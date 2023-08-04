Сенатор: Москва не будет верить обещаниям Вашингтона по зерновой сделке

Сенатор Долгов: Возобновление зерновой сделки возможно только в случае реального выполнения обязательств в рамках договоренностей

Tекст: Илья Абрамов

«Москва не будет верить обещаниям Вашингтона о содействии экспорту российского продовольствия в случае возвращения в зерновую сделку. Рассматривать возможность возобновления договоренностей можно только после конкретных действий со стороны западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов.

«На данный момент мы видим, что свою часть сделки не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина. Поэтому никакие устные или письменные договоренности не могут служить гарантией исполнения США данного ими обещания», – отмечает собеседник.

«Зерновая сделка длилась достаточно долго, у всех сторон был шанс проявить себя. Но договор использовался против России как с военной, так и с экономической точки зрения. Москва же делала все необходимое со своей стороны», – резюмировал Долгов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна.

Песков ранее уже говорил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, но только после того как будут выполнены российские условия. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Москва вернется к реализации зерновой сделки, если будут выполнены семь ее условий.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может возобновить соглашение, но только если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания. В качестве первого обязательства глава государства назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки». Также он отметил необходимость восстановления гуманитарной сути сделки.