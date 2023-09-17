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    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    14 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    17 сентября 2023, 06:59

    Генсек НАТО призвал Германию тратить на оборону на уровне времен холодной войны

    Генсек НАТО Столтенберг призвал Германию нарастить расходы на оборону до уровня времен холодной войны

    Tекст: Антон Никитин

    Германии следует продолжать наращивать траты на оборону и довести их до уровня времен холодной войны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг заявил в интервью, которое опубликовано в изданиях редакционной группы Funke, что по мере роста напряженности расходы на оборону нужно увеличивать, передает ТАСС.

    По его словам, во время холодной войны, когда правили канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (в 1949–1963 годах) или Вилли Брандт (канцлер в 1969–1974 годах), расходы на оборону Германии составляли от 3% до 4% от производительности экономики. Столтенберг призвал Берлин «сделать это снова».

    Напомним, в июле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что странам Европы придется нести огромные расходы на оборону, чтобы защищать друг друга.

    15 сентября 2023, 02:31
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО

    Би-би-си заявила о попытке пилота российского истребителя Су-27 сбить британский самолет RAF RC-135 вблизи Украины

    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Британские СМИ утверждают, что пилот российского истребителя Су-27 якобы целенаправленно выпустил две ракеты по британскому самолету наблюдения RAF RC-135 Rivet Joint в сентябре 2022 года.

    По версии, опубликованной Business Insider со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России), российская сторона заявляла, что инцидент был вызван «технической неисправностью», но западные источники в оборонных ведомствах утверждают, что пилот якобы промахнулся. По версии источников, пилот полагал, что получил разрешение на выстрел. Источники ссылаются на «перехваченные сообщения».

    Как утверждается, диспетчер заявил летчикам, что у них «есть цель», один из пилотов принял это за команду на открытие огня. По версии источников, из радиопереговоров якобы следует, что второй пилот возмутился действиями первого, но тот выпустил еще одну ракету. Сообщается, что первая ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо была деактивирована.

    В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

    В апреле Washington Post заявила, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось.

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    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (31)
    15 сентября 2023, 15:29
    В Германии назвали количество конфискованных автомобилей россиян

    Россиянин Коваль заявил о конфискации 20 машин граждан России в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Таможенная полиция Германии конфисковала около 20 автомобилей россиян, аресты происходили только в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, рассказал житель Гамбурга Иван Коваль.

    Коваль рассказал «Газете.Ru», что ему известно о 20 случаях конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии. По его словам, все аресты происходили на севере страны в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, а начались они еще в начале апреля.

    Россиянин рассказал, что изъятие автомобилей происходило при различных обстоятельствах. Так, кто-то приезжал или уезжал на пароме, кого-то остановили на автобане, а в конце августа таможенная полиция конфисковала фургон у женщины, которая везла собак с выставки животных.

    По словам Коваля, в конце мая полиция арестовала машину туриста из России. Суд вынес решение о возврате мужчине автомобиля, но прокуратура намерена добиться конфискации машины.

    Ранее власти Латвии с 12 сентября запретили въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу. До этого власти Литвы пообещали конфисковать автомобили россиян, въезжающие в страну.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русские в Германии отбили отобранные у них автомашины.

    Коментарии (15)
    15 сентября 2023, 16:42
    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

    Глава МИД ФРГ Бербок назвала лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине станет сигналом к действию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News.

    Бербок считает, что Украина должна победить в этой войне. По ее словам, если конфликт закончится победой России, то это стало бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си», передает РИА «Новости».

    Глава МИД ФРГ, упомянув председателя КНР, видимо, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    Ранее в июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв «изменить подход» к КНР и определить новые параметры сотрудничества.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

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    14 сентября 2023, 22:23
    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко

    МИД Украины выразил недовольство из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы

    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское посольство в Берлине пыталось помешать возвращению российской певицы Анны Нетребко на сцену Берлинской оперы, но не добилось успеха, сообщил МИД Украины.

    МИД заявил, что украинская сторона «вела работу» по данному вопросу после появления первых сообщений о возвращении Нетребко, но «аргументы не нашли должного отклика». Также против Нетребко действовало немецкое представительство Украинского института, который под эгидой кабмина Украины должен заниматься распространением украинской культуры в других странах. При этом Киев считает, что «голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», передает ТАСС.

