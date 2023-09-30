С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
США указали на угрозу для контрнаступления ВСУ в случае шатдауна
Представитель Белого дома Кирби заявил об угрозе для контрнаступления ВСУ в случае шатдауна в США
Возможная остановка финансирования правительства США (шатдаун) может помешать контрнаступлению вооруженных сил Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби сказал, что есть «достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели». Однако в случае приостановки финансирования «не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Около суток остается до того момента, когда американское правительство может остаться без финансирования. NBC News заявляет, что «шатдаун скорее всего ударит по каждодневной жизни американцев больше, чем они думают». CNN указывает, что отсутствие принятого бюджета затронет все сферы жизни простого американца.
Напомним, властям США нужно до начала октября принять временный бюджет, иначе часть государственных органов прекратит свою работу, произойдет так называемый шатдаун. Ранее в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона.