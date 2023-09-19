В Мелитополе начал работу Центр подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи

Центр привлечения и подготовки волонтеров в Мелитополе подготовит для Всемирного фестиваля молодежи 228 добровольцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«У нас действительно развита молодежная политика. Несмотря на то что профильные учреждения и организации еще очень молодые, о нашей молодежи уже знает вся страна. Уверен, специалисты по работе с молодежью Запорожской области успешно выполнят все поставленные перед ними задачи, а мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку», – отметил во время церемонии открытия Лысов.

В задачи Центра входит отбор и обучение волонтеров со всех новых регионов России. Впереди у них миссия – встречать участников международного мероприятия в аэропортах и создавать атмосферу гостеприимства в Москве и на всех площадках фестиваля в Сириусе. Стать частью крупнейшего международного события – это важный опыт для молодежи из новых регионов, подчеркнула Восьмухина.

«Считаю, что это одна из лучших оценок нашей работы. Открытие центра в регионе говорит о том, что молодежная политика в Запорожской области не просто развивается, но и является конкурентоспособной наряду с другими регионами страны», – добавил Тицкий.

Стартовал процесс подготовки тренеров волонтерской программы ВФМ-2024. Специалисты из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли обучение в рамках Окружного форума добровольцев в Пятигорске вместе с тренерами Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Они будут готовить отобранных волонтеров в регионах до конца января 2024 года. В обучении добровольцев со всей России примут участие 160 тренеров. В сентябре также пройдет образовательный семинар для рекрутеров-специалистов, которые будут отбирать волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи.