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    Украина лишилась сильного министра обороны Британии
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»
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    Медведев заявил о возможном появлении искусственных вирусов
    Захарова объяснила Киеву, что такое гуманизм
    В Москве пройдут рейды по велосипедистам и самокатчикам
    Новак сообщил о договоренности с ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
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    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон, где Габон?

    Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    4 комментария
    31 августа 2023, 20:59

    УЕФА признал Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона 2022/23

    УЕФА признал Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона 2022/23
    @ Vegard Gratt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим игроком Европы по итогам сезона-2022/23 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), церемония состоялась в Монако.

    Его соперником в этой номинации стали бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне также из Манчестера и аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси, который в прошлом сезоне играл за французский ПСЖ, передает ТАСС.

    «Манчестер Сити» в текущем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов. Норвежский футболист в его составе забил 36 голов в национальном первенстве и 12 в Лиге чемпионов.

    31 августа 2023, 02:57
    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

    Такер Карлсон: Война США с Россией начнется в 2024 году

    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
    @ Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле сообщил, что администрация Байдена «собирается воевать с Россией». «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом американский журналист усомнился в том, что США одержат победу, но отметил, что это «уже другой вопрос». Карлсон считает, что начало боевых действий с Россией станет для действующих американских властей политической мерой, которая позволит им, пользуясь полномочиями военного времени, сохранить власть.

    Телеведущий заявил, что внутренняя политика США криминализована, и это, по его оценке, приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для них сохранение власти. Члены администрации Байдена не могут допустить прихода к власти оппонентов, включая бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку опасаются, что в случае проигрыша подвергнутся преследованиям, объяснил он.

    Потому, продолжил Карлсон, американским гражданам впредь придется переживать не только из-за преступлений руководства США, но также из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

    «Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», – считает Карлсон.

    Вашингтон мог бы завершить украинский конфликт уже сегодня, уверен журналист. По его словам, украинской армии не существует без НАТО. Вашингтон, подчеркнул он, является единственной стороной, которая может добиться мира и предотвратить глобальную войну, угрожающей всему человечеству.

    Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявлял, что, ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство.

    Коментарии (32)
    31 августа 2023, 08:31
    Стало известно об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 в Индии

    Reuters: Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии

    Стало известно об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 в Индии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По сообщению агентства, Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии, Китай на саммите 9-10 сентября будет представлять премьер Ли Цян, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию страны на саммите Группы двадцати (G20) в Индии.

    Коментарии (19)
    31 августа 2023, 11:20
    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России

    Il Fatto Quotidiano: Украина в своей ненависти к России дошла до абсурда

    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Негативная реакция на Украине на речь папы римского Франциска о величии России доказывает ярую русофобию киевского режима, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

    Как отмечает издание, эта полемика – доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что, поскольку понтифик один из немногих сторонников мира на Западе, многие видят в нем союзника России и врага Украины, Европы и НАТО.

    «Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?» – задается вопросом автор статьи.

    В материале говорится также, что все, кто не оскорбляет русский народ и его великую историю, подвергаются жесткой критике, папа римский не исключение, говорится в материале.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

    Напомним, слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.

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    31 августа 2023, 10:04
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Группа диверсантов, состоящая из представителей СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций ВС Украины разгромлена в Брянской области, сообщает ЦОС ФСБ.

    Уточняется, что операция была проведена совместными усилиями ФСБ, Росгвардии и МВД. Диверсанты проникли на российскую территорию с целью устроить «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    По информации ФСБ, в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения.

    Диверсанты имели при себе мощный арсенал оружия – автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, огромное количество гранат и патронов образца НАТО, а также приборы ночного видения.

    Ранее сотрудники управления ФСБ по Омской области задержали агента украинских спецслужб, который занимался разведкой и наносил ущерб объектам инфраструктуры.

    До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который планировал совершить теракт, а после собирался выехать на Украину и вступить в «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

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    31 августа 2023, 14:50
    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км

    Президент Украины Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км

    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, украинские военные успешно применили дальнобойное оружие собственного производства и поразили цель в 700 километрах, передает РИА «Новости».

