В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?3 комментария
Путин поручил за неделю представить предложения для помощи диабетикам
Путин поручил Мурашко решить проблему с дефицитом устройств для диабетиков
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко решить проблемы с доступностью приборов для диабетиков.
Путин в ходе совещания с правительством поручил Мурашко проанализировать ситуацию с доступностью устройств непрерывного мониторинга глюкозы и через неделю представить предложения по решению проблемы, передает РИА «Новости».
На сложности с доступностью приборов для диабетиков в регионах указал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. По словам Кузнецова, по результатам опроса 4200 человек, более 70% сообщили о том, что сталкивались с дефицитом устройств, более 80% – с дефицитом расходников к этим устройствам. Он пояснил, что эти устройства в первую очередь необходимы детям от 0 до 4 лет, которые не могут самостоятельно колоть себе инсулин.
Ранее сообщалось о выделении в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку 27 млрд на помощь больным сахарным диабетом.