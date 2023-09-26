Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.14 комментариев
Рогов сообщил о масштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
Член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о крупном наступлении ВСУ и ожесточенных боях в регионе.
В своем Telegram-канале Рогов сообщил о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое.
«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», – пишет Рогов.
По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством». «Идут тяжелые ожесточенные бои», – заявил Рогов.
В понедельник российские войска отбили семь атак ВСУ на Донецком направлении.