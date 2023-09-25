В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински

Tекст: Вера Басилая

В Сети распространяется ролик с участием Альбац, которая рассказывает, как писателю Николаю Гоголю запрещалось писать на украинском языке, то есть на малороссийском. По ее мнению, Гоголь вынужден был писать на русском языке, поскольку Александр II издал эдикт, запрещающий издавать документы и книги на украинском языке, передает «Царьград».

Блогеры и журналисты высмеяли Альбац за незнание истории. Радиоведущий Юрий Будкин напомнил в своем Telegram-канале политологу о том, что Гоголь умер за 25 лет до того, как Александр II подписал такой указ. «Он власть получил, когда Гоголь уже умер», – подчеркнул Будкин.

Блогер Сергей Шмидт также удивился заявлениям журналистки. Он написал, что больше всего ему понравилось в заявлении Альбац слово «эдикт». «А то, что Гоголь умер за четыре года до начала царствования Александра II, так это он сам виноват. Никто не заставлял», – отметил блогер.

Шмидт считает, что нужно радоваться, что «профессор Альбац» (бывший профессор Высшей школы экономики) преподает у американских студентов, а не в России.

Напомним, Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.