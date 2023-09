Банк России рассказал об элементах схемности на рынке ипотеки

Блинкен фразой Джеймса Бонда ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Tекст: Ольга Иванова

«Никогда не говори никогда. В конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно», – передает ТАСС его слова.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена боится появления президента России Владимира Путина в медийном поле США. Это может ударить по предвыборным рейтингам демократов, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее американский телеведущий Такер Карлсон сообщил, что власти США запретили ему брать интервью у Путина.

Фраза «Никогда не говори никогда» (Never say «never» again) приобрела мировую популярность после выхода в 1983 году одноименного, 14-го по счету фильма о Джеймсе Бонде, при этом не входящего в официальную «бондиану». Роль Бонда в этом фильме исполняет Шон Коннери.