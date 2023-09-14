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    Евросоюз решил изменить Украине с Африкой
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    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    31 комментарий
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России на дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

    9 комментариев
    14 сентября 2023, 18:23

    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются изменения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что еще рано судить о том, изменила ли Армения свое отношение с Россией, но Вашингтон добивается этого, заявила и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

    Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить отношения именно в то, какими бы мы их хотели видеть», чтобы речь шла о партнерстве США и Армении, а не Армении с Россией, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Армении начались совместные военные учения с США.

    11 сентября 2023, 21:59
    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС

    Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России

    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Возможное решение о ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не будет направлено против России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу.

    Пашинян, комментируя ратификацию Римского статута, указал, что этот процесс начался в декабре 2022 года и он не связан с армяно-российскими отношениями, а связан с ситуацией приграничной напряженности с Азербайджаном, передает ТАСС.

    В понедельник в Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября.

    В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.

    Напомним, армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на утверждение в парламент.

    Коментарии (33)
    13 сентября 2023, 21:57
    Блинкен признал конец прежнего миропорядка

    Госсекретарь США Блинкен назвал рост соперничества США с Россией и Китаем концом старого миропорядка

    Блинкен признал конец прежнего миропорядка
    @ Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рост геополитического соперничества США с Россией и Китаем является завершением миропорядка, установленного после холодной войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, то, с чем мир столкнулся сейчас, – это конец установленного ранее порядка, передает ТАСС.

    «Десятилетия сравнительной геополитической стабильности сменились ростом соперничества с авторитарными государствами, ревизионистскими державами», – добавил Блинкен.

    Угрозой международному порядку Блинкен назвал проведение Россией спецоперации на Украине. Китай же, по мнению госсекретаря, представляет серьезный вызов в долгосрочной перспективе, так как обладает «большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью».

    Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что решения, которые принимаются сейчас, будут формировать будущее в течение десятилетий.

    Коментарии (25)
    13 сентября 2023, 04:42
    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Российские военные не дрогнут и не побегут

    В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные хорошо знают, ради чего сражаются, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус «все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут», однако, подчеркнул эксперт, ничто не свидетельствует о том, что это может произойти.

    В качестве примера он привел подвиг экипажа танка «Алеша», который, как рассказал американский офицер, «в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил», передает РИА «Новости».

    Генералу Петреусу экс-разведчик посоветовал взглянуть на памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Он считает, что это могло бы помочь бывшему директору ЦРУ лучше понять Россию.

    «Русские знают, ради чего сражаются», – отметил Риттер.

    Ранее в американских СМИ вышла статья в соавторстве с Петреусом, в которой призывали «умерить пессимизм» по поводу украинского контрнаступления. Утверждалось, что оно якобы все еще находится только на начальной стадии.

    В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2023, 11:21
    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах

    Спикер МИД Захарова заявила, что Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш в связи с заявлениями МИД республики о том, что выборы в новых российских регионах якобы прошли незаконно, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Москве такие оценки сочли неприемлемыми, они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что диплинии азербайджанской стороне был проведен демарш, где российская сторона высказалась по этому поводу.

    Ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что выборы на присоединенных территориях РФ якобы проведены незаконно и не имеют юридической силы.

    Коментарии (72)
    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

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    13 сентября 2023, 18:28
    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении

    Пашинян: Армения перестала полагаться на Россию как гаранта безопасности

    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении
    @ Berlin Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

    Пашинян отметил, что Ереван не может полагаться на Москву, даже несмотря на растущие опасения по поводу возобновления конфликта с Баку, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр заявил, что Армения хочет иметь независимую, суверенную страну, но нельзя оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. «Не может быть случая, когда Армения станет «прокси», – заключил Пашинян.

    Ранее глава правительства Армении заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.

    Коментарии (61)
    13 сентября 2023, 21:45
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    Белый дом не увидел возможности окончания конфликта на Украине на своих условиях
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не просматривает возможности по окончанию украинского конфликта в скором времени на условиях, которые устраивают США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Урегулирование конфликта на Украине не произойдет «прямо сейчас», заявил Кирби, передает РИА «Новости».

    США устроило бы при урегулировании «уважение суверенитета» киевского режима, вывод ВС России и успехи ВСУ при возвращении утраченных территорий, заключил он.

    Коментарии (21)
    12 сентября 2023, 02:55
    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС

    Пентагон: ВВС США приступают к реорганизации, вызванной конкуренцией великих держав

    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Соединенных Штатах в связи с нынешней эпохой «конкуренции великих держав» начинается реорганизация военно-воздушных и воздушно-космических сил, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

    Кендалл сообщил, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав». Крупные усилия, по его словам, будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – приводит его слова ТАСС.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве США и Китая, но в своем выступлении несколько раз упомянул и Россию. Китай, заявил он, «готовится к войне». «Конкретно к войне с Соединенными Штатами», – утверждал министр ВВС.

    При этом американская сторона не считает войну неизбежной. «Наша работа заключается в том, чтобы сдержать эту войну и быть готовыми победить, если она случится», – заявил Кендалл.

    Министр напомнил о русско-японской войне 1904–1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Кендалл сказал, что «оперативные тактические поражения», особенно в случаях, когда это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    «Предоставлю вам самим строить умозаключения по поводу того, какими были бы сегодня последствия провала проецирования Америкой силы в западной части Тихого океана», – заключил министр ВВС.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США усиливают конфронтацию с Китаем.

    Коментарии (21)
    13 сентября 2023, 21:59
    Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink

    Биограф Маска Айзексон рассказал о решении Илона Маска передать часть Starlink Пентагону

    Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Илон Маск решил избавиться от части спутникового интернета Starlink, продав его американским военным, чтобы «не отвечать за границы и правила пользования», заявил его биограф Уолтер Айзексон.

    Маск заявил, что разработал Starlink для того, чтобы люди могли посмотреть кино и поиграть в видеоигры, но он не намеревался создавать то, что приведет к ядерной войне, сказал Айзексон в интервью Washington Post, передает РИА «Новости».

    По этой причине миллиардер решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, чтобы не нести ответственность за границы и правила его использования.

    Напомним, Маск отказал украинцам в просьбе включить Starlink в районе Крыма, объяснив это нежеланием участвовать в эскалации конфликта.

    Ранее Айзексон заявлял, что Маск в деловой поездке в Россию в начале 2000-х годов выпил водки и отключился.

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    14 сентября 2023, 10:26
    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе, заявил американскому медиаизданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, а российские миротворцы якобы более не способны оказывать свое влияние, несмотря на то что Нагорный Карабах был зоной ответственности российских сил, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Пашинян отметил, что вопросы касательно закрытия Лачинского коридора все еще существуют, а «российские миротворцы провалили свою миссию».

    «Впрочем, если бы контингента (российских миротворцев. – Прим. ВЗГЛЯД) не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», – заявил он.

    Накануне премьер-министр Армении заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности.

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    11 сентября 2023, 21:23
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер: США не передают Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS

    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

    По словам главы пресс-службы Госдепа, это вопрос, который в администрации США продолжают рассматривать, разговоры об этом с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства Соединенных Штатов, однако на этом этапе у Госдепартамента нет новой позиции, о которой можно было бы объявить, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву ракетных комплексов ATACMS.

    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 12:49
    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    Глава СПЧ обратился в СК и ФСБ из-за угроз российским журналистам от спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло о расправе над «кремлевскими пропагандистами».

    Он считает, что слова Эштон-Чирилло попадают под статью 119 Уголовного кодекса, а также признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК), учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов. «Органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание», – приводятся слова Фадеева в Telegram-канале СПЧ.

    Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал воспринимать угрозы Эштон-Чирилло всерьез, поскольку теракты в отношении журналистов и лидеров мнений «мы не раз уже видели», передает РИА «Новости».

    Он порекомендовал коллегам быть осторожными и выразил надежду на то, что, когда Сара Эштон-Чирилло попадет в руки правоохранительных органов России, ее накажут за эти угрозы.

