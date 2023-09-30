Филиппины в июле возобновили закупку российского угля

Филиппины возобновили закупку российского угля в июле после паузы в восемь месяцев

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в июле филиппинские компании возобновили покупку угля из России, а за первые восемь месяцев партия составила 82,5 тыс. тонн на сумму 18,2 млн долларов, передает РИА «Новости».

Стоимость импорта стала максимальной с октября 2016-го, когда угля было приобретено на 107,8 млн долларов.

В последний раз длительный перерыв в поставках российского угля был в 2017 году, когда поставок не было весь год. В 2021 году стоимость импорта за год составила 17,8 млн долларов, в 2022-м уже 43,8 млн долларов.