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    Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
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    Из-за инцидента с ветераном СВО в Ростовской области завели дело
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ларс фон Триер и другие герои нормальности

    От аскетичного высказывания мрачного фон Триера до политических мечтаний искрометного Кустурицы – дистанция огромного размера. Но это то самое интеллектуальное пространство, которое позволяет надеяться, что западный мир еще не совсем обезумел.

    4 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Эрдоган не может вернуться из России с пустыми руками

    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

    31 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    20 комментариев
    4 сентября 2023, 10:52

    Экс-советник шефа Пентагона: В США создают не умеющую воевать армию

    Экс-советник шефа Пентагона Макгрегор: В США создают не умеющую воевать армию

    Tекст: Алина Власенко

    США вербуют в Вооруженные силы людей, которые не умеют воевать и занимаются продвижением повестки, не связанной с военной деятельность, считает бывший советник министра обороны в администрации экс-президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    По словам Макгрегора, Вашингтон создает армию, которая не умеет воевать, а для многих американцев вступление в ряды Вооруженных сил США равносильно участию в антифашистском движении и движении Black Lives Matter, передает ТАСС.

    Полковник в отставке призвал «положить этому конец».

    Ранее Макгрегор заявлял, что американским властям следует подтолкнуть власти в Киеве к мирным переговорам с Россией.

    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

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    2 сентября 2023, 13:27
    Директора Института США и Канады РАН отстранили от должности

    Историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил свое отстранение от должности директора Института США и Канады РАН

    Tекст: Антон Никитин

    Российский историк и политолог Валерий Гарбузов подтвердил, что отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук по инициативе учредителя.

    Комментируя появившуюся с соцсетях информацию о своем отстранении от должности, Гарбузов сообщил, что приказ о расторжении договора был подписан 1 сентября. По словам ученого, причина как таковая в приказе не указана, в документе написано «по инициативе учредителя». Он пояснил, что есть такая статья трудового договора, передает ТАСС.

    Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Он является специалистом в области внутренней и внешней политики США, автором более 70 научных работ. Гарбузов начал работать в Институте США и Канады РАН в 2000 году. В феврале 2016 года, согласно итогам голосования на общем собрании сотрудников института по выборам директора института, был избран директором Института США и Канады РАН.

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    2 сентября 2023, 03:23
    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией

    Полянский указал на риск прямого конфликта между НАТО и Россией из-за прокси-столкновения на Украине

    Полянский оценил риск прямого столкновения между НАТО и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией, как на Украине, «ничто не исключено», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, оценивая риск прямого столкновения с НАТО.

    Полянского попросили прокомментировать заявление американского ведущего Такера Карлсона о перспективе войны России и США. Полянский ответил: «Не нам оценивать вероятность этого сценария». Он заявил, что российская сторона неоднократно указывала, что «ситуация весьма опасная», существует «большой риск прямого столкновения» между Россией и НАТО. Как указал дипломат, альянс очень сильно вовлечен в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, НАТО передает Украине «все, кроме живой силы», хотя последнее точно и не известно – «есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома – генералы и офицеры из НАТО». Как подчеркнул Полянский, это «вызывает большие подозрения». По его мнению, нельзя исключать, что военные НАТО «участвуют в определенных действиях на Украине».

    При этом он отметил, что с военной точки зрения ситуация для киевского режима очень плоха. Украина может рассчитывать только на помощь Запада, которая «немного спадает». «И я думаю, что много людей в США, как и в других местах, начинают осознавать, что киевский режим проигрывает», – сказал Полянский.

    Напомним, Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. По его словам, США не считают, что находятся в состоянии войны с Россией.

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    1 сентября 2023, 14:12
    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона

    Кандидат в президенты США Рамасвами назвал ошибкой Вашингтона подрыв «Северных потоков»

    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон ошибся, подорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил претендент в кандидаты на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Отношения России и Китая улучшились, поскольку США «отрезали Россию от Запада», подорвав газопроводы, заявил Рамасвами в эфире Fox News, передает «Коммерсант».