    Напомним, на Западе разрывают контракты с российскими деятелями культуры, в том числе с Нетребко. Против Нетребко введены украинские санкции. В Берлинской опере заявили, что певица в последнее время не вела творческой деятельности в России и не планирует в ближайшее время там выступать.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 12:24
    Политолог: Писториус с Кенигсбергом сломал немецкое внешнеполитическое табу

    Политолог Соколов: Раньше в ФРГ только политики-маргиналы могли себе позволить назвать Калининград Кенигсбергом

    Политолог: Писториус с Кенигсбергом сломал немецкое внешнеполитическое табу
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Назвав Калининград Кенигсбергом, министр обороны ФРГ Борис Писториус пытается заработать политические очки у ястребиной части населения Германии. Однако своими словами он нарушил еще одно табу немецкой внешней политики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт-германист Артем Соколов. Ранее глава минобороны ФРГ назвал Калининград Кенигсбергом.

    «Оговорка Писториуса неслучайна. Дело в том, что министр обороны является одним из главных ястребов немецкой политики. Назвав Калининград Кенигбергом, чиновник поддержал этот образ и привлек часть радикально настроенного электората», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Следует отметить, что своими словами Писториус нарушил одно из негласных табу немецкой политики. Раньше такую риторику использовали только маргиналы, сейчас же она прозвучала на официальном уровне», – отмечает собеседник.

    «Однако, несмотря на заявление, говорить о планах пересмотра итогов Второй мировой войны в Германии рано. Правда, уже сейчас понятно, что ФРГ тесно в существующих рамках внешней политики. Неслучайно канцлер Шольц с началом СВО провозгласил «смену эпох». К слову, тогда был сломлено первое табу – Берлин отправил оружие Украине», – пояснил эксперт.

    «При этом граждане ФРГ сейчас больше озабочены экономическими и социальными проблемами, вызванными политикой Шольца. Они уже относительно спокойно пережили военную помощь Украин и не станут возмущаться после слов Писториуса. Максимум, на который можно рассчитывать – это дальнейшее заявление правительства о том, что министр просто оговорился», – подчеркивает он.

    «Все мы видим усиление активности НАТО вблизи Калининграда. И это создает определенные риски для России. Поэтому сейчас важно принять меры по обеспечению безопасности нашей территории. В частности, надо пристально следить за логистикой в регионе. Например, могут быть полезны паромы. Также необходимо поддерживать хороший уровень жизни в субъекте», – резюмировал Соколов.

    Ранее руководитель немецкого министерства обороны Борис Писториус в ходе обсуждения политики безопасности в федеральной академии назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. На вопросе о размещении бригады немецких ВС в Литве он заявил, что эта страна находится «в ловушке» между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией.

    Примечательно, но в апреле власти Польши изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Российское наименование населенного пункта рекомендовали не использовать.

    Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном геодезисте республики утверждает, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец». В заявлении ведомства говорится, что современное наименование населенного пункта якобы является «искусственным» и будто бы «не связано» с городом и регионом.

    Ведомством отмечалось, что в Польше «эмоционально» и «негативно» воспринимают «название большого города», названного именем Михаила Ивановича Калинина, вблизи польских границ.

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, заявил, что нужно воздержаться от реакции на решение польского руководства о «переименовании» регионального центра и не соревноваться в «политическом кретинизме».

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    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

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    15 сентября 2023, 16:24
    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы

    Политолог Рар: Спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы

    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия все больше и больше вовлекается в военные конфликты по всему миру. Украинский кризис стал возможностью для Берлина проявить себя на европейской арене, и теперь ФРГ смотрит на другие регионы, где также можно показать свою силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии.

    «Еще 30 лет назад ФРГ представляла собой пацифистскую страну, где существовало сильное общественное движение за мир. Тем не менее после объединения Германия стала милитаристским лидером Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «К сожалению, Вашингтон и Лондон совместными усилиями втянули Берлин в войну в Косово. Тогда ФРГ аргументировала вмешательство гуманитарными соображениями. Сейчас же Берлин самостоятельно, без указки из США, приобрел роль лидера военной коалиции для «защиты Украины», – отмечает собеседник.

