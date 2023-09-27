В Сочи началось строительство центра спортивной медицины и реабилитации

В Сочи началось строительство крупнейшего в России Научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова поздравила всех с торжественным днем, который начинает историю отсчета создания нового ведущего в стране центра спортивной медицины и реабилитации, который будет восстанавливать спортсменов во всем тренировочном цикле.

«В отличие от уже созданных ФМБА России центров спортивной медицины и реабилитации, которые локализуются на базе санаторно-курортных учреждений, новый Федеральный научно-клинический центр будет оказывать высокотехнологичную стационарную, амбулаторную и санаторно-курортную медицинскую помощь взрослым спортсменам и детям по персонифицированным программам реабилитации и восстановительного лечения», – приводятся ее слова в Telegram-канале ФМБА.

Помимо этого, задачей центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи станет разработка самых современных методик, позволяющих раскрыть внутренний потенциал каждого человека, уточнила Скворцова.

«Для разработки и применения новых методов и технологий медицинской реабилитации и спортивной медицины, санаторно-курортного лечения, медицинского сопровождения тренировочного процесса и оздоровления спортсменов в Центре будут проводиться прикладные научные исследования. Лучшие 650 специалистов по спортивной медицине и смежным направлениям будут работать в этом центре», – добавила она.

Глава Агентства выразила слова благодарности министру спорта Олегу Матыцину, представителям Краснодарского края и города Сочи за поддержку и взаимодействие.