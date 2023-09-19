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    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    52 комментария
    19 сентября 2023, 04:29

    Полянский указал на неспособность США повлиять на статус России в СБ ООН

    Полянский указал на невозможность для США провести реформу СБ ООН без согласия других стран

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки США проигнорировать мнение других стран ООН при проведении реформы Совбеза приведет к расколу организации, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сказал, что США «пытаются создать ощущение», будто они «могут какими-то своими шагами повлиять на статус» России в СБ. «Это абсолютно невозможно без потрясения основ организации, то есть фактически ее развала и раскола. На это идти никто не готов, в том числе и те же США», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Полянский, США «прекрасно понимают», что у них нет «рычагов провести реформу без согласия» других членов СБ и «в принципе абсолютного большинства членов ООН». По его словам, решение должно быть «близким по возможности к консенсусу», так как потребует изменений в Уставе ООН и ратификации всеми странами.

    Заявления США об их попытках ограничить влияние России и Китая в ООН предназначены для внутреннего потребления, сказал Полянский. Полянский пояснил, что у США «большего влияния в Совете Безопасности, чем у них есть сейчас, не будет», а при расширении Совбеза в него «войдут страны, которые будут проводить независимую политику».

    Россия поддерживает такое расширение за счет стран «имеющих собственное мнение, а не членов блока НАТО или Евросоюза». Расширение может привести к концу доминирования Запада в СБ. «Неизвестно, как тогда американцы будут объяснять это своей публике на том этапе», – сказал Полянский.

    Он отметил, что «до практических шагов по реформе очень далеко», а США, «выдвигая популистский лозунг, избегают деталей»: сколько будет постоянных членов, какие категории, будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов и т.д. «Самое главное – кто будут эти страны, потому что здесь как раз начинаются разброд и шатания», – заявил он.

    Он пояснил, что Москва поддерживает «многосторонность», при которой «нет доминирования какого-либо государства», а США «говорят о многосторонности в рамках своего пресловутого «порядка, основанного на правилах», где правила формируют они сами». Позиция США подразумевает «вытеснение «неправильных» с их точки зрения государств – России и Китая». Страны глобального Юга не поддерживают такую концепцию, заявил заместитель постоянного представителя России.

    Напомним, СМИ сообщают, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето.

    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

    Коментарии (7)
    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 11:34
    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета Безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могут представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента, и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 15:44
    В США признали провал политики Запада в отношении России

    Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что недооценка России Западом закончится полным провалом

    Tекст: Александра Юдина

    Политика Запада по отношению к России после провала украинского контрнаступления похожа на действия картежника, который проигрывает в блэкджек и не может остановиться, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, представители американских властей сами себя убедили в «слабости России» и российского президента Владимира Путина, все больше и больше следуя плану продолжать оказывать небольшое давление», передает РИА «Новости».

    Джонсон отметил, что подобная стратегия показывает свою нежизнеспособность в течение последних 18 месяцев. Тем не менее, по его словам, западные страны продолжают надеяться, что это может принести результат. В заключение экс-агент ЦРУ предрек Западу полный провал.

    Ранее США развязали против России «визовую войну». При этом Вашингтон не только создает трудности для работы российских диппредставительств, но и пользуется тем, что на территории США находится штаб-квартира ООН, усложняя России взаимодействие с организацией.

    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 08:10
    В Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде

    Суд ООН начал слушания по иску Киева против России о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник будет выступать российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде и Нидерланде и другим странам, передает РИА «Новости».

    Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября, блок заседаний посвящен предварительным возражениям России.

    Ранее представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

    Коментарии (23)
    18 сентября 2023, 13:31
    В Кремле заявили о необходимости трансформации СБ ООН
    В Кремле заявили о необходимости трансформации СБ ООН
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совбез ООН нуждается в трансформации, чтобы максимально повысить эффективность его работы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что деятельность этого международного органа очень важна. «Для этого необходим, конечно же, консенсус всех участников», – пояснил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что СБ ООН необходима также большая инклюзивность «с точки зрения участия именно тех государств, которые за последнее время приобрели дополнительную роль и в гораздо большей степени влияют на мировую безопасность, мировую экономику и все громче и громче заявляют о себе».

    Он отметил, что этот разговор уже пора начинать, процесс нуждается в длительном диалоге.

    Между тем Песков не стал комментировать доклад спецдокладчика ООН о ситуации с правами человека в России, поскольку не знаком с текстом. При этом, по его словам, речь в докладе, вероятно, идет о каких-то конкретных случаях.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.

