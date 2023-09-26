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В Анголе стартовал мировой финал Global Management Challenge с участием команды из России
Официальная церемония открытия мирового финала чемпионата Global Management Challenge в городе Луанда, Ангола, прошла 25 сентября. За мировое первенство будут соревноваться 15 команд, которые состоят из студентов, представителей бизнеса и государственных служащих из стран Европы, Африки и Азии.
Россию на международной арене представляет команда, состоящая из сотрудников органов госвласти и подведомственных им учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ugrateam-management», в составе которой Александр Деменко, финалист конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В мировом финале Global Management Challenge в очном формате примут участие команды из таких стран, как Индия, Китай, Португалия, Испания, Ангола, Камерун, Бразилия. В онлайн-формате присоединятся к участию Бенин, Грузия, Макао (специальный административный район Китая), Узбекистан, Эквадор, Эстония.
С приветственными словами и пожеланиями успеха к участникам обратились исполнительный директор Международного организационного комитета Global Management Challenge Жоао Матосо Энрикеш и министр экономики и планирования Республики Ангола Марио Аугусто Гаэтано Жао.
Директор Института организационного развития и стратегических инициатив, руководитель GMC в России Вячеслав Шоптенко поделился впечатлениями с места событий: «В прошлый раз команда России на мировой арене достигала наивысшего результата в 2019 году в Екатеринбурге. В этом году у нас снова собрался сильный состав, готовый составить конкуренцию любой команде из любой страны мира. Почти все в команде имеют опыт участия более семи-восьми лет в GMC, поэтому ждем от них победы и желаем удачи!»
Команда из России «Ugrateam-management» накануне стала лучшей среди множества команд страны на национальном финале российского этапа чемпионата в июле 2023 года в Перми. Участники команды Павел Ципорин и Александр Деменко являются выпускниками программы «Лидеры изменений Югры» Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, также в 2012 году Павел окончил Президентскую академию по специальности «Экономика и управление предприятием».
«Уже не первый раз мы видим, как участники конкурса «Лидеры России» покоряют вершины не только в нашей стране, но и доказывают свои высокие позиции на мировом уровне. Этот год не стал исключением. В составе команды мировых финалистов из России снова есть один из членов нашего большого сообщества. Желаю Александру Деменко и его команде сил, терпения и успехов в борьбе за мировое первенство», – прокомментировала заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.
Участникам мирового финала предстоит в смоделированных условиях на протяжении пяти виртуальных кварталов управлять компанией на основе комплексного компьютерного бизнес-симулятора. Шесть лучших команд по итогам первого дня мирового финала станут участниками суперфинала, по результатам которого будет объявлена лучшая команда мира. Этот мировой финал является 43-м по счету за время проведения Global Management Challenge. Участниками мировых соревнований за все время стало более 1 млн человек, в российском этапе чемпионата за 17 лет его существования приняли участие более 100 тыс. человек.
Участие команды в мировом финале проходит при поддержке организационного комитета Global Management Challenge Россия, Президентской Академии (РАНХиГС), правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.