  • Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гей-пропаганда для детей стала раздражителем русофобов
    Погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    Российский разведчик исключил прямое наступление ВСУ на Артемовск
    Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
    Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области
    Байден собрался менять архитектуру Совбеза ООН
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    29 комментариев
    18 сентября 2023, 11:34

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН

    Политолог Лукьянов: Россия и США по-разному видят расширение СБ ООН

    Лукьянов оценил перспективы реформирования Совбеза ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США будут настаивать на том, чтобы к Совбезу ООН присоединились государства, разделяющие прозападные взгляды. Россия, напротив, хочет видеть в организации представителей мирового большинства. Достичь консенсуса будет непросто. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации.

    «Реформирование Совета безопасности ООН (СБ ООН) давно обсуждается действующими членами объединения. Все согласны с тем, что оно необходимо. Примечательно, что Россия и США даже используют схожие тезисы. Так, стороны говорят о важности расширения представительности регионов и переосмыслении системы под нужды XXI века», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Однако, как говорится, «дьявол кроется в деталях». Вашингтон заинтересован в том, чтобы новые члены Совбеза придерживались прозападной позиции по ключевым глобальным вопросам. Поэтому основными претендентами видят Германию, Японию и Индию», – отмечает эксперт.

    «Россия готова согласиться со вступлением в СБ ООН Нью-Дели, однако остальные кандидаты Москву категорически не устраивают. К слову, Индию, скорее всего, заблокирует Китай. Мы заинтересованы в том, чтобы орган в большей степени отражал мнение мирового большинства. В этом плане Бразилия смотрится достаточно хорошим претендентом», – акцентирует политолог.

    «Кроме того, Россия выступает и за присоединение африканских стран. Немаловажно, что для интеграции нового члена в Совбез все действующие участники должны прийти к консенсусу. В текущей ситуации это сложно представить, поэтому расширение в ближайшей перспективе маловероятно», – считает Лукьянов.

    «Имеются и другие сложности. Например, критерии присоединения страны к СБ ООН до сих пор четко не определены. Что должно стать решающим фактором при выборе кандидата: экономическая мощь, политическое влияние или военная сила? К тому же, в регионах, ради представительства которых и планируется реформация, много равных и достойных претендентов», – рассуждает эксперт.

    «Например, Латинскую Америку могу представлять и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Все государства занимают важное место в жизни континента и определиться, кто из них важнее, практически невозможно. Аналогичная ситуация в Африке», – подчеркивает политолог.

    «Нетронутым останется и действующая система права вето. В западных странах часто звучат призывы к тому, чтобы лишить Россию возможности ветирования, однако Китай не даст продавить эту идею», – резюмирует Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Джо Байден планирует обсудить изменение архитектуры СБ ООН на Генеральной Ассамблее организации. Об этом в интервью изданию Telegraph заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в США считают, что орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим».

    В понедельник Джо Байден будет участвовать в мероприятиях, приводящихся в рамках его кампании по переизбранию. Во вторник он выступит на 78-й сессии ГА ООН, также президент проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Ранее в The Washington Post сообщили, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. По информации газеты, 11 государств станут постоянными членами ведомства, однако лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей присоединятся к органу на правах непостоянных участников. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что провести подобную реформацию без учета мнения России невозможно.

    Однако Москва также поддерживает изменения структуры СБ ООН. В июне глава МИД Сергей Лавров заявил, что расширение Совбеза должно происходить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, в настоящий момент западные страны имеют абсолютно непропорциональное представительство в ведомстве: из 15 мест в Совете безопасности шесть занимают сторонники США.

    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (92)
    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (33)
    15 сентября 2023, 14:22
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины

    Минченко: Путин словами про барыню намекнул Украине и США, что Россия добьется своих целей

    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин, говоря о том, что рано или поздно участникам конфликта придется танцевать барыню или казачка, показал готовность России добиваться поставленных целей в спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «На мой взгляд, упоминание танцев барыня и казачок – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

    «Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова о том, что Россия и Украина «станцуют свое танго». «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее», – сказал глава государства.

    «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

    Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил российский лидер.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Позже Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Политологи Евгений Минченко и Марат Баширов предположили, при каких условиях власти Украины пойдут на мирные переговоры.

    Коментарии (12)
    16 сентября 2023, 09:52
    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Бомбардировщики Ту-160 получили оснащение крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км, следует из распространенного Минобороны видео.

    Как сообщил в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, бомбардировщики оснастили двумя кассетами по шесть ракет, передает РИА «Новости».

    Также, Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.


    Напомним, в субботу Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    Коментарии (8)
    15 сентября 2023, 16:42
    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

    Глава МИД ФРГ Бербок назвала лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине станет сигналом к действию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News.