    Напомним, Эштон-Чирилло выступила с угрозами в адрес неназванного представителя российских СМИ, заявив, что на следующей неделе «заплатит».

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    12 сентября 2023, 17:47
    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО

    Военные эксперты Сивков и Бартош считают, что реорганизация ВВС США потребует ответа со стороны России

    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО
    @ Harald Tittel/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крупные военные конфликты всегда приводили к новаторству в сфере авиации. Поэтому США, учитывая опыт СВО, используют полученные данные для реорганизации своих ВВС. И России за этой реформой необходимо внимательно следить, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Александр Бартош. Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию ВВС и ВКС.

    «США являются основными поставщиками как разведывательной информации, так и военной техники ВСУ. Поэтому за весь период СВО у американцев накопилось достаточно большое количество данных по авиации, анализ которых и навел Пентагон на мысль о необходимости реорганизации ВВС и ВКС», – сказал Константин Сивков, капитан I ранга запаса.

    «Скорее всего, командование Штатов пришло к выводу, что проведение воздушно-наступательных операций в том виде, в котором они их планировали ранее, в условиях современных военных действий окажется неэффективным. Соответственно, возникла необходимость качественного пересмотра основных концепций, в рамках которых функционируют воздушные силы страны», – отмечает он.

    «Однако столь масштабная реформация непременно приведет к колоссальным изменениям и внутри всей структуры ВВС. Кроме того, американцам потребуется качественно переосмыслить и технические требования к уже имеющимся машинам. Ничего нового в этом плане нет: крупные конфликты всегда приводили к нововведениям в авиации», – считает собеседник.

    «Так, на фоне окончания военных действий во Вьетнаме США сумели создать F-16 – истребитель, который максимально точно следовал тенденциям своего времени. Видимо, сегодня пришло время для нового технического витка в этой сфере. Теоретически Вашингтон может потянуть подобную реформацию ВВС – на армейские расходы в Штатах никогда не скупились», – акцентирует Сивков.

    «В целом подобные инициативы со стороны Пентагона представляют прямую угрозу для Российской Федерации. Дело в том, что американцы обладают колоссальным массивом данных о действиях наших летчиков в рамках конфликта на Украине. Они получают доступ к ценной информации, которую можно обратить против Москвы», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Вполне возможно, что те изменения, которые будут внесены в работу ВВС США, в перспективе десяти лет принесут им плоды и в противостоянии с Россией. В связи с этим нам уже сегодня необходимо тщательно наблюдать за тем, в каком ключе протекает реорганизация», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, нужно работать над качественным улучшением собственных ВКС. Требованием времени является и модернизация нашего авиапарка: его стоит насыщать самолетами пятого поколения. В случае чего противник должен быть встречен нами во всеоружии», – резюмирует Бартош.

    Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию Военно-воздушных и Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований», которые оптимизируют ведомство «для конкуренции великих держав».

    По его словам, крупные усилия будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – подчеркнул Кендалл срочность введения изменений.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве Вашингтона и Пекина. По его мнению, Китай «готовится к войне, конкретно к войне с Соединенными Штатами». Тем не менее в его докладе также прозвучали и упоминания России. Однако, по словам Кендалла, работа ведомства заключается в том, чтобы «сдержать» конфликт и «быть готовыми, если он случится».

    Кроме того, он напомнил о Русско-японской войне 1904-1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Министр отметил, что «оперативные тактические поражения», особенно в случае, если это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Владимир Зеленский потребовал от США волшебства в воздухе.

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    12 сентября 2023, 19:24
    Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США

    Эксперты Дробницкий и Дудаков оценили вероятность преследования Маска из-за отключения Starlink у Крыма

    Эксперт: Критически важные технологии в руках Маска неприятны властям США
    @ Patrick Pleul/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Расследование сенаторов в отношении американского бизнесмена Илона Маска скорее всего закончится благополучно для миллиардера. Однако давление истеблишмента Демпартии на предпринимателя будет только возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Напомним, сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить ВСУ Starlink у Крыма. Сам Маск не считает себя изменником родины.

