Путин дал поручение о создании космических аппаратов для предельно низких орбит

Президент Путин поручил Роскосмосу и АСИ рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит

Tекст: Антон Никитин

«[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Ответственными за выполнение поручения президента указаны глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Срок исполнения поручения – до 1 декабря.

Напомним, в октябре 2022 года на орбиту был выведен космический аппарат «Скиф-Д», ставший первым в рамках программы «Сфера» – российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). По плану, к 2030 году группировка, созданная в рамках программы «Сфера», должна насчитывать 638 космических аппаратов.

В декабре того же года в Роскосмосе сообщали, что на октябрь 2025 года в рамках проекта «Сфера» запланирован запуск первого космического аппарата «Экспресс-РВ».