    Также Зеленский отметил, что Киев получил большую партию бронированных автомобилей медицинской эвакуации, что сейчас необходимо для ВСУ.

    Кроме того, украинский президент добавил, что готовятся следующие шаги в рамках «зернового коридора».

    «Кабмин, наш офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, пункты «несокрушимости», бомбоубежища», – сообщил он.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит западных партнеров поставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS как можно быстрее.

    Коментарии (49)
    31 августа 2023, 09:40
    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против добровольцев СВО

    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против решивших стать добровольцами СВО

    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против добровольцев СВО
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях СВО, так как документом в том числе не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением.

    Документ предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, согласно которым прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если им будет принято «решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях».

    Как говорится в проекте отзыва, законопроектом не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, что создает риск нарушения законных интересов потерпевших, передает ТАСС.

    Также в кабмине указали, что новое основание освобождения от уголовной ответственности должно быть предусмотрено в Уголовном кодексе, а возложение на прокурора полномочий по прекращению уголовного дела не соответствует компетенции прокурора.

    В проекте отзыва указано, что законопроект не определяет, с каким юридически значимым действием должно быть связано принятие подозреваемым или обвиняемым решения о добровольном прохождении военной службы. Следовательно, использование для достижений целей разработки законопроекта такого понятия, как «принятие решения», необоснованно, так как создает юридическую неопределенность.

    В кабмине указали также, что в законопроекте не предусмотрены процессуальные последствия неисполнения контракта о прохождении военной службы лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено по предлагаемому основанию, аналогично тому, как это предусмотрено для случая неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера.

    Коментарии (13)
    31 августа 2023, 01:32
    Предсказано появление нового государства на месте Польши

    Mysl Polska: На месте Польши возникнет новое государство под названием «Укрополия»

    Предсказано появление нового государства на месте Польши
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша превращается в двунациональное государство, что в итоге приведет к превращению страны в новообразование под названием «Укрополия», пишут польские СМИ.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что управлять Укрополией придется «методами, успешно опробованными режимом [президента Украины Владимира] Зеленского». К таким способам автор статьи Конрад Ренкас отнес террор, запрет реальной оппозиции, аресты, ограничения прав граждан, передает РИА «Новости».

    Польшу не считают на Западе по-настоящему демократической республикой, в отношении страны применяют термин «иллиберализм», то есть гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства, подчеркнул автор публикации.

    «Украинизация» Польши, по прогнозу автора статьи, обернется тем, что страна перестанет принадлежать коренному населению.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что в Польше зреет ненависть к Украине.

    Коментарии (24)
    30 августа 2023, 21:45
    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе

    На Украине проверят все выданные после начала СВО справки о негодности к военной службе

    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине решили проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года, говорится по итогам заседания СНБО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Отмечается, что выдача справок в период с 24 февраля 2022 года может быть связана с коррупционными нарушениями, передает ТАСС.

    Если справки граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться будет полиция, говорится в заявлении ведомства.

    Также Зеленский пообещал продолжить увольнять тех, кто использует должностные полномочия «против безопасности и обороноспособности государства».

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (31)
    30 августа 2023, 21:25
    Французы назвали «оптимального преемника» Макрона

    Опрос BFMTV: Экс-премьер Франции Эдуар Филипп назван «оптимальным преемником» президента Макрона

    Французы назвали «оптимального преемника» Макрона
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп назван наиболее сильным кандидатом на пост президента республики из числа окружения французского лидера Эммануэля Макрона, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом BFMTV.

    Оптимальным преемником после завершения полномочий Макрона в Елисейском дворце в 2027 году 52-летнего Филиппа считают 31% респондентов. Филипп, как показывает исследование, с большим отрывом опережает 54-летнего Брюно Ле Мэра, возглавляющего экономический блок правительства, в пользу которого высказались 16%. Тройку лидеров опроса замыкает 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен (12%), передает ТАСС.

    Действующий премьер-министр 62-летняя Элизабет Борн набрала 5%. Самый молодой член правительства Франции, 34-летний министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь получил поддержку 11% участников исследования.

    Опрос проводился в период с 29 по 30 августа 2023 года путем интернет-анкеты среди 1003 жителей европейской части Франции в возрасте от 18 лет.

    Напомним, в апреле газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в рейтинге ведущих политиков Франции сменился лидер.

    Коментарии (8)
    31 августа 2023, 13:51
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На подконтрольных киевскому режиму территориях осталось менее 20 млн жителей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, приведя примерные расчеты численности населения страны.

    К 2022 году на Украине оставалось чуть больше 37 млн человек, но за вычетом населения неподконтрольных Киеву регионов и мигрантов получаются «грустные цифры» – 19,7 млн человек, указал зампред СБ России в своем Telegram-канале.

    В 2001 году на Украине, согласно переписи населения, проживало около 48,5 млн человек, многие из них уже тогда трудились за рубежом. В 2014 году отделились Крым и Донбасс. К началу февраля 2022 года «Украинский институт будущего» указывал, что в стране проживают 37,6 млн человек, схожие цифры приводило украинское правительство с опорой на электронную перепись 2019 года.

    Жители страны бегут оттуда, поскольку страна «нищая и опасная для жизни», это признают и украинские ведомства, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, подчеркнул Медведев.

    Согласно данным ООН, после 24 февраля 2022 года в европейских странах проживают 8,6 млн человек, из них 2,8 млн – в России. Зампред Совбеза подчеркнул, что в отношении России у подсчетов ООН есть неувязка «пропагандистского толка».

    В начале февраля 2022 года на российской территории уже жили 1,9 млн граждан Украины, после 24 февраля 2022 года, согласно данным правоохранительных органов, в Россию прибыло свыше 5,2 млн человек. В сумме это до 7,1 млн человек.

    «ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых Великая Россия – историческая родина», – подчеркнул зампред Совбеза.

    По данным администраций Запорожской, Херсонской областей, статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля 2022 года там проживает 5,1 млн человек.

    Медведев отметил, что часть людей могут вернуться на Украину, но «верится в это с трудом», и отчетливо виден «вектор распада» страны.

    Коментарии (27)
    31 августа 2023, 01:58
    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине

    Журналист Фор: Байден злился из-за попыток своих помощников «сгладить» его слова о Путине

    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине
    @ Shawn Thew – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, которые пытались «подчистить» последствия его заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина в 2022 году, пишет в своей книге The Last Politician («Последний политик») политический обозреватель Франклин Фор.

    В книге Фора, которая появится в продаже 5 сентября, говорится, что Байден был недоволен заявлениями своих помощников, которые прозвучали после его заявлений в Варшаве в 2022 году. Тогда американский президент сказал, что президент Путин «не может оставаться у власти», напоминает ТАСС.

    Белый дом впоследствии заверял, что Байден высказался на эмоциях и что его слова не отражают официального политического курса Вашингтона. Заявления о том, что американские власти не заинтересованы в смене политического руководства России, звучали в том числе на уровне вице-президента США Камалы Харрис.

    В Кремле тогда подчеркивали, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.

    В книге Фора, выдержки из которой публикует портал Axios, говорится, что, возвращаясь домой, Байден «испытывал жалость к себе». Он, по мнению автора книги, осознавал допущенную ошибку, но «был возмущен своими помощниками», поскольку их заявления создавали впечатление, будто они «подчищали за ним грязь». По информации американского политического обозревателя, Байден жаловался своим друзьям на то, что на него не стали возлагать ответственность за неудачу, и вместо этого обращаются с ним как с ребенком.

    Коментарии (7)
    31 августа 2023, 16:28
    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»

    В районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл

    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, которые боятся попасть на горячие участки купянского фронта, все чаще прибегают к «самострелам», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Также он отметил, что отмечается и другое причинение вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что по данным, полученным от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

    Коментарии (16)
    31 августа 2023, 14:22
    В Грузии назвали «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Правящая партия Грузии назвала «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Убийство украинским полицейским грузина Джумбера Силагава в Днепропетровске (Днепре) – это «омерзительно», заявил глава правящей в Грузии «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Убийство человека не оправдывают ни его нетрезвое состояние, ни неподчинение полиции. Это омерзительное преступление совершено на глазах жены и детей», – заявил он.

