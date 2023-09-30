С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.8 комментариев
Украинская пресса раскритиковала ложь Киева в связи с падением ракеты в Польше
Украинская пресса указала на угрозу для отношений с Польшей из-за лжи Киева о падении ракеты
Отказ Украины признавать ответственность за падение ракеты на территории Польши может привести к более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент, пишут украинские СМИ.
Как заявило украинское издание «Европейская правда», позиция властей Украины была «абсолютно категорична», в Киеве не допускали даже возможности того, что упавшая в Польше ракета была украинской. По мнению издания, «нет оправдания сознательному введению своего союзника и партнера в заблуждение». «Европейская правда» полагает, что допущенные в ноябре 2022 года «ошибки» могут «оказаться пустяком по сравнению с теми проблемами, которые возникнут», если Киев продолжит «цепляться за ложь», передает РИА «Новости».
Напомним, генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты, упавшей на территории республики в ноябре. Тогда погибли два человека. В Польше отметили, что Украина не идет на сотрудничество в расследовании данного происшествия.