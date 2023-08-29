Первая партия художественной литературы доставлена в ЛНР по поручению Путина

Первая партия художественной литературы доставлена в ЛНР в рамках поручения президента России Владимира Путина

Tекст: Антон Никитин

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов рассказал, что в республику доставлена первая партия художественной литературы, книги пойдут в школы буквально со склада. Он уточнил, что всего в республику поступит более 750 тыс. книг, каждая школьная библиотека в ЛНР получит одинаковый комплект книг, по пять экземпляров и около 300 наименований. По словам министра, особенно это важно для тех районов, где пока нет интернета – там у ребят особенно просыпается любовь к чтению, они очень хотят эти книги получить.

Пополнится фонд и публичных библиотек. Это известные произведения русских писателей: «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Рассказы о войне» Валентина Катаева, «На дне» Максима Горького, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, басни Ивана Крылова, а также бессмертные произведения Пушкина, Достоевского, Лермонтова.

Директор луганского УВК «Интеллект» Виктор Шутов в свою очередь сообщил, что в прошлом году школы были обеспечены учебниками, которые сейчас выдают учащимся. Кроме того, он отметил, что образовательные учреждения республики подсоединены к программе «Литрес» – это электронная библиотека. По его словам, учеников и их родителей в этом году ждет много сюрпризов, много интересных проектов.

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов подчеркнул, что такого массового поступления книг в республике никогда раньше не было. По его словам, это было отдельное поручение президента России – чтобы библиотеки новых регионов получили такой шикарный подарок – свежие, недавно отпечатанные книги для разных возрастов (с 1-х по 11-е классы).

На приобретение художественной литературы для библиотек новых регионов по поручению президента России Владимира Путина из резервного фонда выделен 1 млрд рублей.

Ранее волонтеры передали Херсонской области семь тонн книг на русском языке.