Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.14 комментариев
СМИ: Трамп может смягчить антироссийские санкции в случае переизбрания
Financial Times: Трамп может смягчить антироссийские санкции в случае избрания президентом США
Дональд Трамп может смягчить санкции против России в случае избрания на пост президента США, пишет газета Financial Times.
В случае возвращения на пост президента США Трамп уменьшит масштаб санкций против России и замедлит поставки вооружения Украине, считает обозреватель газеты Financial Times Джанан Ганеш, передает ТАСС.
По мнению Ганеша, подобное изменение позиции Вашингтона при Трампе вписывалось бы в его концепцию «Америка превыше всего». Однако это могло бы привести к снижению авторитета США в мире, укрепившегося за счет массированной поставки вооружения Киеву, считает колумнист.
Также Ганеш полагает, что Трамп, будучи президентом, «усилит свои прошлые угрозы против международных соглашений США», что может коснуться отношений с НАТО, двусторонних гарантий Южной Корее и Японии, взаимодействия со Всемирной торговой организацией.
Кроме того, если Трамп будет чувствовать уважительное отношение Пекина к Вашингтону в сфере торговли, он не будет заинтересован в «сдерживании Китая», считает обозреватель. При этом позиция Трампа по отношению к Тайваню остается для Ганеша неясной.
Ранее Трамп пообещал разрешить главные проблемы США за год в случае переизбрания.