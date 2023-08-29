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    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    32 комментария
    29 августа 2023, 13:38

    Первая партия художественной литературы доставлена в ЛНР по поручению Путина

    Первая партия художественной литературы доставлена в ЛНР в рамках поручения президента России Владимира Путина

    Tекст: Антон Никитин

    Первая партия художественной литературы – около 100 тыс. книг – в рамках поручения президента Владимира Путина доставлена в Луганск и скоро будет распределена между школьными библиотеками республики.

    Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов рассказал, что в республику доставлена первая партия художественной литературы, книги пойдут в школы буквально со склада. Он уточнил, что всего в республику поступит более 750 тыс. книг, каждая школьная библиотека в ЛНР получит одинаковый комплект книг, по пять экземпляров и около 300 наименований. По словам министра, особенно это важно для тех районов, где пока нет интернета – там у ребят особенно просыпается любовь к чтению, они очень хотят эти книги получить.

    Пополнится фонд и публичных библиотек. Это известные произведения русских писателей: «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Рассказы о войне» Валентина Катаева, «На дне» Максима Горького, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, басни Ивана Крылова, а также бессмертные произведения Пушкина, Достоевского, Лермонтова.

    Директор луганского УВК «Интеллект» Виктор Шутов в свою очередь сообщил, что в прошлом году школы были обеспечены учебниками, которые сейчас выдают учащимся. Кроме того, он отметил, что образовательные учреждения республики подсоединены к программе «Литрес» – это электронная библиотека. По его словам, учеников и их родителей в этом году ждет много сюрпризов, много интересных проектов.

    Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов подчеркнул, что такого массового поступления книг в республике никогда раньше не было. По его словам, это было отдельное поручение президента России – чтобы библиотеки новых регионов получили такой шикарный подарок – свежие, недавно отпечатанные книги для разных возрастов (с 1-х по 11-е классы).

    На приобретение художественной литературы для библиотек новых регионов по поручению президента России Владимира Путина из резервного фонда выделен 1 млрд рублей.

    Ранее волонтеры передали Херсонской области семь тонн книг на русском языке.

    28 августа 2023, 15:07
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на санкции во время телефонных переговоров в марте 2022 года, пишет газета Bild.

    Как пишет Bild, в разговоре с Макроном весной прошлого года Шольц выразил беспокойство, что Путин «совсем не жалуется на санкции» и даже не упомянул их в беседе с немецким канцлером. Шольц добавил, что Путина интересовало исключительно достижение компромисса по кризису на Украине, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь Макрон отметил, что также не получал жалоб от российского лидера по поводу санкций.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам.

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    29 августа 2023, 04:30
    Завершено расследование убийства Захарченко в Донецке

    Расследование уголовного дела об убийстве в Донецке первого главы ДНР Захарченко завершено

    Завершено расследование убийства Захарченко в Донецке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Завершено расследование уголовного дела об убийстве в Донецке первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году, сообщили в правоохранительных органах.

    Расследование вело следственное управление Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Сообщается, что основному фигуранту дела Александру Погорелову вменяется целый ряд статей УК России: шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, теракт, обучение в целях осуществления теракта, участие в террористическом сообществе, а также незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

    Также по делу проходят Артем Ена (содействие террористической деятельности), Василий Чурилов (содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе) и Александр Тимошенко (шпионаж).

    Дело передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Принято решение о назначении судебного заседания на 30 августа, сообщили в пресс-службе суда.

    Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти ДНР назвали случившееся терактом. В июне 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что установили имена ряда причастных к убийству Захарченко.

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    26 августа 2023, 14:13
    Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве и скрылся

    Tекст: Вера Басилая

    Молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка в Южном Бутово и скрылся с места происшествия, сообщила прокуратура Москвы.

    В своем Telegram-канале ведомство опубликовало видео происшествия. Судя по кадрам, на самокате были два человека. После того, как произошло столкновение, их пытались задержать очевидцы.

    По словам отца пострадавшего мальчика, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся, устанавливается его личность.

    Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

    Ранее в МВД сообщили, что более 1040 аварий в России с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) зарегистрировали с начала года.

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    28 августа 2023, 03:55
    Появилось видео, как мальчик в Махачкале спасся от стаи собак

    В Махачкале стая собак напала на ребенка, он спасся, зайдя в море

    Появилось видео, как мальчик в Махачкале спасся от стаи собак
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Стая бездомных собак набросилась на мальчика в Махачкале, ребенок спасся, забежав в морскую воду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

    В надзорном ведомстве сообщили, что по данному факту начата проверка. Планируется дать оценку тому, как местные власти и специализированные организации соблюдают законодательство об ответственном обращении с животными, передает РИА «Новости».

    В июле стая бездомных собак на Сахалине напала на семилетнюю девочку, она получила тяжелые травмы ног, промежности и ягодиц.

    Коментарии (12)
    28 августа 2023, 16:53
    Путин провел телефонные переговоры с Моди

    Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о развитии сотрудничества в космосе

    Путин провел телефонные переговоры с Моди
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере и энергетике, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин во время телефонного разговора еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Кроме того, подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Также во время телефонного разговора лидеры рассмотрели актуальные вопросы российско-индийских отношений, отметили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и международной транспортно-логистической инфраструктуры.

    Кроме того, Путин и Моди обсудили итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС и договорились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года под председательством России нового саммита организации, также стороны обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели.

    Ранее Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну.

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    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

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    28 августа 2023, 14:12
    Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем

    Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, отмечающий 550-летие 28 августа, оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры.

    Приветствие главы государства зачитал на праздновании юбилея обители губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    «Приветствую вас по случаю большого знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», – говорится в президентском поздравлении, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что обитель хранила цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия, а монастырь был свидетелем судьбоносных событий истории России.

    В день празднования 550-летия монастыря при обители открылся филиал Русского музея – картинная галерея возглавлявшего монастырь архимандрита Алипия (Воронова), где будут выставлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников.

    Псково-Печерский монастырь – старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. В нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, а начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество.

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    29 августа 2023, 12:16
    В Волоколамске выявили факт беременности 14-летней девочки от уроженца Таджикистана

    В подмосковном Волоколамске выявили факт беременности 14-летней девочки от уроженца Таджикистана

    Tекст: Александра Юдина

    В подмосковном Волоколамске подтвержден факт беременности 14-летней девочки, отец ребенка установлен, сообщают СМИ.

    Уточняется, что девочка пожаловалась на плохое самочувствие, находясь в летнем лагере на юге России. После медобследования стало известно, что она в положении, передает «Московский комсомолец».

    Известно, что отцом ребенка является проживающий в Волоколамске 25-летний уроженец Таджикистана.

    В данный момент решается вопрос о возбуждении дела.

    В начале августа несовершеннолетняя школьница из Железногорска, уже родившая ребенка, рассказала, что вновь беременна. История этой школьницы, забеременевшей, как она говорила, в 13 лет от десятилетнего мальчика, была рассказана на одном из федеральных каналов. Ребенок родился 16 августа.

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    28 августа 2023, 13:26
    Песков анонсировал международные поездки Путина осенью

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин планирует осенью совершить международные визиты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос о планах поездок за рубеж Путина в связи с выданным МУС ордером на «арест» главы российского государства, передает ТАСС.

    По словам Пескова, осенью планируются международные поездки Путина, об их сроках своевременно проинформируют.

    Ранее Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана.

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    27 августа 2023, 21:21
    Украина выпустила 14 снарядов по Горловке и Донецку

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 14 снарядов, среди которых три кассетных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Отмечается, что обстрел произошел менее, чем за час. В 18.50 были выпущены снаряды по направлению населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.55 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, передает РИА «Новости».

    В 19.25 украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 19.40 было выпущено еще три кассетных снаряда того же калибра.

    Напомним, украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 32 снаряда из ствольной артиллерии.

