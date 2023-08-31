Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
В Иране заявили о крупнейшей сорванной диверсии Моссада на ракетном производстве
Иранские контрразведчики пресекли попытку диверсии израильской службы внешней разведки (Моссад) в ракетно-космической отрасли Тегерана, утверждают иранские СМИ.
Диверсию удалось предотвратить благодаря бдительности департамента разведки страны, сообщило иранское госагентство IRIB, передает РИА «Новости».
Израильские разведчики якобы планировали провести самую сложную диверсию за последние несколько лет, в Иране ликвидирована профессиональная сеть. Моссад якобы намеревался с помощью внедренных агентов поставлять производящим современные ракеты предприятиям бракованные и снабженные диверсионными устройствами детали, утверждает агентство Tasnim.
Члены сети должны были превращать ракеты во взрывные устройства для взрыва промышленных линий и нанесения травм сотрудникам предприятий.