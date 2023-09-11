  • Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
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    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    39 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    13 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    66 комментариев
    11 сентября 2023, 03:40

    Томенко на выборах главы Алтайского края набрал более 76% голосов

    Действующий глава Алтайского края Томенко победил на выборах губернатора

    Tекст: Антон Антонов

    На губернаторских выборах в Алтайском крае победу одержал нынешний глава региона Виктор Томенко, у него 76,16% голосов избирателей, следует из онлайн-данных ЦИК.

    Обработано 100% протоколов. Томенко опередил Евгения Боровикова («Справедливая Россия – Патриоты –За правду»), который набрал 9,46%, Сергея Булаева от ЛДПР с 7,96% и Сергя Малинковича от партии «Коммунисты России» с 4,17%, передает ТАСС.

    Напомним, 100% протоколов на выборах высших должностных лиц обработано еще в нескольких регионах России. Всего же в стране в рамках Единого дня голосования прошло более 4 тыс. кампаний.

    10 сентября 2023, 21:14
    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России

    Депутат Госдумы Делягин рассказал о влиянии СВО на ход выборов

    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отличительной чертой этих выборов стала спецоперация, на фоне которой проходило голосование. Кандидатам при агитации приходилось учитывать взгляды и интересы такой категории граждан как участники СВО и их близкие, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее в ряде регионов России завершились кампании в рамках ЕДГ-2023.

    «Эти выборы многим отличаются от предыдущих, – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. – Первый существенный фактор – это новые регионы. Второй фактор – военные действия. Шок от того, что наша страна участвует в конфликте, прошел, и мы вживаемся в новую реальность».

    Также собеседник указал на особенности хода предвыборных кампаний. «Избиратели очень четко разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне СВО. А вторая часть избирателей – это люди, которые пытаются жить прежней жизнью», – поясняет парламентарий.

    «Это принципиальная особенность нынешних выборов. Если раньше кандидаты могли вести единую избирательную кампанию, то сейчас им пришлось работать с каждой из этих групп в отдельности. При этом кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности», – пояснил Делягин.

    Также Делягин привел в пример работу партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», членом которой он является. «У нас есть палата депутатов, которая полностью погружена в тему СВО, – пояснил он. – Я вполне допускаю, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» также ведут большую работу в этой сфере в прифронтовых регионах».

    Отдельно депутат коснулся темы расширения электронного голосования. «В том числе благодаря этому удобному сервису мы видим высокую явку в ряде регионов», – подчеркнул Делягин.

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Среди прочего, выборы прошли и в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Так, в ДНР, где явка на выборах превысила 75%, УИК закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало.

    В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

    На выборах в Херсонскую думу уже завершился подсчет голосов. Победителем стала партия «Единая Россия», получившая 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

    Она также добавила, что за КПРФ проголосовали 10,56%, ЛДПР – 8,27%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,03%. Захарова уточнила, что «Единая Россия» получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – один. Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей.

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    10 сентября 2023, 17:59
    Глава ЦИК отметила храбрость зарубежных наблюдателей на выборах в новых регионах

    Глава ЦИК поблагодарила за храбрость приехавших для наблюдения за выборами в новых регионах России зарубежных экспертов

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила благодарность международным экспертам, которые не побоялись существующего на Западе давления и приняли участие в наблюдении за выборами в новых регионах России, а также пригласила их приехать в марте для наблюдения за выборами президента.

    «Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы, несмотря на всю ту антироссийскую атмосферу, которая существует на Западе и во многих странах, не побоялись прессинга и давления. Вы очень храбрые люди, потому что для вас важна правда и желание не поддаваться манипуляциям, а увидеть все своими глазами... И как высококлассные специалисты в электоральной сфере, вы можете сделать откровенные и объективные выводы по выборам. Мы восхищаемся вашей храбростью и благодарим вас», – сказала Памфилова, слова которой приводятся на сайте РАПСИ.

    Глава ЦИК напомнила, что в марте 2024 года в России пройдут выборы президента.

    «Мы приурочим к выборам международную конференцию по электоральным процессам и вызовам. Если вы изъявите желание, то сможете поучаствовать и обменяться мнениями с коллегами из других стран. Также приглашаю вас приехать на выборы президента в качестве международных наблюдателей в любую точку России, мы открыты», – заключила Памфилова.