    «При этом Германия утверждает, что у нее нет геополитических интересов, что она следует политике, «ориентированной на либеральные ценности» и защиту прав человека. И этой логики она придерживается как в Европе, так и в глобальном мире. Так что Шольц будет участвовать в провозглашенной Джо Байденом борьбе «демократий против диктатур», – продолжает эксперт.

    «Так, например, на Вестфальской конференции по миру в Мюнстере, где я сейчас нахожусь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что новая ответственность Германии заключается в сохранении действующего мирового порядка, что означает военную поддержку не только Украины, но и Австралии, Южной Кореи и даже Японии. Кроме того, он считает, что Россия «не остановится на Украине», это служит оправданием размещения немецких войск в Литве. К сожалению, пацифизм как явление постепенно увядает в Германии», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии. Об этом он заявил в эфире радиопередачи Cosmo. По его мнению, оба события стали «сменой эпох» для ФРГ. Во время конфликта на Балканах, Берлин впервые после Второй мировой войны решился на применение вооруженных сил и «вмешался в такую ситуацию с помощью собственного оружия».

    Он также отметил, что для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в Бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях на Балканах.

    Он назвал действия НАТО на полуострове «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». По мнению канцлера, стремление европейских государств как можно скорее включить в состав ЕС страны, образовавшиеся после распада Югославии – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав балканский кризис как повод заявить о себе в качестве серьезной международной силы после слияния ГДР и ФРГ.

    США, хотя и были ведущей силой НАТО в Югославии, подключились позднее и во многом с подачи европейцев. Изначально в Вашингтоне даже были против развала большой страны, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Примечательно, но это не первый случай, когда Олаф Шольц вспоминает конфликт на Балканском полуострове в контексте происходящего на Украине. В феврале 2022-го он сказал, что страны НАТО пытались остановить геноцид жителей региона. Вместе с тем он назвал «смешными» слова о том, что в Донбассе происходит геноцид русского населения.

    Заявления канцлера вызвали сильный резонанс в России. Так, в МИД подобное поведение Шольца назвали «неприемлемым, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии». Журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «немец, говорящий, что геноцид русских «это смешно», обладает абсолютной душевной глухотой и феноменальным историческим беспамятством».

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 05:59
    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине

    Newsweek: Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

    В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий НАТО на Украине
    @ Общественное достояние

    Tекст: Антон Никитин

    Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, выразил мнение профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для американского журнала Newsweek.

    По мнению автора публикации, администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине, отбросив всяческую осторожность, передает РИА «Новости».

    Политолог отмечает в своей статье, что Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО «Пэтриот» (Patriot) до танков «Абрамс» (Abrams), кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Профессор считает, что последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS.

    Политолог также считает, что индикатором нового радикального подхода властей США стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию руководства Украины для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена «предателем». Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) «одержать победу» в конфликте.

    По мнению профессора бостонского Северо-Восточного университета, на Западе появилась новая мантра, которая, кажется, звучит так: «мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой».

    Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Коментарии (2)
    16 сентября 2023, 21:51
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ

    Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а с опасной ситуацией на поле боя, включая минные поля, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».

    Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (4)
    15 сентября 2023, 10:27
    В Германии предложили отменить санкций против России из-за роста числа банкротств

    Депутат из Германии предложил отменить санкций против России из-за роста банкротств по всей стране

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Германии должны продумать отмену антироссийских санкций, ввиду того, что экономическая война Москвы и Берлина привела к увеличению числа банкротств в ФРГ, заявила депутат Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен.

    По ее словам, все больше и больше подсвечиваются чудовищные последствия экономической войны демократической коалиции «Светофор» от правительства против Москвы, в Германии тем временем увеличивается число неплатежеспособных предприятий, передает ТАСС.

    Дагделен указала, что рост издержек и спад спроса привели к банкротству огромное число крупных компаний в стране и эта тенденция продолжается.

