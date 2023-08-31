  • ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 365 военнослужащих
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    Инвалиды помогут ВСУ уйти в оборону
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    Прибалтика и Польша шантажируют Китай Белоруссией
    Такер Карлсон назвал сроки начала войны США с Россией
    Рогов рассказал о наиболее горячих боях в Запорожской области
    Политолог: Зеленский готов отправлять на фронт даже инвалидов
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    Пост главы Минобороны Британии занял бывший министр энергетики
    Власти отказались закрывать уголовные дела против добровольцев СВО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Воложева тропа привела в дураки

    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    27 комментариев
    31 августа 2023, 13:34

    В Иране заявили о крупнейшей сорванной диверсии Моссада на ракетном производстве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранские контрразведчики пресекли попытку диверсии израильской службы внешней разведки (Моссад) в ракетно-космической отрасли Тегерана, утверждают иранские СМИ.

    Диверсию удалось предотвратить благодаря бдительности департамента разведки страны, сообщило иранское госагентство IRIB, передает РИА «Новости».

    Израильские разведчики якобы планировали провести самую сложную диверсию за последние несколько лет, в Иране ликвидирована профессиональная сеть. Моссад якобы намеревался с помощью внедренных агентов поставлять производящим современные ракеты предприятиям бракованные и снабженные диверсионными устройствами детали, утверждает агентство Tasnim.

    Члены сети должны были превращать ракеты во взрывные устройства для взрыва промышленных линий и нанесения травм сотрудникам предприятий.

    30 августа 2023, 19:41
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Британская The Guardian опубликовала кадры одного из ночных ударов ВС России по целям в Киеве.

    Как утверждает The Guardian, украинские системы ПВО якобы сбили по меньшей мере 20 ракет, летевших в Киев с разных направлений. По версии издания, несколько зданий в городе были повреждены их обломками.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России в среду ночью высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования поразили пункты управления и разведки ВСУ. В среду утром на Украине сообщали о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом. Мэр города Виталий Кличко говорил о пожарах на месте взрывов в Дарницком и Шевченковском районах Киева и Киевской области.

    Коментарии (31)
    30 августа 2023, 15:56
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    Телеведущий Карлсон объяснил причину ненависти США к России
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США ненавидят Россию из-за христианской веры, заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон в Будапеште.

    Он пояснил, что Штаты также ненавидят Венгрию не «из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является», передает РИА «Новости».

    Карлсон напомнил, что Венгрия – христианская страна. «Они (США – прим. ВЗГЛЯД) ненавидят это. (…) По этой же причине они ненавидят Россию», – сказал ведущий.

    Ранее Карлсон выразил желание взять интервью у российского президента Владимира Путина.

    Коментарии (43)
    31 августа 2023, 02:57
    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

    Такер Карлсон: Война США с Россией начнется в 2024 году

    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
    @ Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле сообщил, что администрация Байдена «собирается воевать с Россией». «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом американский журналист усомнился в том, что США одержат победу, но отметил, что это «уже другой вопрос». Карлсон считает, что начало боевых действий с Россией станет для действующих американских властей политической мерой, которая позволит им, пользуясь полномочиями военного времени, сохранить власть.

    Телеведущий заявил, что внутренняя политика США криминализована, и это, по его оценке, приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для них сохранение власти. Члены администрации Байдена не могут допустить прихода к власти оппонентов, включая бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку опасаются, что в случае проигрыша подвергнутся преследованиям, объяснил он.

    Потому, продолжил Карлсон, американским гражданам впредь придется переживать не только из-за преступлений руководства США, но также из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

    «Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», – считает Карлсон.

    Вашингтон мог бы завершить украинский конфликт уже сегодня, уверен журналист. По его словам, украинской армии не существует без НАТО. Вашингтон, подчеркнул он, является единственной стороной, которая может добиться мира и предотвратить глобальную войну, угрожающей всему человечеству.

    Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявлял, что, ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство.

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    30 августа 2023, 20:57
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    В ВСУ сообщили о гибели шести пилотов под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении, рассказал спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита.

