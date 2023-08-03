На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

  • Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
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    Потеря Нигера заставила нервничать власти США
    Путин: Все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях
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    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении
    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
    В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    17 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    15:43«Автоваз» и «Москвич» заявили о готовности обеспечить чиновников машинами

    «Автоваз» и «Москвич» обладают необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилей чиновникам в необходимых объемах, сообщили в пресс-службах предприятий.

    15:36Цифровой рубль получил логотип

    Банк России в четверг представил логотип цифрового рубля: это знак рубля в окружности, выполнен в кораллово-алом и белом цветах, говорится в сообщении регулятора.

    15:29В Киеве депутатов городского совета арестовали за неявку на военную службу

    Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест депутатов Киевсовета Игоря Хацевича, Олега Левченко и Михаила Терентьева за неявку на воинскую службу, сообщил телеканал «Прямой».

    15:22На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

    Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

    15:14В Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов

    Площадь возгорания в цеху по производству аккумуляторов в городе Воскресенске в Московской области удвоилась, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    15:07ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию

    Страны Евросоюза ввели запрет на поставки в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов.

    14:49Определено место похорон Ирины Мирошниченко

    Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, которая умерла в возрасте 81 года в четверг, состоится в Московском художественном театре им. Чехова 7 августа, актрису похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    14:45В компании «Русавиапром» в Новосибирске начались обыски

    В офисе компании «Русавиапром» в Новосибирске, занимающейся производством самолета ТВС-2МС, проводят обыск силовые структуры, возбуждено дело, сообщили в правоохранительных органах.

    14:41Индия назвала безосновательными сообщения о «противодействии» расширению БРИКС

    Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал безосновательными спекуляциями и неправдой сообщения в ряде СМИ о том, что страна якобы выступает против расширения БРИКС.

    14:39Белорусские компоненты в программах локализации решено приравнять к российским

    Произведенные в Белоруссии компоненты будут засчитываться в балльных программах локализации как российские, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности.

    14:37В Qiwi опровергли массовую блокировку онлайн-кошельков

    Группа Qiwi заявила, что информация о том, что началась беспричинная блокировка «Киви-кошельков», не соответствует действительности и является вбросом.

    14:35Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    14:31Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина

    Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.

    14:29МИД: Россия учтет в военном планировании возможное размещение РСМД США в Японии

    Возможное размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии будет представлять серьезную угрозу для Москвы, и Россия учтет это в военном планировании, заявил директор третьего департамента Азии МИД Николай Ноздрев.

    14:28Суд оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации об СВО

    Мировой суд Москвы впервые оштрафовал корпорацию Apple за неудаление запрещенной в России информации.

    3 августа 2023, 15:22

    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам

    Украинская полиция раскрыла крупную схему продажи новорожденных детей иностранцам

    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам
    @ Sopotnicki/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.

    По информации ведомства, 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми, организаторами схемы были руководители медицинских клиник, сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и адвокат, передает ТАСС.

    Отмечается, что преступная группа осуществляла продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство, за денежное вознаграждение.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, поддерживая индустрию суррогатного материнства на Украине на самом высоком уровне, киевский режим способствует распространению преступлений против детей.

    До этого правоохранительные органы Украины также раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу.

    2 августа 2023, 15:54
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    @ Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

    Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

    До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (22)
    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (39)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 19:28
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пока не способны форсировать Днепр в Херсонской области, попытки диверсионных вылазок прекратились, заявил командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега реки.

    ВСУ после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС пытались проводить диверсии, но, получив отпор, они больше не подходят к берегу близко и перемещаются на расстоянии, сказал собеседник РИА «Новости».

    Днепр сейчас невозможно пройти, и в основном ведутся артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126-я бригада теробороны ВСУ, добавил он. На данный момент обстановка на линии соприкосновения по Днепру у его подразделения напряженная, украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    Российские военные успешно противостоят этим угрозам, уничтожают украинскую технику и позиции ВСУ. ВС России отвечает крупнокалиберными пулеметами и минометами.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 11:15
    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Балицкий: Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    Он уточнил в Telegram, что по группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе. Таким образом, было сорвано продвижение противника в районе Пятихаток.

    Также российские силы обнаружили перемещение украинской пехоты в районе Пятихаток, артиллерия нанесла огневое поражение, противник также откатился назад, добавил Балицкий.

    Ранее Балицкий сообщил, что штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области.

