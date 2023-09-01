Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин потребовал интегрировать школы новых регионов в общую систему страны
Путин назвал ключевым вопросом интеграцию школ новых регионов в общую систему страны
Правительству России впредь необходимо уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых школ в регионах.
«Я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, образовательной инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей необходимо кардинальное обновление, проблемы здесь не решались, «копились годами, если не десятилетиями».
Президент отметил, что этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам.
«Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 года, когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий», – заявил Путин.
Также он поздравил всех педагогов, учеников, родителей с Днем знаний, пожелав успехов в учебе и работе.
Напомним также, президент России Владимир Путин запланировал провести открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в нем примут участие 30 школьников. По указу президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.