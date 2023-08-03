«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.17 комментариев
На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам
Украинская полиция раскрыла крупную схему продажи новорожденных детей иностранцам
Правоохранители Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова рожденных суррогатными матерями детей, сообщает офис генпрокурора Украины.
По информации ведомства, 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми, организаторами схемы были руководители медицинских клиник, сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и адвокат, передает ТАСС.
Отмечается, что преступная группа осуществляла продажу новорожденных детей иностранным гражданам, проживающим в странах, где запрещено суррогатное материнство, за денежное вознаграждение.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, поддерживая индустрию суррогатного материнства на Украине на самом высоком уровне, киевский режим способствует распространению преступлений против детей.
До этого правоохранительные органы Украины также раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу.