В крымском аквариуме впервые родились анаконды

В крымском аквариуме семейство анаконд впервые обзавелось потомством

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По его словам, у семейства анаконд родилось десять малышей – змея вынашивала потомство девять месяцев и родила ровно на 270-й день, передает РИА «Новости».

Уточняется, что сотрудники аквариума внимательно следили за питомцами, и когда увидели появление малышей, сразу отсадили их в отдельный вольер. Жиленко отметил, что около месяца после появления на свет маленькие змеи ничего не едят, после чего у них происходит смена кожи и они начинают искать еду.

Директор аквариума рассказал, что после этого к детенышам анаконды станет опасно приближаться, поэтому в аквариуме соблюдаются особые правила безопасности. Жиленко добавил, что малыши анаконды уже пытаются укусить все, что к ним приближается, могут даже прокусить кожу, однако сам укус не ядовитый.

В конце августа первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы.