В Росмолодежи рассказали о развитии молодежной политики на уровне муниципалитетов

В сессии приняли участие более 80 глав муниципальных образований, 11 руководителей профильных региональных органов власти, а также эксперты Росмолодежи, лучшие участники от каждой смены «Территории смыслов» этого года и другие.



Ценность Стандарта заключается в том, чтобы помочь в развитии межведомственного и межсекторного взаимодействия, инфраструктуры, смыслового наполнения деятельности, а также в повышении квалификации кадров, совершенствовании нормативного регулирования, повышении качества предоставления сервисов и услуг для молодежи.

31 августа проект Стандарта, разработанный в соавторстве с самими молодыми людьми-участниками форума, был представлен руководителю Росмолодежи Ксении Разуваевой.

«Муниципалитеты – это власть, которая находится, если хотите, на расстоянии вытянутой руки с людьми. И именно вы в том числе те люди, на которых колоссальная ответственность, по которым граждане нашей страны формируют образ власти. Все главные изменения в стране начинаются с «земли». И если там не достроена система, то полная картинка у нас никогда не сложится, и в том числе в работе с молодежью, что сегодня является безусловным приоритетом в стране», – отметила глава Росмолодежи во время «Прямого разговора».

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что работа с молодежью, создание условий для развития, реализации потенциала подрастающего поколения – это важные вопросы всей госполитики, которым уделяет внимание на самом высоком уровне в нашей стране. При этом эффективность мер поддержки и проектов для молодежи напрямую зависит от того, насколько вовлечен в эту работу муниципальный уровень.