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    26 августа 2023, 16:46
    «Единая Россия» передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО

    Бюро Высшего совета «Единой России» передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону СВО. В груз вошли продукты, вода, одежда, медикаменты, школьные принадлежности, спортивные инвентарь, дизельные отопительные печи и стройматериалы.

    Партию помощи отправили с территории стадиона ЦСКА при поддержке Союза операторов наружной рекламы и гуманитарного проекта «Щит добра».

    Воду, предметы гигиены и продукты длительного хранения собрали для бойцов в зоне СВО. В школы доставят теннисные столы, шведские стенки и другое спортивное оборудование, а школьникам передадут канцелярские наборы к 1 сентября.

    По словам председателя бюро Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова, отправка груза является частью последовательной и постоянной поддержки бойцов и населения новых регионов.

    Ответственный секретарь бюро Высшего совета Денис Кравченко добавил, что бюро будет и дальше оказывать поддержку жителям и военнослужащим.

    Участие в отправке груза принял и генеральный директор регби-клуба ЦСКА Евгений Арсентьев.

    «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 72 тыс. тонн гуманитарного груза в новые регионы – от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

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    26 августа 2023, 18:13
    Слуцкий призвал разрешить автобусам детских домов ездить по выделенным полосам

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину предоставить автобусам детских домов право передвигаться по выделенным полосам автодорог.

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что из-за бюрократической недоработки дети, оказавшиеся без опеки родителей, вынуждены стоять в пробках, в то время, как обычные школьные автобусы быстро передвигаются по выделенным полосам. По его словам, решение вопроса не требует финансовых вложений, а лишь внесения формулировки в документ. Изменения предлагается внести в постановление правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения».

    Автобусы, которые стоят на балансе образовательных и социальных учреждений, занимающихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, как и школьные, перевозят юных пассажиров к местам обучения, проживания, а также к местам культуры, отдыха, историческим и экскурсионным объектам. Повысить безопасность и качество этих перевозок важно в ближайшее время, тем более что приближается новый учебный год, считают в ЛДПР.

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    26 августа 2023, 16:23
    В Госдуме разработали меры поддержки работодателей при трудоустройстве молодежи

    Депутаты Госдумы разработали меры поддержки работодателей при трудоустройстве молодежи

    Депутаты Государственной думы предложили снизить налоговые выплаты для работодателей при трудоустройстве несовершеннолетних до 7,6%, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

    В своем Telegram-канале он написал, что кроме снижения налоговых выплат до 7,6 %, еще одной «льготой» для бизнеса станет освобождение от сплошных прокурорских проверок по самому факту занятости подростков в отсутствии нарушений, для этого прорабатывается реестр добросовестных работодателей.

    Метелев уточнил, что комитет по молодежной политике уже подготовил и направил в правительство на заключение проект о льготах для работодателей, которые внедрят у себя институт наставничества.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность сделать проще трудоустройство несовершеннолетних россиян.

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    28 августа 2023, 14:23
    ВСУ потеряли до 50 солдат убитыми под Угледаром

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие выходные при попытках атаковать фланги под Угледаром потеряли до 50 военнослужащих, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин подчеркнул, что речь идет об убитых военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее Гагин сообщал, что украинские войска в разы усилили интенсивность артобстрелов на Угледарском направлении в рамках подготовки мощной атаки на фланги.

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    28 августа 2023, 17:57
    Льготный проезд для дошкольников семи лет ввели в Москве

    Заммэра Москвы Ликсутов: Дошкольникам семи лет с 1 сентября станет доступен льготный проезд

    Льготный проезд для дошкольников семи лет ввели в Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве с 1 сентября вводится льготный проезд для дошкольников семи лет по карте москвича, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    Родители смогут пополнить абонемент на карту москвича школьникам и сэкономить более 2 тыс. рублей в месяц, также со скидкой на 50% с 1 сентября по 15 июня можно купить билет на электричку школьникам и студентам, следует из комментария Ликсутова в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

    Как уточнил заместитель мэра, приобрести льготные абонементы можно будет на 30 или 90 дней.

    Ранее в Москве необходимо было оплачивать полную стоимость проезда для дошкольников семи лет.

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