    Пилоты погибли при выполнении боевого задания, они состояли в 18-й отдельной бригаде армейской авиации им. Игоря Сикорского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    По его словам, погибшие имели офицерские звания.

    Ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске. Там идут упорные бои. ВСУ пытаются закрепиться, но безуспешно.

    Коментарии (35)
    31 августа 2023, 08:31
    Стало известно об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 в Индии

    Reuters: Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии

    Стало известно об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 в Индии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По сообщению агентства, Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии, Китай на саммите 9-10 сентября будет представлять премьер Ли Цян, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию страны на саммите Группы двадцати (G20) в Индии.

    Коментарии (19)
    30 августа 2023, 20:37
    Совбез ООН отменил намеченные на среду заседание и консультации без объяснения причин

    Совбез ООН отменил заседание по ближневосточному урегулированию и закрытые консультации по ракетным пускам КНДР

    Совбез ООН отменил намеченные на среду заседание и консультации без объяснения причин
    @ Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Назначенные на среду заседание Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию и закрытые консультации по ракетным испытаниям КНДР отменены без объяснения причин, следует из уведомления офиса генсека всемирной организации.

    При этом из уведомления офиса генсека всемирной организации также следует, что во вторник, 5 сентября, планируется провести открытое обсуждение методов работы Совета Безопасности. Заблаговременное назначение заседания во вторник расходится с традиционной практикой работы СБ ООН, поскольку с 1 сентября в Совете меняется председатель, и назначать новое заседание должен был уже он, передает ТАСС.

    В августе в Совете Безопасности ООН председательствуют США, а в сентябре – Албания, которая на протяжении последних двух лет последовательно выступает с позиций западных стран, практически постоянно поддерживая во всех вопросах США. При этом в сентябре в штаб-квартире ООН пройдет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи. Как правило, в это время проводится несколько заседаний Совета Безопасности на уровне министров иностранных дел.

    В то же время, по словам источников во всемирной организации, отмена заседания в среду не связана с ситуацией в Габоне, который занимает место непостоянного члена Совбеза. Совет также намеревается провести в 15.00 (22.00 мск) голосование по продлению санкций в отношении Мали. Перенести это голосование на более поздний срок невозможно, потому что иначе истечет срок действия соответствующей санкционной резолюции.

    Ранее в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил КНДР в пуске баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США решили ввести новые санкции против России и КНДР за предполагаемое наращивание военно-технического сотрудничества.

    Напомним, в конце августа постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал США за решение созвать заседание СБ ООН по ракетным испытаниям КНДР.

    Коментарии (7)
    30 августа 2023, 17:56
    Правительство Грузии запретило президенту Саломе Зурабишвили зарубежные визиты
    Правительство Грузии запретило президенту Саломе Зурабишвили зарубежные визиты
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правительство Грузии приняло решение не соглашаться на осуществление президентом Саломе Зурабишвили, которая часто критикует кабмин страны, зарубежных визитов до конца года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Отмечается, что президент Грузии не получила согласие на рабочие визиты в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию и ОАЭ, а также официальные в Болгарию, Чехию и Израиль.

    Правительство аргументировало свое решение тем, что внешнеполитическая представительская деятельность президента по Конституции согласовывается с кабмином. По Конституции Грузии ответственность за осуществление внешней политики возлагается на правительство, заявили в кабмине.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Германию 31 августа в нарушение Конституции страны.

    Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что «на осуществление этого визита у президента нет согласия правительства, соответственно, она нарушит Конституцию Грузии».

    Коментарии (11)
    30 августа 2023, 17:48
    Белоруссия обвинила латвийских военных в пересечении границы
    Белоруссия обвинила латвийских военных в пересечении границы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военные из Латвии в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны – Патерниеки) допустили пересечение государственной границы с оружием, заявил белорусский Пограничный комитет.

    Момент попал на камеры видеонаблюдения, в ролике зафиксировано, как двое неизвестных в военной форме и с оружием переходят границу на два метра, сообщило ведомство на своем сайте.

    После этого нарушители вернулись в Латвию. О факте пересечения госграницы в установленном порядке проинформирована сопредельная сторона, заключили в комитете.


