Автоэксперт дал рекомендации находящимся в Евросоюзе людям на авто с российскими номерами

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов назвал «несусветной глупостью» решение Еврокомиссии (ЕК) запретить въезд на территорию Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях. При этом он посчитал, что России не стоит отвечать на эти действия, поскольку «мы цивилизованные люди».



«Ситуация сложилась крайне неприятная. И в первую очередь это бьет по людям, которые не принимали никакие политические решения, ни в чем не виноваты. Это обычные граждане. Еще и эти дополнения насчет личного смартфона – да без этого девайса человека уже не существует, потому что это часть его жизни. Шампунь нельзя перевозить, не мыться теперь что ли? Это очень странное решение в целом», – говорит Моржаретто.

Он подчеркивает, что находящимся в Европе россиянам, которые имеют зарегистрированные в России автомобили, необходимо их перерегистрировать в той стране, где эти машины находятся. Делать это он порекомендовал как можно скорее, иначе есть угроза ареста этого транспортного средства с возможной конфискацией.

«Если невозможно перерегистрировать автомобиль на местные номера, то надо срочно выезжать из страны. Либо вообще не эксплуатировать, держать его в гараже. Это вообще не очень хорошая ситуация, некрасивая», – заключил собеседник.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что въезд на территорию Евросоюза запрещен для зарегистрированных в России автомобилей. Кроме того, под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки. Позже представитель ЕК Балаш Уйвари уточнил, что если гражданин России пересекает границу в одежде, которая подлежит запрету, вряд ли она будет конфисковываться.