    Бербок считает, что Украина должна победить в этой войне. По ее словам, если конфликт закончится победой России, то это стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си», передает РИА «Новости».

    Глава МИД ФРГ, упомянув председателя КНР, видимо, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    Ранее в июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв «изменить подход» к КНР и определить новые параметры сотрудничества.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Коментарии (29)
    18 сентября 2023, 03:27
    Байден собрался поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН

    Байден в течение недели собрался поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН

    Байден собрался поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщил пресс-пул Белого дома. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в течение недели Байден планирует поднять вопрос об изменении архитектуры СБ ООН.

    Кирби спросили, отвечает ли Совбез ООН по-прежнему своей цели. Кирби заявил, что американская сторона «предельно ясна в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН». США считают, что Совбез должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим», включать «большее число членов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В понедельник Байден будет участвовать в мероприятиях в рамках его кампании по переизбранию на пост главы государства. Во вторник он должен выступить на 78-й сессии ГА ООН, также у него состоятся несколько двусторонних и многосторонних встреч.

    Напомним, как сообщали СМИ, США хотят, чтобы Совбез состоял из 21 страны: пяти постоянных членов с правом вето, шести постоянных без права вето и еще 10 непостоянных членов. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

    Коментарии (20)
    15 сентября 2023, 12:40
    Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле

    Максим Григорьев: Международный общественный трибунал возьмет на контроль видео с российскими пленными на минном поле

    Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле
    @ Kaniuka Ruslan/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни одно преступление ВСУ нельзя оставлять без внимания. Ежедневно Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных фиксирует массу информации о зверствах противника. Видео с пленными в минном поле также будет приобщено к делу, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВСУ бросили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации.

    «Жестокость стала чем-то привычным для военных ВСУ. Но оставлять эти случаи без внимания просто нельзя. Противник должен понимать, что за аморальные действия его рано или поздно будет ждать наказание», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член ОП России.

    «Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных обязательно возьмет на контроль имеющиеся видеоматериалы. В структуре задействованы представители 28 стран мира. Ежедневно мы обрабатываем колоссальное количество информации, подтверждающей вину солдат ВСУ», – отмечает эксперт.

    «После тщательного анализа данных результаты передаются в компетентные международные органы, где и происходит рассмотрение имеющихся доказательств. Солдаты, подчиняющиеся офису Зеленского, нарушают тысячи международных норм. В порыве бесконтрольной агрессии они буквально плюют на правила обращения с пленными», – подчеркивает собеседник.

    «Перед нами стоит важная задача – показать истинное лицо «защитников Украины». В связи с этим работа должна вестись на всех международных площадках, где это остается возможным. Большая часть мировой общественности готова трезво воспринимать правду о том, что именно происходит в зоне СВО», – уточняет эксперт.

    «Конечно, западные государства до сих пор вставляют нам палки в колеса, интерпретируя происходящее в выгодном для них свете. Однако это не значит, что мы должны прекратить знакомить их с доказательствами преступлений ВСУ. Нельзя замыкаться исключительно на дружественных нам государствах. В конечном счете в США тоже есть здравомыслящие граждане», – резюмирует Григорьев.

    Ранее солдаты ВСУ отправили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник. По его словам, видео, на котором запечатлено преступление украинских военных, было найдено в телефоне в одном из блиндажей противника.

    В ролике бойцы ВСУ отправляют на минное поле пленных россиян со словами: «Если дойдешь – свободен». При этом солдаты гонят безоружных людей под прицелами автоматов, комментируя происходящее: «Вот они пошли – освободители» и «Хорошо идут».

    На кадрах видно: одному из украинских военных не понравилось, как шла одна из жертв, после чего он открыл огонь в сторону пленного. В конце видео слышно, как в направлении движения российских солдат прогремел взрыв.

    На фоне распространения кадров Следственный комитет России организовал проверку. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, «следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего».

    «При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», – заверили в СК.

    Это не первый случай зверств, учиненных ВСУ в отношении военнопленных. В феврале солдаты противника расстреляли лежащего на земле бойца ВС РФ. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что украинские служащие спрашивают у сдавшегося мужчины, из какого он подразделения. Не дожидаясь ответа, они убили безоружного выстрелом в голову.

    В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Тогда Минобороны сделало официальное заявление, назвав появившиеся в Сети кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает».

    Кроме того, в октябре прошлого года стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Материалы с запечатленными зверствами были выложены членом террористической организации «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией).

    Коментарии (11)
    16 сентября 2023, 04:59
    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине

    Экс-президент США Трамп положительно оценил слова лидера России Путина о его намерении урегулировать украинский кризис

    Трампу понравились слова Путина о его намерении разрешить кризис на Украине
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему понравилась оценка его намерения урегулировать украинский кризис российским лидером Владимиром Путиным.

    Трамп заявил в интервью телекомпании NBC, что ему нравится, что Путин сказал это, потому что это означает, что он говорит правильные вещи. Республиканец в очередной раз заявил, что смог бы добиться урегулирования украинского кризиса в течение 24 часов, но не пояснил, каким образом, передает ТАСС.

    «Если я скажу, что именно [для этого нужно], я растеряю все козыри», – отметил Трамп, считающийся основным претендентом на выдвижение кандидатом от Республиканской партии США на предстоящих в ноябре 2024 года выборах. Как утверждает Трамп, при его посредничестве удалось бы провести переговоры, которые якобы могли бы привести к заключению «справедливой сделки».

    Напомним, во вторник Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать. При этом российский лидер напомнил, что Трамп сам ввел санкции против России.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 00:59
    Байден собрался встретиться с главами пяти стран Центральной Азии

    Помощник президента США Салливан: Байден встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден на следующей неделе встретится в Нью-Йорке с главами пяти стран Центральной Азии, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Помощник американского президента сообщил, что 19 сентября президент США Джо Байден проведет переговоры с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях мероприятий недели высокого уровня в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По словам Салливана, это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1, который позволит лидерам стран обсудить ряд вопросов: от региональной безопасности до торговли и взаимных связей, изменения климата и текущих реформ по совершенствованию управления и укреплению верховенства закона.

    По версии представителя американской администрации, этот саммит якобы не направлен против какой бы то ни было страны и посвящен «позитивной повестке дня», по которой США намерены работать с государствами Центральной Азии.

    Салливан также проинформировал, что лидеры США и пяти центральноазиатских республик по итогам предстоящей совместной встречи в Нью-Йорке примут совместное заявление, в котором, как ожидается, будут излагаться конкретные шаги в ключевых сферах дальнейшего взаимодействия. Помощник Байдена также пообещал от США «некоторые ресурсы».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США и ЕС подталкивают страны Центральной Азии к санкциям против России и разбирала риски внешней политики стран НАТО в регионе.

    Коментарии (8)
    15 сентября 2023, 16:24
    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы

    Политолог Рар: Спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы

    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия все больше и больше вовлекается в военные конфликты по всему миру. Украинский кризис стал возможностью для Берлина проявить себя на европейской арене, и теперь ФРГ смотрит на другие регионы, где также можно показать свою силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии.

    «Еще 30 лет назад ФРГ представляла собой пацифистскую страну, где существовало сильное общественное движение за мир. Тем не менее после объединения Германия стала милитаристским лидером Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «К сожалению, Вашингтон и Лондон совместными усилиями втянули Берлин в войну в Косово. Тогда ФРГ аргументировала вмешательство гуманитарными соображениями. Сейчас же Берлин самостоятельно, без указки из США, приобрел роль лидера военной коалиции для «защиты Украины», – отмечает собеседник.

    «При этом Германия утверждает, что у нее нет геополитических интересов, что она следует политике, «ориентированной на либеральные ценности» и защиту прав человека. И этой логики она придерживается как в Европе, так и в глобальном мире. Так что Шольц будет участвовать в провозглашенной Джо Байденом борьбе «демократий против диктатур», – продолжает эксперт.

    «Так, например, на Вестфальской конференции по миру в Мюнстере, где я сейчас нахожусь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что новая ответственность Германии заключается в сохранении действующего мирового порядка, что означает военную поддержку не только Украины, но и Австралии, Южной Кореи и даже Японии. Кроме того, он считает, что Россия «не остановится на Украине», это служит оправданием размещения немецких войск в Литве. К сожалению, пацифизм как явление постепенно увядает в Германии», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии. Об этом он заявил в эфире радиопередачи Cosmo. По его мнению, оба события стали «сменой эпох» для ФРГ. Во время конфликта на Балканах, Берлин впервые после Второй мировой войны решился на применение вооруженных сил и «вмешался в такую ситуацию с помощью собственного оружия».

    Он также отметил, что для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в Бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях на Балканах.

    Он назвал действия НАТО на полуострове «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». По мнению канцлера, стремление европейских государств как можно скорее включить в состав ЕС страны, образовавшиеся после распада Югославии – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав балканский кризис как повод заявить о себе в качестве серьезной международной силы после слияния ГДР и ФРГ.