    В частности, известный баварский производитель игрушек Haba заявил о масштабной реструктуризации за все 85 лет существования – компания вынуждена сократить каждого третьего сотрудника.

    Более того, депутат рассказала, что более 14 тыс. ресторанов, пабов и кафе ожидают такого конца – таким образом, каждое десятое предприятие оказалось под угрозой банкротства.

    При этом политик отметила, что все санкции с целью «подорвать боевой потенциал России», которые предлагала глава МИД Германии Анналена Бербок, оказались нулевыми.

    Так, экономическое производство в России продолжает расти, а доходы от продажи нефти остаются высокими.

    В заключение Дагделен отметила, что антироссийские санкции стали для Москвы «реальным стимулом», приведя в пример тот факт, что до начала спецоперации Россия могла производить 100 танков в год, а сейчас может создать 200.

    «Руководство ФРГ может прекратить саморазрушительные санкции, которые не бьют по России и не помогают Украине, но возвращаются бумерангом и разоряют граждан и компании в Германии», – резюмировала политик.

    В конце августа тревогу из-за приводящего к банкротству противостояния с Россией забили в Эстонии.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 19:50
    В НАТО анонсировали крупнейшие учения после холодной войны

    В НАТО решили провести в 2024 году крупнейшие учения после холодной войны

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс проведет в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны, заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

    Учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») станут крупнейшими после холодной войны, в нем примут участие более 40 тыс. человек в Германии, Польше и странах Балтии, заявил Бауэр, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что запланированные на следующий год крупномасштабные учения стран-членов НАТО «Стойкий защитник» (Steadfast Defender) предполагают отработку по подавлению и преодолению российской эшелонированной противовоздушной обороны.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2023, 11:01
    Шольц не стал прогнозировать продолжительность боевых действий на Украине

    Шольц не стал прогнозировать, сколько будут длиться боевые действия на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит поддерживать Украину, но не стал прогнозировать, сколько еще будут длиться боевые действия, заявил он в интервью Welt am Sonntag.

    «Украинцы могут быть уверены в нашей поддержке», – передает ТАСС со ссылкой на слова канцлера.

    Говоря о поставках ракет Taurus, которые Украина хочет получить от Германии, канцлер сказал, что каждое решение обдумывает тщательно. Общий объем помощи Украине от Германии составил около 22 млрд евро.

    Шольц объяснил проблемы в экономике страны ослаблением экспортных рынков и ценами на энергоносители, но не согласился с тем, что эти проблемы можно решить при помощи кредитов.

    «Также все еще ощущается нарушение цепочек поставок в пандемию», – подчеркнул Шольц.

    Глава правительства попросил «не говорить об одном только кризисе», потому что тогда нельзя будет увидеть хороших вещей. Среди положительных моментов были названы строительство заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.

    Комментируя статью в издании Economist, в которой ФРГ назвали «больным человеком в Европе», Шольц отметил, что это была прежде всего критика из-за отказа Берлина брать дополнительные долги.

    Ранее Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии.

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    14 сентября 2023, 14:12
    Лавров назвал опасными планы НАТО внедриться в АТР

    Глава МИД России Лавров назвал опасными планы НАТО внедриться в АТР

    Tекст: Вера Басилая

    Планы НАТО влиять на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют особую опасность для этого региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Свеем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что особую опасность представляют открытые планы НАТО установить в Азиатско-Тихоокеанском регионе свои порядки, передает ТАСС.

    Ранее Лавров на встрече с министром иностранных дел Мьянмы Тан Свеем заявил, что обстановка в мире требует регулярной сверки часов.

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    16 сентября 2023, 16:47
    В Киеве сообщили о планах провести в октябре заседание совета НАТО – Украина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заседание совета НАТО – Украина планируется провести в октябре, сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

    По ее словам, это будет большая и развернутая структура, которая охватит гражданские и военные вопросы, передает РИА «Новости».

    «Уже в октябре планируется заседание Совета Украина – НАТО», – сказала Стефанишина.

    Предусматривается проведение консультаций, например, по вопросам безопасности в Черном море.

    Напомним, первое заседание совета НАТО-Украина по ситуации в Черном море состоялось 26 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

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