    По его словам, на Украине «виден тот же почерк, что и в Грузии (при правлении экс-президента Михаила Саакашвили) в 2004-2012 годах, и это проявляется не только в убийстве на улице, а и в рэкэте бизнеса, переоформлении телекомпаний и так далее, что вызывает сожаление».

    Кобахидзе также подверг критике «грузинских либералов» и сторонников экс-президента, которые пытаются найти оправдание этому убийству и пожелал Украине скорее освободиться от влияния Саакашвили.

    Силагава был застрелен полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, в спину и на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением о превышении полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава бвл нетрезв и вел себя агрессивно.

    До этого в соцсетях Грузии призвали правительство страны жестко отреагировать на убийство украинскими полицейскими Силагава.

    Коментарии (15)
    31 августа 2023, 10:52
    В Тбилиси призвали к жесткой реакции на убийство полицейскими грузина на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В социальных сетях Грузии призывают правительство страны жестко отреагировать на убийство украинскими полицейскими грузина Джумбера Силагава в Днепре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Только представьте себе на минуту, что было бы, если бы наши патрульные застрелили на глазах у жены и детей украинца в Тбилиси! Украина разорвала бы дипломатические отношения с Грузией и потребовала бы от международного сообщества санкций против нас», «Надо срочно предоставить семье убитого статус беженцев в Грузии. Ей грозит серьезная опасность!», «Мы не должны ограничиться протестом в социальных сетях, выйдем на улицы на акцию протеста», «Официальные лица в Грузии, отреагируйте!» – пишут пользователи.

    Особое возмущение вызывает то, что Силагава был застрелен полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, в спину и на глазах у жены и маленьких детей, а на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением о превышении полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава был нетрезв и вел себя агрессивно.

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии, выражая недовольство отказом Тбилиси ввести двусторонние санкции против Москвы. Недавно президент Украины Владимир Зеленский фактически изгнал грузинского посла из Киева, критикуя Грузию за якобы плохое состояние здоровья арестованного экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили.

    Коментарии (24)
    31 августа 2023, 16:36
    Миллер назвал объемы снижения потребления газа в Европе
    Миллер назвал объемы снижения потребления газа в Европе
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Потребление газа в Европе за восемь месяцев 2023 года снизилось на 26 млрд кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер во время совещания в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

    Он подчеркнул, что в Европе потребление газа падает второй год подряд. В 2022 году оно сократилось на 56 млрд кубометров газа, передает ТАСС. При этом Миллер отметил, что импорт газа Китаем за восемь месяцев текущего года увеличился.

    Напомним, что цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 1,3%, составив примерно 398 долларов за тыс. кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.

    Коментарии (10)
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    Российские банки начали выдавать деньги по законам шариата

    В России начинается эксперимент по внедрению исламского банкинга. Главное его отличие от привычных банковских продуктов – это запрет на взимание процентов, так как ростовщичество запрещено шариатом. При этом исламским банкингом могут пользоваться россияне любой религии – это прописано в недавно принятом законе. Однако исламский банкинг не означает получение кредитов в банках под «честное слово». Что же это такое и как на нем будут зарабатывать банки? Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Инвалиды помогут ВСУ уйти в оборону

    На Украине решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это очередным витком борьбы с коррупцией. Так ли это на самом деле? И какую роль здесь сыграл провал контрнаступления ВСУ? Подробности

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    Прибалтика и Польша шантажируют Китай Белоруссией

    Польша угрожает полностью закрыть границу с Белоруссией, включая железнодорожное сообщение. А ведь это ключевой маршрут для транзита китайских товаров в Европу. По каким причинам Польша и страны Прибалтики угрожают столь радикальными мерами – и почему в итоге они отказались их реализовывать? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

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