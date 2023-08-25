Путин дал поручение о создании космических аппаратов для предельно низких орбит

  • Лукашенко: Семья Пригожина уверена в его гибели в авиакатастрофе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новым территориям России поможет Азовское кольцо
    Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины
    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область
    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина
    Лукашенко: Пригожин знал о готовящемся покушении
    Власти Грузии сделали американскому послу выговор
    Дан прогноз роста погодных аномалий в Москве в ближайшие годы
    Роскосмос задумался о повторении миссии на Южный полюс Луны
    Ветеран «Альфы» рассказал о способе пресечь вербовочную работу украинских спецслужб среди россиян
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    10 комментариев
    25 августа 2023, 20:25

    Путин дал поручение о создании космических аппаратов для предельно низких орбит

    Президент Путин поручил Роскосмосу и АСИ рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания и изготовления опытных образцов космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км).

    «[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

    Ответственными за выполнение поручения президента указаны глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Срок исполнения поручения – до 1 декабря.

    Напомним, в октябре 2022 года на орбиту был выведен космический аппарат «Скиф-Д», ставший первым в рамках программы «Сфера» – российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). По плану, к 2030 году группировка, созданная в рамках программы «Сфера», должна насчитывать 638 космических аппаратов.

    В декабре того же года в Роскосмосе сообщали, что на октябрь 2025 года в рамках проекта «Сфера» запланирован запуск первого космического аппарата «Экспресс-РВ».

    23 августа 2023, 21:36
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (29)
    24 августа 2023, 20:07
    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке

    Путин: В Африке Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями

    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, самолет которого разбился в среду, только накануне вернулся из Африки.

    «Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал президент.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Президент выразил соболезнования семьям погибших в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

    Коментарии (10)
    23 августа 2023, 15:50
    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну

    Индия первая в мире провела успешную посадку космического аппарата на Южном полюсе Луны

    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе естественного спутника Земли, трансляцию прилунения вела Индийская организация космических исследований.

    Аппарат вышел на орбиту Луны 5 августа, спускаемый модуль «Викрам» отделился от него 17 августа и провел две операции по снижению своей орбиты, передает РИА «Новости».

    Сама станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не сократится до 100 км.

    Полезная нагрузка лунохода этой миссии позволит получить информацию об элементном составе поверхности спутника. У него есть рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.

    У «Викрама» имеются модули для измерения тепловых свойств поверхности Луны в полярной области. Другое оборудование позволит измерить плазму вокруг места посадки в течение одного лунного дня и сейсмическую активность небесного тела.

    Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку на Луну.

    Коментарии (132)
    23 августа 2023, 19:38
    Опубликовано первое фото поверхности Луны с индийского модуля «Викрам»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Первая фотография лунной поверхности со спускаемого модуля «Викрам» индийской космической станции «Чандраян-3» обнародована Индийским космическим агентством.

    На снимке запечатлена часть места посадки модуля, видна нога аппарата и тень от нее, сообщило агентство в X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Отмечается, что модуль спущен на относительно плоский участок поверхности Луны.

    Напомним, индийская космическая станция «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе Луны. Президент России Владимир Путин поздравил индийскую сторону с успешно проведенной космической миссией.

    Коментарии (57)
    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (23)
    23 августа 2023, 13:27
    Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС

    Путин заявил о готовности России способствовать расширению круга участников БРИКС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе касающихся расширения объединения, заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

    Кроме того, Путин заявил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма, передает ТАСС.

    «Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 13:14
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    «Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», – сказал он.

    Стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому украинскому кризису, добавил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сперва с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, передает ТАСС.

    «Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – указал президент России.

    Ранее официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявил, что участие Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно.

    Коментарии (36)
    24 августа 2023, 19:16
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

    «Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», – сказал российский лидер на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом не будет забыт.

    Он подчеркнул, что экспертизы по этому делу потребуют времени, а также отметил, что СК начал предварительное расследование, и оно будет доведено до конца.

    «Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета – они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», – заверил глава государства.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о катастрофе самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (30)
    24 августа 2023, 19:42
    Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.

    Коментарии (7)
    24 августа 2023, 19:25
    Путин: Пригожин был человек сложной судьбы
    Путин: Пригожин был человек сложной судьбы
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком и предпринимателем, но это был человек сложной судьбы, считает президент России Владимир Путин.

    «Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела», – поделился воспоминаниями глава государства на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «он (Пригожин) был талантливый человек, талантливый бизнесмен».

    Также он добавил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. «Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – отметил Путин.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (14)
    25 августа 2023, 12:58
    Роскосмос задумался о повторении миссии на Южный полюс Луны

    Роскосмос задумался о повторении миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах

    Роскосмос задумался о повторении миссии на Южный полюс Луны
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Руководство Роскосмоса рассматривает возможность отправки миссии на Южный полюс естественного спутника Земли в 2025-2026 годах.

    Как уточнили в госкорпорации, в пятницу глава Роскосмоса Юрий Борисов встретился с разработчиками автоматической станции «Луна-25» в НПО им. Лавочкина и обсудил возможные причины незавершенной миссии «Луна-25», а также дальнейшие перспективы российской лунной программы, передает ТАСС.

    По словам Борисова, одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

    20 августа российская станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Глава Роскосмоса причиной аварии назвал нештатную работу двигателя при коррекции орбиты.

    Коментарии (49)
    23 августа 2023, 11:05
    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС

    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС в видеоформате

    Tекст: Алина Власенко

    Участие президента России Владимира Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ЮАР Нельсон Кгвете.

    По его словам, все участники ценят активное участие Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита. «Такое чувство, что президент России присутствует в залах саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС», – заявил Кгвете, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. В видеообращении к участникам делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

    Коментарии (2)
    24 августа 2023, 16:11
    Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
    Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка «Алеша», кадры встречи опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Зарубин добавил, что подробности последуют, передает РИА «Новости».

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:29
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще – те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», – удивился глава российского государства. «Но это их дела и их проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 01:23
    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе

    Глава ЛНР Пасечник сообщил Путину, что обстановка в регионе остается напряженной

    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений, доложил врио главы региона Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной. Хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений. Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что к части территории республики в непосредственной близости [находится] линия боевого соприкосновения», – сказал врио главы ЛНР.

    Пасечник сообщил, что, согласно распоряжению главы государства, в ЛНР прорабатываются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что у Пасечника «неплохо получается» решать задачи, которые стоят перед регионом. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», – сказал президент.

    Путин отметил, что врио главы республики и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».

    Коментарии (0)
    Главное
    В Германии заявили об украинском следе в диверсии на «Северных потоках»
    ВМФ России поразил высокоточным оружием украинский порт
    В Нидерландах назвали срок подготовки украинских летчиков F-16
    Банки приостановили выдачу сельской ипотеки
    Путин поручил упростить трудоустройство россиян до 18 лет
    В Турции назвали проблему для открытия парома из Херсонской области в Зонгулдак
    Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников

    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

    Перейти в раздел

    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские старики заставили Латвию отступить

    Депортация тысяч русских стариков из Латвии как минимум откладывается – власти страны испугались крупного международного скандала. «Евросоюз нас просто затопчет за это», – заявляют в латвийском парламенте. Пенсионеров, по сути, хотели взять на измор, вплоть до лишения социальных выплат и даже жилья. Что будет с ними теперь? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............