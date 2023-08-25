Лукашенко заявил о непричастности руководства России к аварии самолета Пригожина

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава белорусского государства заявил, что не может сказать, кто это сделал, и подчеркнул, что не намеревается быть «адвокатом у своего старшего брата» Владимира Путина, передает БелТА.

Он отметил, что знает российского лидера, это «расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек», и потому он не может представить, что «это сделал Путин».

«Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», – сказал он. Лукашенко добавил, что ответственность за произошедшее многие пытаются «повесить» на президента России, но указал, что Путин здесь абсолютно не при чем, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.