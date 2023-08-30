В Британии опубликовали кадры ночного удара ВС России по Киеву

Военный эксперт Кнутов: Массовыми атаками дронов Киев пытается создать иллюзию переноса военных действий на территорию России
«Западные страны выделили Украине сотни миллионов долларов на закупку БПЛА. Так что налетов противника будет все больше, они будут все более массовыми», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Офис Зеленского преследует конкретную цель: создать иллюзию переноса военных действий на территорию России. Контрнаступление не увенчалось успехом, поэтому ВСУ необходимо регулярно создавать громкие информационные поводы, способные отвлечь простых украинцев от неудач на фронте», – отмечает собеседник.
«Регионы, попавшие под огонь противника, выбраны также неслучайно. Так, в части субъектов есть объекты, представляющие ценность в военном плане. Этой ночью ВСУ преимущественно надеялись уничтожить объекты, связанные с ВКС или системами ПВО», – подчеркивает эксперт.
«Думаю, офис Зеленского рассчитывал значительно снизить степень защищенности воздушного пространства России. Кроме того, в подвергшихся атаке регионах есть объекты, уничтожение которых может создать резонанс в информационном поле», – уточняет он.
«Сюда стоит отнести налет на столицу и попытку удара по телебашне в Брянске. Успешный вывод из строя вещания на территории целого региона привел бы к панике не только в самой области, но и за ее пределами», – считает собеседник.
«На фоне участившихся атак было бы уместно задуматься о выстраивании серьезных оборонных рубежей по всей границе с Украиной. Кроме того, важно вести качественную работу по выявлению диверсантов, которые служат наводчиками для ВСУ. Без комплексных усилий, предпринимаемых на системном уровне, с угрозой не справиться», – резюмирует Кнутов.
Ранее ВСУ предприняли массовую атаку с использованием БПЛА на несколько регионов России. Так, в Псковской области налету подвергся аэропорт. Губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что лично находится на месте «с начала инцидента». Отмечается, что жертв в результате нападения нет.
Также на военном аэродроме в Пскове были повреждены четыре самолета Ил-76. В результате атаки произошел пожар, огнем охватило два воздушных судна. Позже Ведерников поделился видео с работой ПВО по отражению нападения противника. В результате инцидента было принято решение об отмене гражданских рейсов 30 августа.
Кроме того, дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских БПЛА над Брянской областью и один над Орловской. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Андрей Клычков, губернатор Орловской области, подчеркнул, что дрон, обезвреженный средствами РЭБ, упал недалеко от деревни Маслово Сосковского района.
Глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что один из сбитых беспилотников нанес повреждения административному зданию. Произошло возгорание: частично повреждены крыша и остекление. По его словам, два БПЛА также предприняли попытку атаковать региональную телебашню. Обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, в результате падения обломков сбитого дрона был причинен ущерб зданию управления Следственного комитета.
Около 02.30 мск был уничтожен БПЛА над Рязанской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Позже в регионе удалось сбить еще один аппарат. Местные власти отчитались, что разрушений и пострадавших в результате ночных налетов нет.
Один беспилотник был ликвидирован в небе над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что БПЛА противника попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. По его словам, в одном из жилых домов Сухиничского района нарушено остекление.
Также беспилотник самолетного типа был перехвачен над территорией Рузского района Московской области. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что аппарат направлялся к мегаполису, но «был уничтожен силами ПВО».
Серию ночных налетов прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она заявила, что подобные атаки говорят об агонии украинского руководства. По ее мнению, офис Зеленского перешел к террористической деятельности из-за «тупой ненависти, злобы и отсутствия перспектив в развитии».