Росавиация решила научить пилотов правильно рассчитывать расход топлива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», в распространенной на днях так называемой Информации по безопасности полетов №9 Центральное межтерриториальное управление Росавиации назвало аварийную посадку борта RA73805 в сельхозугодиях «серьезным авиационным инцидентом».

В рекомендательной части своего бюллетеня Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение гражданскими летчиками «Общих правил подготовки к полетам», утвержденных ранее Министерством транспорта, в частности, учитывать при расчете количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг, проблемы в виде отказа одного двигателя или частичной разгерметизации салона.

Технические неисправности вроде неуборки шасси или механизации крыла, по данным ведомства, также увеличивают расход топлива, поэтому в подобных случаях пилотам необходимо рассчитывать его запасы по специально разработанным в Росавиации номограммам и таблицам.

Кроме того, руководству авиакомпаний было предписано дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. Отработать, в частности, порядок взаимодействия между пилотами в кабине и уточнить критерии принятия ими решения о посадке либо уходе на запасной аэродром. На выполнение требований руководителям авиакомпаний был дан один месяц.

Как сообщалось ранее, Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейса Сочи – Омск под Новосибирском со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Кадры с места ЧП публиковало МЧС.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.