    По его словам, это было ошибкой со стороны американского руководства. Также ошибкой стали антироссийские санкции.

    Напомним, США официально не признавали своей вины за подрыв «Северных потоков».

    Летом Германия объявляла о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на этих газопроводах.

    В Европарламенте говорили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    Коментарии (11)
    1 сентября 2023, 20:52
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    В Белом доме отказались комментировать постановку «Сармата» на боевое дежурство
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что не будет комментировать действия России в ядерной сфере, так как это не его компетенция.

    По его словам, он не в той должности, чтобы подтверждать сообщения СМИ о поставке на боевое дежурство ракетных систем, передает РИА «Новости».

    Напомним, «Сармат» – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Весит одно такое устройство более 200 тонн.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 02:13
    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада

    GT: Россия заставит США и НАТО вкусить горький плод поражения после позорного отступления ВСУ

    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные заняли «терпеливую оборонительную позицию» и готовы к затяжным боевым действиям в зоне спецоперации, пишут китайские СМИ.

    Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times написал, что российские военные «настроились на затяжной конфликт на истощение». Россия, как отмечает китайский эксперт, создала три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары по сухопутным войскам Украины, передает РИА «Новости» текст статьи.

    Запад не может скрыть своей неудовлетворенности и своего разочарования происходящим, продолжает Ма Сяолинь. Контрнаступление ВСУ планировалось начать еще весной, напоминает китайский аналитик, добавляя, что украинской стороне в результате этой кампании не удалось захватить ни одной стратегически важной цели. Кроме того, продолжает автор статьи, было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, солдаты ВСУ деморализованы, многие украинские военные оказались в плену.

    Ма Сяолинь считает, что Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО «вкусить горький плод поражения» и позорного отступления.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ не смогут достигнуть целей контрнаступления и «перерезать» сухопутный коридор в Крым.

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    3 сентября 2023, 22:43
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя

    Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского отдать Крым без боя

    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    @ President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Требование украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы российское руководство отдало киевскому режиму Крым без боя, является бреднями, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

    Эксперт на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) признался, что не понимает «бредней» Зеленского. Ветеран ВС США подчеркнул, что киевский режим не способен «защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», передает РИА «Новости».

    Зеленский ранее не раз признавался в желании захватить Крым. Недавно, в частности, он сказал, что хотел бы, «чтобы русские войска ушли с полуострова без давления» со стороны украинских боевиков. Также он сообщил, что готовится некий перечень шагов по «деоккупации» полуострова.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

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    4 сентября 2023, 08:42
    Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

    Байден выразил разочарование в связи с возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

    Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден разочарован сообщениями о вероятном отсутствии председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Дели.

    По информации американских СМИ, Байден разочарован, однако все же собирается с ним встретиться, передает «Интерфакс».

    Тем временем российский лидер Владимир Путин сообщил, что скоро состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которого он называет своим другом. Кроме того, Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

    Коментарии (6)
    3 сентября 2023, 06:57
    Медведев обвинил США в использовании ядерных бомб без военной необходимости

    Медведев заявил, что в использовании США ядерных бомб против Хиросимы и Нагасаки не было военного смысла

    Tекст: Антон Антонов

    В 1945 году США сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, хотя военного смысла в этом не было, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    На праздновании в Южно-Сахалинске Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Медведев подчеркнул, что США желали «продемонстрировать собственные имперские амбиции и грубую силу» и «показали свое истинное лицо». По его словам, Вашингтон так же готов поступать «и сейчас, когда руками своих вассалов ведет гибридные войны», в том числе и на Украине.

    Как заявил Медведев, нынешние власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки, передает ТАСС.

    Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев указывал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.

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    2 сентября 2023, 20:00
    Американский боксер Джонсон решил получить российское гражданство

    Американский боксер Джонсон подал документы на получение российского гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России, сообщил представитель спортсмена.

    Джонсон подал документы на получение российского гражданства, в заявлении указано, что у него будет отчество Владимирович – в честь президента России, передает ТАСС.

    Джонсону 43 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету.

