайта президента России, отображаемый в браузерах, изменил бело-синий цвет, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это развитием ресурса.
«Сайт постоянно развивается», – сказал Песков РИА «Новости». Теперь логотип сайта отображается в бело-золотых цветах.
Ранее Песков говорил, что технологии и дизайн постоянно обновляются, а сайт главы государства должен соответствовать потребностям времени.