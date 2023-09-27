В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Германия оправдала своего посла на чествовании нациста в парламенте Канады
В МИД Германии заявили, что посол ФРГ в Канаде Сабина Шпарвассер, присутствовавшая на чествовании украинского нациста Ярослава Гунько (Хунка) в канадском парламенте, не могла знать о том, что он был эсэсовцем.
По словам представителя германского МИД Себастиана Фишера на пресс-конференции, о присутствии на мероприятии Гунько никому заранее не сообщалось, также посол не была осведомлена о его причастности к эсэсовцам, передает РИА «Новости».
В ответ на замечание журналиста, что спикер палаты общин Энтони Рота анонсировал, что Гунько «воевал во время Второй мировой войны против русских и Советской армии», и посол не могла этого не слышать, Фишер заявил, что в те времена существовали разные группировки, и привел в пример Армию Крайовы, воевавшую как против вермахта, так и Красной армии.
Ранее в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте. После случившегося спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.