    Ранее боец смешанного стиля Джефф Монсон после отказа от американского гражданства столкнулся с непониманием со стороны бывших соотечественников.

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    1 сентября 2023, 12:59
    Лавров указал на длительность операций США в Ираке и Афганистане

    Лавров: Операции США в Ираке и Афганистане показывают, сколько Запад добивается целей на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    О времени, в течение которого Запад будет пытаться добиваться своих целей на Украине, можно судить по длительности операций в Ираке и Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, предугадать невозможно, однако примеры в истории есть – например, сколько США потребовалось времени в Ираке, в Афганистане, чтобы добиться своих целей, ответ здесь понятен, передает ТАСС.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена  продолжит помогать Украине столько, сколько потребуется. Более того, планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

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    4 сентября 2023, 04:17
    Минюст США предложил использовать 1 млрд долларов замороженных активов России

    CBS: США хотят использовать на Украине более 1 млрд долларов подсанкционных российских активов

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции США изучает возможности использования для финансирования Украины более 1 млрд долларов российских активов, подпавших под санкции, сообщают американские СМИ.

    По информации телеканала CBS, США с конца февраля 2022 года арестовали более 1 млрд долларов российских активов по всему миру. Как сообщила каналу первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако, ведомство добивается разрешения от Конгресса на использование замороженных средств «на пользу народа Украины», передает ТАСС.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами. Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», российский лидер назвал «огромной ошибкой».

    Коментарии (5)
    1 сентября 2023, 14:55
    В США заявили о «политическом табу» на разговоры по альтернативе для Украины

    Экс-чиновник США Капчан: На Западе закрепилось «политическое табу» по альтернативе для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У западных стран есть жесткое «политическое табу» по обсуждению альтернатив разрешения украинского кризиса, заявил бывший американский чиновник Чарльз Капчан.

    Украинцев начинают обвинять в «медленных» темпах контрнаступления, такие высказывания звучат со стороны американских должностных лиц, приводит слова Капчана New York Times, передает РИА «Новости».

    Руководства западных государств начали ощущать себя более уязвимыми после поставок оружия киевскому режиму, и политическая атмосфера в целом ужесточилась.

    По мнению собеседника, остается «политическое табу» на «трезвое обсуждение финала». Открытое обсуждение альтернативы для Украины может грозить последствиями, и то, что ранее было в «некоторой степени табу», теперь стало «в высшей степени табу».

    Вместе с тем, сейчас как раз настал момент для обсуждения альтернатив по украинскому вопросу, но чиновники, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга, твердят о поддержке Киева «столько, сколько потребуется».

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    4 сентября 2023, 05:12
    Экс-советник Пентагона призвал США скорее мириться с Россией

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Мирные переговоры по Украине нужны США, а не России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американским властям следует подтолкнуть власти в Киеве к мирным переговорам с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что сейчас наступило «самое время для переговоров». По его словам, выход из «многочисленных катастроф» нужен не России, а именно США. «Миритесь, дураки!» – призвал он американское руководство.

    Эксперт считает, что от Белого дома требуются решительные действия в свете таких кризисов, как конфликт в бывшей советской республике, ослабление экономики США, рост уровня преступности и миграционный кризис, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников.

    Коментарии (5)
    1 сентября 2023, 20:03
    В Белом доме заявили, что не поощряют удары вглубь территории России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация Вашингтона не помогает ВСУ и не поощряет их наносить удары вглубь территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, не было никаких изменений, которые бы касались политики США в отношении ударов Украины по территории России. «Мы сосредоточены на том, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию, собственную землю», – передает ТАСС его слова.

    Ранее средства ПВО России сбили беспилотник, запущенный ВСУ, над Белгородской областью.

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      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

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      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

    • Польша превратится в Укрополию

      Поляков запугивают превращением Польши в «Укрополию» – двунациональную страну, где власть придется делить с украинцами. Считается, что это государство будет наделено всеми «родовыми травмами» Украины от коррупции до уличного насилия. Насколько реалистичен такой прогноз?

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