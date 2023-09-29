Песков не ответил, обсуждали ли Путин и Кадыров тему избиения Журавеля

Путин встретился с президентом Южного Судана

Tекст: Ольга Никитина

«Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», – передает ТАСС слова российского лидера. Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет.

«Правда, и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал Путин.

Ранее в Кремле сообщали, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Южный Судан расположен в Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центрально-Африканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны – Джуба. Как отмечается в материалах Кремля, население страны составляет 12,4 млн человек.

Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года. Также он является главой правительства, Верховным главнокомандующим и председателем правящей партии.

Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил 7,3 млрд долларов. Доходная часть государственного бюджета на более чем 90% формируется за счет поступлений от экспорта сырой нефти по двум трубопроводам, проходящим через территорию соседнего Судана. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды.

При этом республика богата полезными ископаемыми (прежде всего нефтью, занимает третье место среди стран Африки южнее Сахары по разведанным запасам), а также ураном, золотом, серебром, железом, медью, алмазами, известняком, хромом, цинком, вольфрамом, слюдой.

Газета ВЗГЛЯД писала, с какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире.