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Названа дата начала реальных операций с цифровым рублем
Реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц начнутся с 15 августа, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Она пояснила, что пилот, который начнется 15 августа, будет, в первую очередь, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы между клиентами и оплата товаров и услуг, передает ТАСС.
В следующем году к группе по тестированию цифрового рубля готовы присоединиться еще 16 банков, всего заинтересованы в присоединении к проекту 19 кредитных организаций.
Сейчас работа будет проводиться с первой группой банков, уточнила Скоробогатова.
Клиенты этих банков вскоре смогут подать заявку для участия в пилотном проекте, когда будет расширяться перечень доступных операций.
Всего в тестировании цифрового рубля примут участие около 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России «Это самое начало. Я думаю, за месяца два мы апробируем на этой небольшой группе все процессы и процедуры и выйдем сразу же с расширением и предложением расширения количества участников», – пояснила Скоробогатова. По ее словам, из желающих «выстроилась очередь».
Ранее были установлены тарифы для операций с цифровыми рублями: для граждан они будут бесплатными, а для бизнеса составят 0,3%.