Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.8 комментариев
УЕФА признал Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона 2022/23
Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком Европы по итогам сезона-2022/23 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), церемония состоялась в Монако.
Его соперником в этой номинации стали бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне также из Манчестера и аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси, который в прошлом сезоне играл за французский ПСЖ, передает ТАСС.
«Манчестер Сити» в текущем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Норвежский футболист в его составе забил 36 голов в национальном первенстве и 12 в Лиге чемпионов.