    «Илон Маск не делал бы заявлений по поводу ограничений Starlink для ВСУ, если бы не понимал, что выйдет из этой ситуации победителем. Бизнесмена нельзя привлечь к ответственности на законных основаниях, как бы не возмущались сенаторы. Максимум, что могут сделать противники предпринимателя – это покопаться в его «грязном белье», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако идея отнять бизнес у Маска и еще нескольких предпринимателей, поддерживающих «неправильных» людей в политике США, давно витает в воздухе. И дело даже не в ограничении Starlink для ВСУ. Властям США неприятно, когда критически важные технологии находятся в ненадежных руках. И чем бы сейчас не закончилось расследование сенаторов, попытка изъятия наверняка будет предпринята позже», – отмечает он.

    «Безусловно, слова Маска – это не инициатива самого бизнесмена. Он является частью контрэлиты США, которая дает ему возможность делать политические заявления. Сейчас миллиардер стал своего рода знаменем консерваторов, так как олицетворяет собой предпринимателя, перешедшего к ним из либерального лагеря», – подчеркивает собеседник.

    «Последнее заявление Маска об ограничении Starlink для некоторых действий ВСУ наверняка было согласовано с представителями контрэлиты. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать как внутреннему, так и внешнему потребителю, что в руках у бизнесмена находится критически важная технология», – акцентирует Дробницкий.

    «Сейчас на Илона Маска усиливается давление со стороны истеблишмента Демократической партии США. Элиты недовольны своевольной позицией бизнесмена. Также предпринимателю не могут простить покупку Twitter (новое название – Х; соцсеть заблокирована в РФ), что создало ряд неудобств для либерального лагеря американской политики», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, это далеко не первое расследование против Илона Маска и его компаний. Сейчас ведется несколько проверок. Но, несмотря на это, сценарий национализации бизнеса миллиардера я исключаю, так как это было бы очень резонансным случаем для США. Такие слухи – сигнал для предпринимателя, чтобы он прекратить своевольничать», – пояснил собеседник.

    «Данное расследование также не является элементом пиар-кампании самого Маска. Хотя бизнесмен пытается разыграть ситуацию в свою пользу и выставить себя жертвой истеблишмента Демпартии. В итоге все приведет к тому, что предприниматель будет открыто поддерживать политиков-республиканцев», – резюмировал Дудаков.

    Ранее сенаторы США потребовали расследовать отказ Маска включить Starlink у Крыма, сообщает «Коммерсант». Демократ Элизабет Уоррен заявила о необходимости гарантий того, что внешнюю политику Штатов определяет государство, а не один миллиардер. Кроме того, она призвала Пентагон проверить контракты, заключенные со SpaceX.

    Сам Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма. «Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Если кто и предатель, так те, кто меня так называет», – заявил предприниматель.

    Напомним, в биографии Маска за авторством Уолтера Айзексона был отмечен следующий эпизод. Якобы в 2022 году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот.

    Как сообщает телеканал CNN, цитируя биографию бизнесмена, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на «маленький Перл-Харбор» Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Поэтому он отключил украинские подводные дроны со взрывчаткой от Starlink. В результате беспилотники потеряли связь и их вынесло на берег.

    Позднее Илон Маск дал пояснения по этому поводу. Он сказал, что получил от государственных органов Украины экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. По его словам, цель украинской стороны была очевидна и заключалась в том, «чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре». В случае если Маск согласился бы, его компания SpaceX превратилась бы в явного соучастника «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Ранее президент Владимир Путин назвал Илона Маска выдающимся человеком и талантливым предпринимателем. «Он активный, талантливый бизнесмен», – отметил глава государства.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Илон Маск действительно ограничил Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он является единственным здравомыслящим человеком в Северной Америке.

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    13 сентября 2023, 21:08
    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы

    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы на основании карт 1975 года

    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Армении выдвинули Азербайджану предложение зеркально отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года, сообщили в МИД страны.

    «Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения», — говорится в заявлении. Отмечается также, что стороны должны быть заинтересованы в установлении стабильности и мира в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Пашинян заявлял о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.

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