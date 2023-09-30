США указали на угрозу для контрнаступления ВСУ в случае шатдауна

Представитель Белого дома Кирби заявил об угрозе для контрнаступления ВСУ в случае шатдауна в США

Tекст: Антон Антонов

Кирби сказал, что есть «достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели». Однако в случае приостановки финансирования «не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Около суток остается до того момента, когда американское правительство может остаться без финансирования. NBC News заявляет, что «шатдаун скорее всего ударит по каждодневной жизни американцев больше, чем они думают». CNN указывает, что отсутствие принятого бюджета затронет все сферы жизни простого американца.

Напомним, властям США нужно до начала октября принять временный бюджет, иначе часть государственных органов прекратит свою работу, произойдет так называемый шатдаун. Ранее в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона.



