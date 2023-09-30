Минобороны: Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

На Херсонском направлении потери ВСУ за сутки составили до 40 военнослужащих. Кроме того, авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Также около Киселевки, Шляхового Херсонской области и Краматорска ДНР уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад тер обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган», а также один снаряд РСЗО HIMARS, кроме того, уничтожены 25 беспилотников, в том числе, в Харьковской области.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 беспилотников, 438 ЗРК, 12218 танков и других бронемашин, 1157 боевых машин РСЗО, 6598 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13605 единиц спецтехники.

Ранее группировка «Днепр» остановила попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потемкин.