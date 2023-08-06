Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.20 комментариев
ВС России предотвратили «мясной штурм» ВСУ в Запорожской области
Балицкий: ВС России отбили атаку ВСУ в районе Малой Токмачки в Запорожской области
ВСУ предприняли попытку атаки в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, но понесли потери и отошли, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, около шести утра в районе Новопокровки и Малой Токмачки подразделения ВС России обнаружили выдвижение группы ВСУ без поддержки техники, передает ТАСС. Балицкий добавил, что по противнику был открыт огонь, украинские военные с потерями отошли на север.
Ранее Балицкий сообщил, что ВС России уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области.