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    31 августа 2023, 10:04
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Группа диверсантов, состоящая из представителей СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций ВС Украины разгромлена в Брянской области, сообщает ЦОС ФСБ.

    Уточняется, что операция была проведена совместными усилиями ФСБ, Росгвардии и МВД. Диверсанты проникли на российскую территорию с целью устроить «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    По информации ФСБ, в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения.

    Диверсанты имели при себе мощный арсенал оружия – автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, огромное количество гранат и патронов образца НАТО, а также приборы ночного видения.

    Ранее сотрудники управления ФСБ по Омской области задержали агента украинских спецслужб, который занимался разведкой и наносил ущерб объектам инфраструктуры.

    До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который планировал совершить теракт, а после собирался выехать на Украину и вступить в «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Коментарии (54)
    30 августа 2023, 18:04
    Российские производители подгузников и прокладок столкнулись с санкциями

    Российским производителям подгузников и прокладок из-за санкций пришлось закупать материалы в Саудовской Аравии и Китае

    Tекст: Антон Никитин

    Российские производители подгузников и прокладок оказались вынуждены закупать полимерную пленку в Саудовской Аравии и Китае из-за попавшего под европейские санкции компонента, сообщают СМИ.

    По имеющимся у источника Telegram-канала Baza данным, под санкциями оказалась необходимая для создания подгузников и прокладок полимерная пленка. Уточняется, что один из ее компонентов используется для изготовления полупроводников, вследствие чего санкции были наложены на присвоенный ему код товара. Это автоматически закрыло доступ к европейской пленке для заводов из России, а на территории России этот материал не производят. Теперь заводы вынуждены закупать полимерную пленку в Саудовской Аравии и Китае, поскольку таможни других стран этот товар не пропускают, сообщил «Московский комсомолец».

    Еще одной проблемой производителей средств гигиены, как сообщается, служит заканчивающаяся в конце 2023 года льгота на суперабсорбент и попавшая под санкции целлюлоза. При этом, как утверждает источник, в 2023 году цены на прокладки и подгузники расти не будут, вместо этого производители собираются сокращать промоакции и периоды скидок, однако в начале следующего года цены на предметы гигиены могут увеличиться.

    Напомним, в мае СМИ сообщали, что ученые из Петербурга изобрели новую технологию для создания дешевых российских подгузников с антибактериальным эффектом. В июле прошлого года подмосковная компания получила льготный кредит от Фонда развития промышленности на производство средств гигиены. Ранее в Минпромторге заявляли, что дефицита подгузников и женских предметов гигиены в России не будет.

    Коментарии (35)
    31 августа 2023, 01:32
    Предсказано появление нового государства на месте Польши

    Mysl Polska: На месте Польши возникнет новое государство под названием «Укрополия»

    Предсказано появление нового государства на месте Польши
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша превращается в двунациональное государство, что в итоге приведет к превращению страны в новообразование под названием «Укрополия», пишут польские СМИ.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что управлять Укрополией придется «методами, успешно опробованными режимом [президента Украины Владимира] Зеленского». К таким способам автор статьи Конрад Ренкас отнес террор, запрет реальной оппозиции, аресты, ограничения прав граждан, передает РИА «Новости».

    Польшу не считают на Западе по-настоящему демократической республикой, в отношении страны применяют термин «иллиберализм», то есть гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства, подчеркнул автор публикации.

    «Украинизация» Польши, по прогнозу автора статьи, обернется тем, что страна перестанет принадлежать коренному населению.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что в Польше зреет ненависть к Украине.

    Коментарии (22)
    30 августа 2023, 21:45
    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе

    На Украине проверят все выданные после начала СВО справки о негодности к военной службе

    Зеленский распорядился пересмотреть все заключения о негодности к военной службе
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Украине решили проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года, говорится по итогам заседания СНБО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Отмечается, что выдача справок в период с 24 февраля 2022 года может быть связана с коррупционными нарушениями, передает ТАСС.

    Если справки граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться будет полиция, говорится в заявлении ведомства.

