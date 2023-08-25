Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.8 комментариев
Путин дал поручение о создании космических аппаратов для предельно низких орбит
Президент Путин поручил Роскосмосу и АСИ рассмотреть вопрос создания космических аппаратов для предельно низких орбит
Президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу и Агентству стратегических инициатив (АСИ) изучить вопрос создания и изготовления опытных образцов космических аппаратов для предельно низких орбит (до 200 км).
«[Поручаю] рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов таких аппаратов для проведения испытаний», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам состоявшегося 29 июня пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».
Ответственными за выполнение поручения президента указаны глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Срок исполнения поручения – до 1 декабря.
Напомним, в октябре 2022 года на орбиту был выведен космический аппарат «Скиф-Д», ставший первым в рамках программы «Сфера» – российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС). По плану, к 2030 году группировка, созданная в рамках программы «Сфера», должна насчитывать 638 космических аппаратов.
В декабре того же года в Роскосмосе сообщали, что на октябрь 2025 года в рамках проекта «Сфера» запланирован запуск первого космического аппарата «Экспресс-РВ».