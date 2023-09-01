Путин потребовал интегрировать школы новых регионов в общую систему страны

Путин назвал ключевым вопросом интеграцию школ новых регионов в общую систему страны

Tекст: Вера Басилая

«Я прошу правительство России и впредь уделять особое внимание решению задач по интеграции школ, колледжей, вузов новых регионов в единую систему образования страны. Это один из ключевых вопросов интеграции», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, образовательной инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей необходимо кардинальное обновление, проблемы здесь не решались, «копились годами, если не десятилетиями».

Президент отметил, что этот учебный год школы Донбасса, Запорожья, Херсонщины провели уже по российским стандартам.

«Подготовка к этому началась еще в апреле 2022 года, когда были развернуты программы по повышению квалификации учителей, обеспечению школ учебниками, ремонту школьных зданий», – заявил Путин.

Также он поздравил всех педагогов, учеников, родителей с Днем знаний, пожелав успехов в учебе и работе.

Напомним также, президент России Владимир Путин запланировал провести открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в нем примут участие 30 школьников. По указу президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.