    Также Зеленский пообещал продолжить увольнять тех, кто использует должностные полномочия «против безопасности и обороноспособности государства».

    Напомним, на Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (31)
    31 августа 2023, 09:40
    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против добровольцев СВО

    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против решивших стать добровольцами СВО

    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против добровольцев СВО
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях СВО, так как документом в том числе не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением.

    Документ предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, согласно которым прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если им будет принято «решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях».

    Как говорится в проекте отзыва, законопроектом не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, что создает риск нарушения законных интересов потерпевших, передает ТАСС.

    Также в кабмине указали, что новое основание освобождения от уголовной ответственности должно быть предусмотрено в Уголовном кодексе, а возложение на прокурора полномочий по прекращению уголовного дела не соответствует компетенции прокурора.

    В проекте отзыва указано, что законопроект не определяет, с каким юридически значимым действием должно быть связано принятие подозреваемым или обвиняемым решения о добровольном прохождении военной службы. Следовательно, использование для достижений целей разработки законопроекта такого понятия, как «принятие решения», необоснованно, так как создает юридическую неопределенность.

    В кабмине указали также, что в законопроекте не предусмотрены процессуальные последствия неисполнения контракта о прохождении военной службы лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено по предлагаемому основанию, аналогично тому, как это предусмотрено для случая неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера.

    Коментарии (13)
    30 августа 2023, 21:25
    Французы назвали «оптимального преемника» Макрона

    Опрос BFMTV: Экс-премьер Франции Эдуар Филипп назван «оптимальным преемником» президента Макрона

    Французы назвали «оптимального преемника» Макрона
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп назван наиболее сильным кандидатом на пост президента республики из числа окружения французского лидера Эммануэля Макрона, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом BFMTV.

    Оптимальным преемником после завершения полномочий Макрона в Елисейском дворце в 2027 году 52-летнего Филиппа считают 31% респондентов. Филипп, как показывает исследование, с большим отрывом опережает 54-летнего Брюно Ле Мэра, возглавляющего экономический блок правительства, в пользу которого высказались 16%. Тройку лидеров опроса замыкает 40-летний министр внутренних дел Жеральд Дарманен (12%), передает ТАСС.

    Действующий премьер-министр 62-летняя Элизабет Борн набрала 5%. Самый молодой член правительства Франции, 34-летний министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь получил поддержку 11% участников исследования.

    Опрос проводился в период с 29 по 30 августа 2023 года путем интернет-анкеты среди 1003 жителей европейской части Франции в возрасте от 18 лет.

    Напомним, в апреле газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в рейтинге ведущих политиков Франции сменился лидер.

    Коментарии (8)
    31 августа 2023, 01:58
    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине

    Журналист Фор: Байден злился из-за попыток своих помощников «сгладить» его слова о Путине

    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине
    @ Shawn Thew – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, которые пытались «подчистить» последствия его заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина в 2022 году, пишет в своей книге The Last Politician («Последний политик») политический обозреватель Франклин Фор.

    В книге Фора, которая появится в продаже 5 сентября, говорится, что Байден был недоволен заявлениями своих помощников, которые прозвучали после его заявлений в Варшаве в 2022 году. Тогда американский президент сказал, что президент Путин «не может оставаться у власти», напоминает ТАСС.

    Белый дом впоследствии заверял, что Байден высказался на эмоциях и что его слова не отражают официального политического курса Вашингтона. Заявления о том, что американские власти не заинтересованы в смене политического руководства России, звучали в том числе на уровне вице-президента США Камалы Харрис.

    В Кремле тогда подчеркивали, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.

    В книге Фора, выдержки из которой публикует портал Axios, говорится, что, возвращаясь домой, Байден «испытывал жалость к себе». Он, по мнению автора книги, осознавал допущенную ошибку, но «был возмущен своими помощниками», поскольку их заявления создавали впечатление, будто они «подчищали за ним грязь». По информации американского политического обозревателя, Байден жаловался своим друзьям на то, что на него не стали возлагать ответственность за неудачу, и вместо этого обращаются с ним как с ребенком.

    Коментарии (7)
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