    Коментарии (11)
    18 сентября 2023, 04:59
    Кандидат в президенты США напомнил американцам, что «СССР больше не существует»

    Кандидат в президенты США Рамасвами отказался считать главной угрозой для страны «СССР, которого больше не существует»

    Tекст: Антон Антонов

    Главная угроза для США – это «коммунистический Китай», а не «СССР, которого больше не существует», заявил кандидат в американские президенты Вивек Рамасвами.

    Рамасвами заявил, что США нужно «обратить внимание» именно на Китай, который является основным приоритетом для обороны, в том числе в сравнении с ситуацией на Ближнем Востоке. Также Рамасвами призвал поддерживать партнерство с Израилем, который будет способствовать стабильности в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями», если Москва выйдет из российско-китайского союза.

    Коментарии (0)
    18 сентября 2023, 22:59
    Россиянин арестован в США по обвинению в нарушении санкций

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Марченко по обвинению в нарушении санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянин Максим Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций, он арестован, сообщил Минюст США.

    По версии американских властей, Марченко, который постоянно проживает в Гонконге, вместе с двумя предполагаемыми сообщниками через подставные компании приобретал для российских потребителей крупные партии OLED-микродисплеев (могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах), передает РИА «Новости».

    Также Марченко обвиняется в заговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанды и в самой контрабанде. 51-летнему Марченко грозит тюремный срок до 100 лет. Решение об аресте вынес суд в Уайт-Плейнс.

    Напомним, на Кипре по запросу американских властей был арестован российский и немецкий гражданин Артур Петров. Его обвиняют в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники. Петров назвал свое дело политическим.

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    18 сентября 2023, 10:51
    В Совфеде не исключили выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН

    Сенатор Косачев не исключил выхода России из-под юрисдикции Международного суда ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, если суд пойдет на поводу у Украины и примет политизированное решение, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Сенатор не сомневается, что решение суда будет максимально политизированным, но если Международный суд ООН пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств, передает ТАСС.

    Косачев отметил, что если вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, что непросто. Он подчеркнул, что Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН.

    Ранее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

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    18 сентября 2023, 08:45
    Американский аналитик раскрыл, что станет головной болью Белого дома в 2024 году

    Американский аналитик Пейн заявил, что подорожание бензина станет головной болью для главы США Байдена в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Скачок цен на бензин, как следствие решения группы стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, будет громадной головной болью для главы США Джо Байдена в следующем году, выразил мнение изданию Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.

    По его словам, политика Байдена в энергетической сфере стала «провалом», передает RT.

    Также Пейн отметил, что эти шаги были намеренно предприняты Россией и организацией ОПЕК, однако подчеркнул, что американский президент позволил с легкостью воспользоваться ситуацией.

    Ранее сообщалось, что Бразилия резко увеличила импорт российских нефтепродуктов в августе 2023 года, так что он втрое превысил объемы, поставленные ближайшим конкурентом – США.

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    18 сентября 2023, 13:06
    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Германский политолог Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС

    Рар предсказал создание альтернативы ООН со штаб-квартирой в стране БРИКС
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение Совбеза ООН без предоставления им права вето. Мир начнет «расслаиваться» и появится две организации, одна из которых расположится в БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Борьба за реформирование СБ ООН – это не что иное, как противостояние ведущих стран мира за будущий миропорядок. Именно сейчас решается, какой мы увидим международную арену через десять-двадцать лет, будет ли она многополярной или однополярной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Россия давно предлагала другим участникам Совбеза договориться о том, в каком именно ключе стоит изменить структуру организации. Однако США настаивали на сохранении действующих правил игры. Теперь же в Вашингтоне поняли, что «жить по-старому» больше не получится. Инклюзивность становится реальностью нынешней политики», – отмечает эксперт.

    «Государства Глобального Юга настаивают на том, чтобы они были представлены в СБ ООН наравне с западными странами. Джо Байден готов пойти на уступки Африке, Латинской Америке, Азии и Австралии, однако он не заинтересован в том, чтобы Совбез пополнился участниками, обладающими правом вето», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что США постараются провести расширение только за счет тех акторов, которые в той или иной мере проявляют лояльность Вашингтону. При этом и Германия также заинтересована в том, чтобы занять свое место в СБ ООН», – уточняет политолог.

    «Берлин не против того, чтобы Европа имела общий голос и общее право вето. Но ни Франция, ни Британия на это не пойдут. Кроме того, ФРГ, как и другие страны ЕС, будет добиваться лишения России возможности ветировать какие-то решения», – считает он.

