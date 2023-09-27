В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
В Кремле заверили в причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»
Представитель Кремля Песков заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»
Теракт на «Северных потоках» был организован Соединенными Штатами и Британией, страны явно причастны к произошедшему, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, остается неизвестным, какие источники информации использовал американский журналист Сеймур Херш, в любом случае основа информационной фактуры, которую он опубликовал, совпадает с данными, которыми обладают российские спецслужбы, передает ТАСС.
Также Песков отметил, что де-факто это остается террористическим актом против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию.
Представитель Кремля подчеркнул, что взрыв был организован силами США и Великобритании.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил по случаю годовщины взрывов на «Северных потоках», что страны, которые устанавливают обстоятельства теракта, до сих пор не представили никаких конкретных результатов.
Напомним, в Швеции назвали сроки завершения расследования взрывов на «Северных потоках».