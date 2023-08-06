Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
Память погибшего фотокора Андрея Стенина почтили в Донбассе
Жители города Снежное почтили память погибшего в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина и других мирных жителей, передает источник с места событий.
Участники церемонии собрались у места гибели Стенина на трассе Снежное – Дмитровское, где местные жители оформили импровизированный мемориал, передает РИА «Новости».
Ранее в СК заявили, что причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений.
Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне.