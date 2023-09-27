В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?3 комментария
Глава МИД Венгрии Сийярто подтвердил визит в Москву
Глава МИД Венгрии Сийярто подтвердил свое участие в Российской энергетической неделе
Венгрия не планирует обсуждать с Россией заключение новых контрактов в области энергетики, поскольку между двумя странами существуют долгосрочные действующие соглашения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Выступая на пресс-конференции после встречи в Вене с коллегами из Австрии, Словакии, Словении и Чехии, Сийярто подтвердил, что намерен посетить Москву 13 октября. Он будет участвовать в Российской энергетической неделе, передает ТАСС.
По его словам, в Москве он планирует встретиться с вице-премьером России Александром Новаком, чтобы обсудить с ним сотрудничество в области энергетики, но новые соглашения не нужны, потому что между Венгрией и Россией существуют долгосрочные контракты о поставках нефти и газа.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции против России в области ядерной энергетики, так как это противоречит интересам Будапешта.