Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.0 комментариев
В США заявили о прекращении существования Украины как государства
Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет
Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.
По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, государства Украины больше нет, пишет «Царьград».
Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.