    В сентябрьских выборах приняли участие 33 международных эксперта из 21 страны, которые посетили избирательные участки в новых регионах РФ. Им удалось посетить около 40 избирательных участков.

    Напомним, избирательные участки на выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

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    10 сентября 2023, 14:04
    Глава ЦИК назвала эталоном организацию наблюдения за выборами в Москве

    Глава ЦИК Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве не имеющим аналогов в мире эталоном

    Tекст: Антон Никитин

    Организация наблюдения за выборами в Москве – эталон, не имеющий аналогов в мире, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Как отметила глава ЦИК, многие перенимают опыт Москвы по организации наблюдения за выборами, «потому что то, что организуют в Москве» – «фактически эталон организации наблюдения, аналогов которой в мире нет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье в Москве стартовал финальный день голосования на выборах мэра. Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что второй день голосования в столице прошел без нарушений. Явка на выборах мэра Москвы за первые два дня голосования превысила итоговые явки 2018 и 2013 годов.

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    10 сентября 2023, 19:54
    Над Мелитополем сработала система ПВО

    Администрация Мелитополя сообщила о работе над городом системы ПВО

    Tекст: Антон Никитин

    Над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили в администрации города.

    Администрация Мелитополя сообщила в своем Telegram-канале о раздавшемся в городе звуке взрыва, уточнив, что над городом сработала система ПВО, и заверив, что город находится под надежной защитой.

    Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы в новых регионах России. Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

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    10 сентября 2023, 21:55
    Минченко перечислил самые интересные кампании в регионах России

    Политолог Минченко указал на особенности выборов в Хакасии, Якутии и Красноярске

    Минченко перечислил самые интересные кампании в регионах России
    @ Андрей Сорокин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В ходе текущего избирательного цикла самые интересные кампании прошли в Хакасии, Якутии и Красноярске. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя ход ЕДГ-2023.

    Текущая кампания не представляла больших вызовов для российской политической и электоральной системы, однако партии столкнулись с тем, что им стало сложнее быть непохожими друг на друга, считает президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко.

    Политолог также перечислил самые интересные региональные кампании. Первая – в Хакасии. Однако после того, как Сергей Сокол из-за болезни снял свою кандидатуру, кампания утратила свою уникальность.

    «Вторая интересная кампания прошла в Якутии. На момент разговора там еще сохраняется интрига, касающаяся второго места. Пока неясно, кто набирает больше: «Новые люди» или коммунисты», – указал собеседник.

    «Третья – это выборы в горсовет в Красноярске. В прошлый раз «Единая Россия» там проиграла по спискам ЛДПР, но в этот раз единороссы выиграли все 17 округов. Отрыв «Единой России» от ЛДПР в два раза», – отметил Минченко.

    Такой результат он связывает с несколькими факторами: «Во-первых, качественный политический менеджмент – там очень сильный вице-губернатор Сергей Пономаренко». Во-вторых, продолжает политолог, список на выборах возглавил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, «с которым избиратели связывают большие надежды».

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Так, в Хакасии, по данным РИА «Новости», действующий глава Валентин Коновалов лидирует с результатом 63,02% на 21.45 мск.

    В Якутии, где, среди прочего, выбирали главу региона, лидирует Айсен Аваков («Единая Россия»), на 21.45 мск – 79,38% голосов избирателей. По сообщениям местных СМИ, обработано уже больше половины протоколов.

    В Красноярском крае на выборах главы региона лидирует действующий губернатор Михаил Котюков. За него свой голос отдали 70,42% избирателей (21:45 мск). Также в регионе прошли довыборы в Госдуму и гордуму.

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    11 сентября 2023, 01:21
    Иностранные эксперты: Для новых регионов выборы стали историческим моментом

    Иностранные эксперты отметили стремление жителей новых регионов России участвовать в выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на боевые действия, жители новых регионов России стремились проголосовать на выборах, чувствуется, что это исторический момент, заявил глава «Прусского общества Берлин-Брандербург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия), следивший за голосованием в новых регионах.

    Фолькер Фридрих Карла Чапке отметил особое настроение избирателей из новых регионов и организацию процесса. «Я чувствовал себя в полной безопасности, несмотря на то, что проходят боевые действия. Я видел людей в прекрасном настроении, люди приходят в красивой одежде. И чувствуется, что это действительно исторический момент», – сказал эксперт, выступая в площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Еще один электоральный эксперт, медиаобозреватель из Мексики Исраэль Гомес, который «только что вернулся из Запорожья», рассказал о том, как прошли выборы в Мелитополе. Он оказался «приятно удивлен тем, как люди голосовали», избиратели «приходили не только на участки, но и пользовались переносными урнами для голосования, которые приезжали к ним на дом».

    «Я рад находиться здесь сегодня с вами и иметь возможность рассказать о том, что видел, а именно – проинформировать Латинскую Америку, Мексику, откуда я родом, о том, что происходит в России, ведь в западных СМИ этой информации, этой правды не прочитаешь», – сказал он.

    Общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон рассказал о наблюдении за выборами в Херсонской области, где на один из избирательных участков прилетел дрон: «Однако люди все равно пришли на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Люди хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было раньше».

    Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах. «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны.

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    11 сентября 2023, 00:34
    Собянин набрал почти 2,45 млн голосов, обработан 91% протоколов

    На выборах мэра Москвы Собянин набрал почти 2,45 млн голосов, обработан 91% протоколов

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах мэра Москвы действующий глава города Сергей Собянин набрал 2 млн 444 тыс. 918 голосов, обработано 91,3% протоколов, свидетельствуют данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

    Леонид Зюганов от КПРФ набрал 261 тыс. 323 голоса, кандидат от ЛДПР Борис Чернышов – 181 тыс. 025 голосов, передает ТАСС.

    Кроме того, Владислав Даванков («Новые люди») получил более 170 тыс. голосов, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – более 126 тыс.

    Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала, что около 3,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах в российской столице.

    Напомним, Собянин поблагодарил москвичей за поддержку. «Мы все взяли огромный груз ответственности на себя. Если нам избиратели доверят, впереди нас ждет большая, сложная, трудная и важная работа», – сказал мэр.

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    11 сентября 2023, 00:45
    «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны

    На выборах в Народный совет ДНР победу одержала «Единая Россия»

    «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны
    @ Первый Республиканский Канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Обработано 100% протоколов на выборах в Народный совет ДНР, «Единая Россия» набрала 78,03% голосов избирателей, свидетельствуют данные избиркома. Согласно итоговым подсчетам, «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах России.

    На выборах в Народный совет ДНР КПРФ набирает 6,43%, ЛДПР – 6,25%. «Справедливая Россия» – 3,27%, «Новые люди» – 5,14%, передает РИА «Новости».

    Данные избиркома опубликовал в Telegram врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Напомним, на выборах в Херсонскую думу «Единая Россия» получила 74,86% голосов, на выборах депутатов заксобрания Запорожской области – 83,01%, на выборах в Народный совет ЛНР – 74,63%.


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    10 сентября 2023, 20:25
    Политолог: Дальний Восток на выборах консолидировался вокруг партии власти

    Политолог Кислицына: Активная работа «Единой России» на Дальнем Востоке конвертировалась в отличный результат

    Политолог: Дальний Восток на выборах консолидировался вокруг партии власти
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дальний Восток долгое время считался проблемным регионом с высоким протестным потенциалом. Однако в этом избирательном цикле он перешел в разряд макрорегионов с высоким уровнем консолидации вокруг партии власти. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Дарья Кислицына, комментируя предварительные итоги выборов на Дальнем Востоке.

    «Сейчас становится понятно – врио, которые ранее были назначены президентом на Дальнем Востоке, уверенно идут к победе. Я полагаю, что во всех регионах ДФО у кандидатов будут показатели выше 70%», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    «Отдельного внимания заслуживает ситуация вокруг партии власти. Дальний Восток из протестного и проблемного региона, коим его ранее активно считали, перешел в разряд макрорегиона с высоким уровнем консолидации и поддержки федеральной власти», – добавила политолог.

    «Особенно ярко этот тренд проявился в Якутии, где предвыборная борьба была непростой. В республике состоялись три больших кампании – по выборам главы региона, республиканского парламента и гордумы Якутска. Команда Айсена Николаева вызов приняла и справилась с ним очень уверенно — по первым данным ЦИК, действующий глава набирает порядка 70% голосов», – отмечает собеседница.

    «Активная работа «Единой России» также конвертировалось в хороший результат: согласно текущим подсчетам ЦИК, партия власти получает почти 60% голосов на выборах в республиканский парламент. Градус протестных настроений упал», – подчеркивает эксперт.

    «Также для Дальнего Востока актуализировалась практика трехдневного голосования. Почти во всех регионах федерального округа были очень высокие показатели явки. Вместе с тем, сохранена и классическая традиция голосования в воскресный день», – замечает политолог.

    «И последний важный аспект – легитимность. Во всех регионах округа работало большое число наблюдателей. Например, на Чукотке их было свыше 300 человек, а в Якутии – более 5,5 тыс. Можно с уверенностью сказать, что выборы на Дальнем Востоке прошли максимально прозрачно и являются легитимными», – заключила Кислицына.

    Ранее на Дальнем Востоке завершилось трехдневное голосование. Так, в Якутии, по данным ЦИК на 18.00 по местному времени, явка составила 45,37%. В Приморье на выборах губернатора по предварительным данным проголосовали 43%, пишет РБК. Отмечается, что после обработки 80% протоколов лидирует действующий губернатор Олег Кожемяко («Единая Россия»).

    Более 60% «Единая Россия» по предварительным данным получает на выборах в Законодательное собрание Иркутской области и Народный хурал Бурятии.

    В Хабаровске после подсчета 89,73% протоколов лидирует действующий градоначальник Сергей Кравчук («Единая Россия»). У него 45,53% голосов. На выборах в Амурской области после подсчета 73,99% протоколов лидирует Василий Орлов («Единая Россия»). У него 83,37%.

    На выборах губернатора Магаданской области лидирует действующий губернатор Сергей Носов («Единая Россия»). У него 72,31% голосов после обработки 96% протоколов.

    Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов («Единая Россия») лидирует на выборах губернатора региона с 70,82% голосов после обработки более 89% протоколов. По итогам трех дней явка составила 51,87%.

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    10 сентября 2023, 22:15
    Эксперт: Жители новых регионов выбрали свое будущее в составе России

    Эксперт: Жители новых регионов сделали свой выбор – продолжать строить свое будущее в составе России

    Tекст: Антон Никитин

    Люди в новых регионах голосовали за программу будущего, за то, как они будут жить дальше в составе России, заявил Илья Гераскин, член Экспертного клуба «Дигория», эксперт Центра политической конъюнктуры.

    На площадке онлайн-марафона «Ночь выборов» прошел круглый стол, участники которого обсудили ход голосования на выборах в новых регионах, где наблюдатели отметили высокую явку, эмоциональный подъем в настроениях жителей и беспрецедентное давление «коллективного Запада».

    Алена Булгакова, исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием подчеркнула, что выборы в новых регионах – важнейшая и уникальная практика. «Это первая и важная практика не только организации голосования в условиях военного положения, но и всесторонней поддержки новых регионов со стороны общества, организации общественного наблюдения».

    Жители новых регионов голосовали в условиях беспрецедентного давления и угроз со стороны «коллективного Запада», украинских властей, заявил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН. Он подчеркнул, что «практически все западные институции заявили, что эти выборы не законны, а те, кто в них участвует – несут персональную ответственность, заявили представители Пентагона, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО».

    «Люди голосовали за программу будущего, за то, как они будут жить дальше в составе России. Эти выборы – подтверждение стабильности, консолидация новых регионов с другими субъектами России», – уверен Илья Гераскин, член Экспертного клуба «Дигория», эксперт Центра политической конъюнктуры.

    В свою очередь член СПЧ, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина рассказала, что в Донецкой Народной Республике «избиратели шли целыми семьями, проголосовать на колясках приезжали даже маломобильные жители региона». Она выразила уверенность, что люди были готовы к трудностям, давлению «коллективного Запада», украинской стороны. «Выборы у нас в Республике состоялись», – заявила депутат Народного совета ДНР.

    По словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, кандидаты на выборах в новых регионах – люди, за плечами которых героические поступки. «Девушке, кандидату из Черниговки – 21 год. Она создала со своей молодежью районную газету, ребята проводят проекты в условиях обстрелов. Избиратели все это замечают, голосуют искренне за тех, кого знают».

    В Луганской Народной Республике иностранцы удивлялись тому, насколько профессионально организованы выборы. «У нас в Республике работали наблюдатели из Италии, Германии, Латинской Америки, Венесуэлы. В один голос сказали, что нет никаких сомнений, что избирательный процесс в ЛНР соответствовал полностью всем стандартам», – сообщила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

    Выборы в новых регионах навсегда изменят жизнь избирателей, убежден Максим Щербинин, член Экспертного клуба «Дигория». «Особенность выборов в новых регионах – высокая явка. После референдума прошлого года произошла перезагрузка политической культуры жителей новых регионов субъектов. Люди заново учились быть участниками политических процессов. Также люди увидели, что их субъекты стали развиваться».

    Эксперты пришли к выводу, что беспроцентные попытки «коллективного Запада» сорвать российские выборы, вселить страх в организаторов голосования, избирателей и наблюдателей – потерпели крах. Жители новых регионов сделали свой выбор – продолжать строить свое будущее в составе России.

    Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.

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    10 сентября 2023, 16:12
    Слуцкий проголосовал на выборах мэра Москвы

    Лидер ЛДПР Слуцкий в единый день голосования посетил избирательный участок № 587 в Москве и проголосовал за мэра столицы

    Tекст: Антон Никитин

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в единый день голосования, 10 сентября, посетил избирательный участок № 587 в Москве и проголосовал за мэра столицы. К этому времени явка уже превысила 30%.

    Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале, что избирательная практика в Москве год от года совершенствуется. По словам лидера ЛДПР, выборы в столице прекрасно организованы.

    «Мы продвинулись по технологиям с прошлого голосования. Выборная система становится удобнее от года к году, в том числе для людей старшего возраста», – отметил парламентарий, глава комитета Госдумы по международным делам.

    Лидер ЛДПР подчеркнул, что Москва в организации выборов потрудилась на славу: у всех кандидатов есть общественные штабы, ведется дистанционное электронное голосование.

    Слуцкий отметил, что до момента, когда мы поздравим нового мэра Москвы, осталось меньше суток.

    Напомним, в воскресенье в Москве стартовал финальный день голосования на выборах мэра. Кандидатом от ЛДПР является Борис Чернышов, заместитель председателя Госдумы России.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве не имеющим аналогов в мире эталоном.

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    10 сентября 2023, 19:34
    Политолог Баширов: «Единая Россия» подтвердила и укрепила свои позиции в Сибири
    Политолог Баширов: «Единая Россия» подтвердила и укрепила свои позиции в Сибири
    @ Владимир Николаев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Основной тренд выборов в Сибири – это подтверждение и усиление позиций «Единой России», а также активная борьба коммунистов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в сибирских регионах закрылись избирательные участки.

    «Сибирь традиционно заканчивает голосовать в числе первых. Примечательно, что там, среди прочего, проходили выборы губернаторов. Важно будет посмотреть, какие результаты покажут те кандидаты, которые подтверждали свои полномочия, а затем сравнить их с показателями прошлого электорального цикла», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Также люди выбирали тех, кто пребывал в статусе врио, например в Красноярском крае. И, конечно, гораздо больше проходило выборов в региональное заксобрание и на уровне муниципалитетов. Наибольший интерес тут представляют крупные города», – продолжил он.

    «Подсчеты еще идут, поэтому пока разумно будет говорить именно о трендах. На данном этапе они говорят нам о том, что «Единая Россия» сохраняет уверенные позиции, а где-то даже усиливает их. Идет очень сложная борьба у коммунистов», – указывает собеседник.

    «Также, несмотря на то, что ЛДПР лишились яркого лидера в лице Владимира Жириновского, опасения просадки партии не оправдались. И тут подтверждается старая политологическая теория о том, что лидеры важны для партии, но куда важнее идеология. И с этой точки зрения ЛДПР, лично для меня, более цельная, нежели коммунисты», – заключил Баширов.

