Правительство России поддержало стратегию развития Хакасии до 2035 года

«Сергей Михайлович проделал очень большую работу со всеми федеральными органами исполнительной власти, встречался с бизнесом на территории республики, с людьми, составил большой документ. Сегодняшняя задача – обсудить подходы к формированию данного документа, договориться о приоритетных направлениях, которые будут реализовываться в ближайшую трехлетку и договориться о системных вопросах – решениях, которые нужны республике для того, чтобы занять лидирующее позиции в рейтинге социально-экономического развития в Сибирском Федеральном округе», – отметила Абрамченко.

Сокол напомнил, что концептуально стратегия уже одобрена Министерством экономического развития. Она содержит цели и сроки по каждой отрасли. «Мы вместе с жителями республики, представителями бизнеса, производствами, работниками здравоохранения, образования, науки, спортсменами, экспертами разработали такой «живой» документ. Мы продолжаем получать предложения, как его усовершенствовать», – пояснил депутат.

Он рассказал, что стратегия включает в себя комплекс вопросов и состоит из трех частей. «Первая часть – выйти из минуса на базовый уровень, чтобы потом уже можно было оттолкнуться. Это примерно 5 лет. Следующие пять лет – обгонять соседей. После того, как мы это сделаем, в следующую пятилетку мы ставим перед собой амбициозные задачи и хотим по некоторым направлениям, желательно по всем, стать лучшим субъектом в Сибирском Федеральном округе», – подчеркнул Сокол. По его словам, будет идти работа по улучшению инвестиционной привлекательности, развитию внутреннего бизнеса, привлечению средств на инфраструктурные проекты.



Отдельно он остановился на развитии социальной сферы. «По образованию, медицине главное – остановить отток специалистов. Решить вопрос повышения зарплаты, правильного начисления и подъема экономики, чтобы средняя зарплата была сопоставима с зарплатой у наших соседей. Это главное. При этом важны программы поддержки медиков, врачей и учителей, чтобы они себя чувствовали хорошо в городах, могли бы уехать в отдалённые поселки», – сказал депутат.



Он отметил, стратегия даст возможность в ближайшее время закрыть наиболее острые проблемы в Хакасии. «Дальше будем идти к развитию и показывать высокие темпы роста», – уверен Сокол.

Абрамченко, в свою очередь, напомнила, что сейчас по поручению президента идет подготовка плана по реализации Стратегии развития Сибири до 2035 года. «Считаю, что с ней тоже необходимо синхронизировать отраслевой документ развития республики Хакасия», – сказала вице-премьер.

«Главное, чтобы люди чувствовали постоянную поддержку и видели позитивные изменения. Сибиряки заслужили и лучшей экологии, и более высоких заработков, комфортной городской среды. Они действительно заслужили. Потому что крупнейшие российский бизнес вышел как раз с территории Сибирского федерального округа», – сказала Абрамченко.

Напомним, Сергей Сокол баллотируется на пост главы Хакасии. О намерении участвовать в предстоящих выборах Сокол заявил в апреле этого года – после возвращения из зоны проведения специальной военной операции. Предложение о выдвижении своей кандидатуры Сокол получил от первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.