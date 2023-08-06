ВС России предотвратили «мясной штурм» ВСУ в Запорожской области

Балицкий: ВС России отбили атаку ВСУ в районе Малой Токмачки в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, около шести утра в районе Новопокровки и Малой Токмачки подразделения ВС России обнаружили выдвижение группы ВСУ без поддержки техники, передает ТАСС. Балицкий добавил, что по противнику был открыт огонь, украинские военные с потерями отошли на север.

Ранее Балицкий сообщил, что ВС России уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области.