    Коментарии (15)
    3 августа 2023, 05:44
    Украинским беженцам назвали срок выдворения из Британии

    Telegraph: Британию в 2025 году должны будут покинуть 100 тыс. украинцев

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2025 году, когда истечет срок действия выданных виз, около 100 тыс. беженцам с Украины придется покинуть Великобританию, пишут британские СМИ.

    По словам члена парламента и бывшего министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда, украинским семьям необходимо дать ясность по данному вопросу, поскольку многие из них отправили детей в местные школы, пишет The Telegraph.

    Политик призвал министров подумать о предоставлении украинским беженцам «более постоянного статуса». Начать работу, считает он, необходимо уже в этом году, чтобы дать приезжим с Украины больше «стабильности и определенности», передает РИА «Новости».

    По данным издания, с начала конфликта на Украине в Британию прибыли 182 тыс. украинцев, причем большая часть – за последние полгода. В 2025 году 100 тыс. украинцам, вероятно, придется покинуть Британию, добавляет газета.

    В британских СМИ все чаще пишут об инцидентах, связанных с украинскими беженцами. Так, жительницы Британии жаловались, что украинки уводят у них мужей. Кроме того, писали, что прибывшие с Украины занимаются мошенничеством и воровством.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 00:55
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Посол Китая в Росии Чжан Ханьхуэй заявил о «дьявольских лапах» НАТО

    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    @ Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

    Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

    Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 04:39
    В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску

    Советник Пушилина Гагин: На подступах к Артемовску идут бои

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины на Артемовском направлении группируют достаточно большие силы, атаки со стороны украинских националистов не прекращаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин рассказал РИА «Новости», что бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку продолжаются до сих пор. Он пояснил, что эти населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».

    Клещеевка, уточнил Гагин, сейчас находится под российским контролем. Часть высот в районе данного населенного пункта, по его словам, заняты украинскими боевиками, оттуда ведется огонь по подступам к Артемовску. Контроль данной зоны, по его словам, является «некой проблемой». Гагин при этом выразил уверенность, что ВКС России решат данную проблему.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских военных.

    Коментарии (4)
    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

    Коментарии (27)
    2 августа 2023, 20:48
    Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой

    Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского начать переговоры с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ

    Экс-советник Кучмы призвал Зеленского начать переговоры с Москвой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Бывший советник Леонида Кучмы в блоге на YouTube подчеркнул, что украинская армия несет колоссальные потери личного состава и техники, достичь каких-либо успехов при контрнаступлении не удалось, а натовских вооружений не хватает для новых атак, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду глава киевского режима Владимир Зеленский после доклада начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова и представителей Службы безопасности Украины (СБУ) выступил с угрозами в адрес России.

    Ранее в США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении. Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней.

    Коментарии (18)
    3 августа 2023, 08:23
    Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере

    Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере из поставляемых под видом игрушек оболочек

    Tекст: Алина Власенко

    Киевский режим печатает самодельные боеприпасы для ВСУ на 3D-принтере, а оболочки к ним поставляются из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников, пишет британский журнал Economist.

    По данным источников Economist, каждый день на Украине создается около 1 тыс. пластиковых корпусов для так называемых конфетных бомб. Они не являются прямой заменой обычным боеприпасам, но зато намного дешевле.

    При этом издание отмечает, что оболочки для таких боеприпасов поставляют Киеву из-за рубежа, а на таможне они проходят под видом детских игрушек и подсвечников.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (2)
    3 августа 2023, 08:40
    В Калужской области сбиты шесть беспилотников

    Губернатор Шапша: В Калужской области сбиты шесть беспилотников

    В Калужской области сбиты шесть беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    В ночь на четверг при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона были сбиты шесть беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    Он уточнил в Telegram, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления ВСУ Киев активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. При этом в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (6)
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    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное? Подробности

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    Потеря Нигера заставила нервничать власти США

    США вознамерились вернуть власть свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму. При этом изначально Вашингтон был более мягок в своей риторике относительно положения дел в стране. С чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом? Подробности

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    Чем Россия может привлечь британских агентов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов? Подробности

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    Литовские политики нашли страшное в советской канализации

    В Литве началась очередная кампания по «декоммунизации». В рамках нынешней основное внимание привлекли канализационные люки. Почему это внезапно стало проблемой и какие еще экзотические способы борьбы с советским наследием стали практиковать литовские власти? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

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