    Ранее в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, а также Новосибирской и Кемеровской областях планово закрылись избирательные участки.

    Так, в Хакасии, выбирали главу региона и депутатов Верховного Совета республики Хакасия. Как отмечает РИА «Новости», явка составила 36,7%. На пост главы три претендента: Валентин Коновалов от КПРФ, Михаил Молчанов от ЛДПР и Владимир Грудинин от «Коммунистов России».

    В Красноярском крае также выбирали губернатора. Помимо этого, гражданам предстояло избрать депутатов горсовета, Госдумы и краевого парламента. На пост главы региона претендовали нынешний врио Михаил Котюков из «Единой России», Максим Маркерт от «Справедливой России-Патриоты-За правду», Андрей Новак от КПРФ, Александр Глисков из ЛДПР и Ирина Иванова от «Зеленых». Явка на 18.00 мск – 33,47%.

    В Алтайском крае выбирали губернатора. На пост претендовали действующий глава Виктор Томенко («Единая Россия), Евгения Боровикова («Справедливая Россия-Патриоты-За правду»), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Явка составила 25,91%.

    В Новосибирской области с пятницы по воскресенье также проходили выборы главы региона. На пост претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников («Единая Россия»), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников («Справедливая Россия-Патриоты-За правду»). На 18.00 мск явка – 27,33%, а с учетом ДЭГ – 29,66%.

    В Кемеровской области-Кузбассе избирали сразу губернатора и депутатов заксобрания кемеровской области. За пост главы Кузбасса боролись четыре кандидата: действующий губернатор Сергйе Цивилев («Единая Россия), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов («Справедливая Россия-Патриоты-За правду») и Екатерина Грунтовая (КПРФ).

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    10 сентября 2023, 20:32
    Район избиркома в центре Донецка подвергся обстрелу из РСЗО

    В оперативных службах ДНР сообщили об обстреле района избиркома в центре Донецка из РСЗО

    Tекст: Антон Никитин

    Центр Донецка, в том числе район регионального избиркома, подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

    В оперативных службах ДНР сообщили, что в воскресенье вечером был обстрел по центру Донецка из РСЗО калибром 122 мм. «Снаряды разорвались в жилых кварталах, в том числе в районе избиркома», – сказали в оперативных службах. Пострадавших в результате обстрела центральной части города нет, передает ТАСС.

    По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 18.47 ВСУ из РСЗО обстреляли Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка из района населенного пункта Нетайлово. Кроме того, в 20.17 ВСУ обстреляли Куйбышевский район столицы ДНР кассетными снарядами калибром 155 мм, используемыми в ВС стран НАТО.

    Ранее ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами «натовского» калибра. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.

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    10 сентября 2023, 17:03
    Избирательные участки закрылись во всех новых регионах

    Tекст: Антон Никитин

    Избирательные участки на выборах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершили свою работу.

    В ДНР, где явка на выборах превысила 75%, избирательные участки закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало. В избиркоме ДНР сообщили о принятии постановления о закрытии избирательных участков в 15.00. Там уточнили, что некоторые участки закрываются еще раньше, если на них все избиратели проголосовали, передает ТАСС.

    В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. «На сегодняшний день без происшествий», – подчеркнула она.

    В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

    В Херсонской области 10 сентября участки работали с 08.00 до 15.00 по московскому времени. По последним данным ЦИК, явка на выборах депутатов Херсонской областной думы в третий день единого дня голосования составила 64,45%.

    Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти.

    Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы.

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    10 сентября 2023, 20:51
    Завершен подсчет голосов на выборах в Херсонскую думу

    Председатель избиркома Херсонской области: «Единая Россия» лидирует на выборах в Херсонскую думу

    Tекст: Антон Никитин

    Лидером на выборах в Херсонской области стала партия «Единая Россия», получившая 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

    Захарова сообщила на заседании избирательной комиссии, что Всероссийская политическая партия «Единая Россия» заручилась поддержкой 74,86% избирателей, КПРФ – 10,56%, ЛДПР – 8,27%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,03%. Захарова уточнила, что «Единая Россия» получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – один, передает ТАСС.

    Председатель избиркома региона добавила, что всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей Херсонской области.

    Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.

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