    США, хотя и были ведущей силой НАТО в Югославии, подключились позднее и во многом с подачи европейцев. Изначально в Вашингтоне даже были против развала большой страны, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Примечательно, но это не первый случай, когда Олаф Шольц вспоминает конфликт на Балканском полуострове в контексте происходящего на Украине. В феврале 2022-го он сказал, что страны НАТО пытались остановить геноцид жителей региона. Вместе с тем он назвал «смешными» слова о том, что в Донбассе происходит геноцид русского населения.

    Заявления канцлера вызвали сильный резонанс в России. Так, в МИД подобное поведение Шольца назвали «неприемлемым, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии». Журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «немец, говорящий, что геноцид русских «это смешно», обладает абсолютной душевной глухотой и феноменальным историческим беспамятством».

    Коментарии (9)
    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

    Коментарии (12)
    16 сентября 2023, 21:12
    Экс-советник Рейгана призвал назвать имена украинцев за границей и отправить их на фронт

    Бывший советник Рейгана Люттвак призвал вернуть на Украину сбежавших за границу мужчин и отправить их на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Политический консультант Госдепартамента и Пентагона, бывший советник президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Люттвак написал, что не против отправлять миллиарды долларов Украине, но против того, чтобы украинцы призывного возраста оставались за границей со своими паспортами. Он призвал обнародовать имена «уклонистов» в их родных городах и последний адрес.

    Между тем, блогеры бурно отреагировали на «кровожадные призывы» советника Рейгана депортировать украинских мигрантов обратно на Родину.

    Некоторые пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) предложили военному теоретику самому идти на фронт.

    Были и такие, кто  язвительно спросил: будут ли предлагаемые Люттваком меры по порицанию уклонистов распространяться на жителей Украины, репатриировавшихся в Израиль?

    Реакция украинских пользователей оказалась еще менее содержательной и сдержанной на эмоции.

    «Люди удивляются людоедству почтенного дедушки-историка Эдварда Люттвака, предлагающего не только высылать на фронт сбежавших в Европу украинских мужчин, но и развешивать по городам и селам дацзыбао со списками уклонистов. Стоит напомнить, что почтенный дедушка-историк немножко консультант Госдепа и Минобороны США, а еще бывший советник президента Рейгана. Руки-то помнят», – пишет Telegram-канале «Стекломой».

    Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    До этого власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 21:48
    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву

    Салливан сообщил, что США объявят на следующей неделе о новых поставках оружия Киеву

    Белый дом анонсировал новые поставки оружия Киеву
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США на следующей неделе планируют объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США постоянно готовят новые пакеты военной помощи Украине, а о готовности предоставить новый пакет оружия могут объявить на следующей неделе, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву почти всех запрошенных систем вооружений.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 05:59
    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине

    Newsweek: Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине
    @ Общественное достояние

    Tекст: Антон Никитин

    Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, выразил мнение профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для американского журнала Newsweek.

    По мнению автора публикации, администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине, отбросив всяческую осторожность, передает РИА «Новости».

    Политолог отмечает в своей статье, что Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО «Пэтриот» (Patriot) до танков «Абрамс» (Abrams), кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Профессор считает, что последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS.

    Политолог также считает, что индикатором нового радикального подхода властей США стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию руководства Украины для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена «предателем». Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одержать победу» в конфликте.

    По мнению профессора бостонского Северо-Восточного университета, на Западе появилась новая мантра, которая, кажется, звучит так: «мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой».

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Коментарии (2)
    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


    Коментарии (3)
    Главное
    Истребитель F-35 потерпел крушение в США
    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве
    В Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией
    В Польше пожаловались на заполненные продуктами магазины в России
    В Госдуме предложили запретить продавать энергетики подросткам
    Осужденный сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение всего за полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрушение «харьковской «Азовстали» подорвет атакующие возможности ВСУ

    Российские военные вновь нанесли удар по Харьковскому бронетанковому заводу. Там, как сообщают в Минобороны, противник ремонтировал поврежденные в ходе боев танки. В чем сложность разрушения этого объекта и почему так важно его ликвидировать? Подробности

    Перейти в раздел

    Как победить осенний стресс и вирусы

    Осень – период стресса, который вызван тем, что закончился теплый сезон, а длинные солнечные дни меняются короткими дождливыми и пасмурными днями. Чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким, рассказала газете ВЗГЛЯД эндокринолог Зухра Павлова. Подробности

    Перейти в раздел

    Гей-пропаганда для детей стала раздражителем русофобов

    Ненавидящие русских латышские националисты нашли еще более страшного врага. Им оказались европейские пособия о гендерной идентичности, предлагаемые для школьников. «Дети, смело идите по пути гомосексуализма, это естественно и правильно!» – именно так трактуют главную мысль этих пособий в Латвии. Взгляд латвийского общества на гей-пропаганду среди детей оказался поразительно похожим на то, что думают об этом в России. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............