    «На мой взгляд, перспектива реформы Совбеза плачевна. Африку, Латинскую Америку и Азию не устроит формальное расширение СБ ООН без предоставления им права вето. Скорее всего, мировой порядок начнет «расслаиваться». Провозглашенный Джо Байденом поход «демократов против диктаторов» только усугубит ситуацию», – акцентирует собеседник.

    «Скорее всего, в недалеком будущем мир увидит две отдельные ООН. Одна будет проамериканской со штаб-квартирой в Нью Йорке. Вторая же станет представлять права Глобального Юга и расположится в одной из столиц стран БРИКС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, проводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете Безопасности шесть занимают сторонники США.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 14:08
    В ООН указали на невозможность оказывать помощь странам из-за Украины

    ВПП ООН: Украина выкачала «весь кислород», на помощь другим не хватает ресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Киев выкачал все ресурсы, теперь нет возможности оказать продовольственную помощь другим странам, к примеру, Афганистану, заявила на канале ABC News исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн.

    По ее словам, в данный момент в мире наблюдается «отчаянная» ситуация с продовольствием, вызванная еще пандемией COVID-19, а также изменением климата и усталостью стран, вытекающей в нежелание выделять финансовые средства на помощь, передает РИА «Новости».

    «Украина, как бы то ни было, выкачала весь кислород из комнаты. Но в мире есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии», – отметила вдова бывшего американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

    По словам Маккейн, Всемирной программе грозит приостановка деятельности в Афганистане из-за недостаточного финансирования.

    «Мы будем вынуждены уйти, а результатом этого станет голод. У нас недостаточно денег, чтобы пережить октябрь», – заявила она.

    Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что «выхлоп» от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине будет нулевой – это будет очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

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    18 сентября 2023, 13:14
    WSJ: Киев ищет финансы для продолжения боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    Киев предпринимает попытки найти дополнительные финансы для продолжения боевых действий, в том числе продажей украинских государственных облигаций, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Как отметил руководитель отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU Виталий Ваврищук, если украинские власти не смогут покрыть бюджетный дефицит, то не смогут далее финансировать военные действия, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    При этом издание укзаывает, что для планового увеличения расходов на военные нужды на 50% Киев может решиться на продажу военных облигации, а также на реструктуризацию долгов за счет других стран.

    Кроме того, в ближайшем времени ICU может приступить к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. Как оценивает Wall Street Journal, вероятно потенциальные инвестиции могут оказаться «каплей в море».

    Также газета напоминает, что Киев может получить финансовую помощь от посредников. В частности, в Европе в данный момент обсуждается вопрос о переводе Украине доли дохода международного депозитария Euroclear от продажи замороженных активов России. Таким образом, прибыль от продажи санкционных активов составила 1,283 млрд евро.

    Напомним, в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Украине активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов. Замглавы российского ведомства Сергей Рябков назвал принятое решение воровством.

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    18 сентября 2023, 12:57
    Кузьмин: Заявления Москвы о геноциде на Украине не могут считаться незаконными

    Представитель России в ООН Кузьмин: Заявления Москвы о геноциде на Украине не могут считаться незаконными

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления российских властей о дискриминационной политике Киева по отношению к русскоязычному населению не могут нарушать конвенцию о геноциде, сообщил на слушаниях в Международном суде ООН представитель России Геннадий Кузьмин.

    По его словам, главной целью конвенции является недопущение геноцида и установление наказания за него, однако Киев не обвиняет Россию в совершении геноцида, а также не обвиняет в том, что Москва не смогла предотвратить геноцид, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что Киев настаивает на том факте, что геноцида вовсе не было, чего по факту может быть достаточно, чтобы отвергнуть дело о геноциде, так как в соответствии с теорией судебного права нарушения конвенции о геноциде быть не может.

    Кроме того, представитель России в ООН отметил, что заявления российского правительства о том, что неонацистская власть на Украине занимается притеснением русскоязычного населения, не могут считаться незаконными.

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начнет слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    Представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

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    18 сентября 2023, 15:59
    МиГ-31 перехватил американский самолет над Баренцевым морем

    МиГ-31 перехватил американский самолет «Посейдон» над Баренцевым морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель не допустил нарушения государственной границы над Баренцевым морем со стороны самолета базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон» американских ВМС, сообщило Минобороны.

    Воздушные средства контроля в понедельник засекли воздушную цель над акваторией Баренцева моря, она двигалась к российской границе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Для опознания цели в воздух подняли МиГ-31, экипаж истребителя идентифицировал ее как американский «Посейдон». При приближении российского самолета американский развернулся от госграницы России.

    Полет МиГ-31 проводился в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранным воздушным судном.

    В конце августа МиГ-31 перехватывал норвежского «Посейдона» над Баренцевым морем.

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