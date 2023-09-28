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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    8 комментариев
    28 сентября 2023, 13:27

    Путин встретился с Кадыровым в Кремле

    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

    27 сентября 2023, 17:23
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии

    Guardian: Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти обратились к западным странам с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, пишет The Guardian.

    Издание ссылается на документ, который власти Украины передали представителям стран G7 в августе, передает ТАСС.

    Украина предложила наносить ракетами удары по заводам по производству беспилотников в Иране, Сирии и по потенциальной площадке, расположенной на территории России. В Киеве заявили, что дроны используются в ходе СВО.

    Также киевские власти отметили, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 были обнаружены более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

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    27 сентября 2023, 16:07
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В свете роста цен на топливо в России президент Владимир Путин заявил, что бензин сначала необходимо поставлять на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт.

    Он отметил, что российское правительство понимает, из-за чего происходит повышение стоимости. «Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», – передает слова президента ТАСС.

    Напомним, правительство России  ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации российского рынка.

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    27 сентября 2023, 15:37
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танки Abrams без брони с обедненным ураном станут легкой мишенью для российских военных, они будут уничтожены так же, как и танки Leopard, сообщило издание Military Watch Magazine.

    В публикации отмечается, что перед поставкой Abrams на поле боя были значительные потери немецких Leopard и британских Challenger. Авторы статьи предполагают, что без брони с обедненным ураном танки  Abrams едва ли выживут на поле боя, кроме того, их бронезащита заметно легче, чем у  британских танков, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что непонятно, какие экипажи будут управлять американскими танками. Авторы пишут, что после сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал, степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, – серьезное оружие, но гореть они будут точно так же, как и другие.

    До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

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    28 сентября 2023, 08:27
    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

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    28 сентября 2023, 07:00
    Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска огнем артиллерии сорвали попытку переброски резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии ВС России огнем артиллерии мотострелкового полка была сорвана попытка переброски резервов ВСУ из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции около Берестового, передает ТАСС.

    Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и  техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и подразделений теробороны противника рядом с Ивановкой, Синьковкой, Берестовым и балкой Оливовский Яр.

    Накануне в Минобороны сообщали, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении.

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    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    27 сентября 2023, 15:21
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Южного Судана

    Кремль: Путин в четверг встретится с президентом Южного Судана Кииром

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проведет в четверг переговоры со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О предстоящем визите президента Южного Судана в Россию стало известно в середине сентября.

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    27 сентября 2023, 20:21
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе.

    В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, и предложил жителям направиться в убежища.

    При этом, по данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в городе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. До этого было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили ракету над Севастополем.

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    27 сентября 2023, 15:52
    Путин обсудил ситуацию на топливном рынке с Мишустиным и Новаком

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер Александр Новак рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации на топливном рынке.

    Путин, открывая совещание с членами кабмина, сообщил, что обсудил ситуацию на топливном рынке с Мишустиным и Новаком. По его оценке, ситуация с ценами связана с сезонным фактором: с работами в области сельского хозяйства, передает ТАСС.

    «Вдаваться в детали не буду, рассчитываю на то, что Александр Валентинович погрузит нас в эти детали и расскажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации», – передал слово Новаку Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин начал совещание с правительством с цен на бензин.

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    27 сентября 2023, 19:32
    Украина и США договорились совместно бороться с коррупцией при поставках оружия

    Украина и США договорились под контролем Пентагона бороться с коррупцией при поставках оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны США и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подписали меморандум о совместной борьбе с коррупционными преступлениями под контролем Пентагона при поставках оружия Киеву.

    Главная цель меморандума, который подписали директор НАБУ Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, – обеспечение эффективного использования международной помощи, оказываемой Украине правительством США, передает ТАСС.

    По данным НАБУ, Сторч будет контролировать поступление американской помощи Киеву и сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию и Государственным департаментом США.

    Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ для дальнейшего получения военной помощи.

    До этого Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом назвал необходимым новый пакет военной помощи Соединенных Штатов киевскому режиму.

    Напомним, Вашингтон назначил генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча главой группы, контролирующей использование Киевом предоставленной военной помощи.

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    27 сентября 2023, 20:38
    Путин присвоил двум авиаполкам наименование «гвадрейский»
    Путин присвоил двум авиаполкам наименование «гвадрейский»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку.

    Полкам присваивается почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

    До этого глава государства подписал указ о присвоении наименования «гвардейская» 58-й общевойсковой армии.

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    28 сентября 2023, 09:05
    В Херсоне повредили объект критической инфраструктуры

    В результате взрыва в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В находящемся под контролем Киева городе Херсоне вследствие взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, зафиксировано попадание на территорию завода и объект критической инфраструктуры Херсона. При этом остается неизвестным, какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что журналисты немецкого и испанского телевидения приехали в Херсон для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными. До этого взрывы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    27 сентября 2023, 14:45
    ВСУ обстреляли три района Курской области

    Губернатор Старовойт: В результате обстрела ВСУ трех районов Курской области пострадала женщина

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три приграничных района Курской области, одна женщина получила ранения, повреждены здание и техника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Губернатор написал в своем Telegram-канале, что днем приграничные районы Курской области были обстреляны со стороны Украины. В селе Локоть Рыльского района осколками стекла ранена женщина, повреждены два домовладения и надворные постройки.

    В среду также беспилотник сбросил взрывное устройство на предприятие в деревне Гирьи Беловского района, где повреждены здание и несколько единиц техники. Кроме того, ВСУ обстреляли села Гусево и Плехово в Суджанском районе, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее в Курской области после атаки БПЛА были обесточены семь населенных пунктов.

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    28 сентября 2023, 14:14
    Песков переадресовал Минобороны вопрос об участии кубинцев в спецоперации

    Представитель Кремля Песков переадресовал Минобороны вопрос об участии кубинцев в спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предложил задавать Минобороны России вопросы касательно участия граждан Кубы в спецоперации.

    По его словам, вопрос, касающийся боевых действий, стоит задавать представителям Минобороны, передает ТАСС.

    Как ранее отметил глава МИД Кубы Бруно Родригес, правительство против участия граждан Кубы в войнах в качестве наемников и выступает против торговли людьми.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему сообщение МВД Кубы о задержании 17 человек, которые якобы рекрутировали наемников для участия в конфликте на Украине на стороне России, прозвучало весьма сдержанно и без претензий на сенсацию.

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    28 сентября 2023, 14:25
    Путин: Выборы стали важным шагом для интеграции новых регионов

    Tекст: Ольга Никитина

    Выборы, прошедшие в новых регионах России, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России, которая прошла в режиме видеоконференции, поздравил собеседников с успехом на выборах.

    «Вы все показали достойные, убедительные результаты. В регионах, где руководители определяются через прямое голосование, уверенно победили в первом туре или получили широкую поддержку в региональных законодательных собраниях», – приводятся его слова в сообщении на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что впервые – теперь уже по российскому закону – прошли выборы в новых, исторических регионах России – Донбассе и Новороссии, где по итогам голосования в региональных парламентах, состав которых также был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов Федерации.

    «И это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны. Ситуация и задачи в этих субъектах Федерации особые, но, убежден: и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно, так и будет», – подчеркнул российский лидер.

    Выборы, по словам президента, прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. «Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества: люди понимают, насколько это важно – участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит, и будущее своей семьи и своих детей», – отметил он.

    Путин подчеркнул, что результаты выборов глав регионов весьма убедительные. «Часто об этом мы говорим, и это так и есть: такой уровень доверия означает в первую очередь еще большую ответственность. Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни», – добавил президент.

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