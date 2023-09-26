СМИ: Трамп может смягчить антироссийские санкции в случае переизбрания

Financial Times: Трамп может смягчить антироссийские санкции в случае избрания президентом США

Tекст: Валерия Городецкая

В случае возвращения на пост президента США Трамп уменьшит масштаб санкций против России и замедлит поставки вооружения Украине, считает обозреватель газеты Financial Times Джанан Ганеш, передает ТАСС.

По мнению Ганеша, подобное изменение позиции Вашингтона при Трампе вписывалось бы в его концепцию «Америка превыше всего». Однако это могло бы привести к снижению авторитета США в мире, укрепившегося за счет массированной поставки вооружения Киеву, считает колумнист.

Также Ганеш полагает, что Трамп, будучи президентом, «усилит свои прошлые угрозы против международных соглашений США», что может коснуться отношений с НАТО, двусторонних гарантий Южной Корее и Японии, взаимодействия со Всемирной торговой организацией.

Кроме того, если Трамп будет чувствовать уважительное отношение Пекина к Вашингтону в сфере торговли, он не будет заинтересован в «сдерживании Китая», считает обозреватель. При этом позиция Трампа по отношению к Тайваню остается для Ганеша неясной.

Ранее Трамп пообещал разрешить главные проблемы США за год в случае переизбрания.