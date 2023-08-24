Эксперты: Флаг России стал символом побед и справедливости

Социологи рассказали, как изменилось отношение граждан к флагу России

Tекст: Олег Исайченко

«В настоящее время 68% респондентов испытывают гордость и восхищение при виде флага, еще 16% – симпатию. Рост составил 19%. Сократилась группа тех, кто отвечал про безразличие. Негативной оценки крайне мало. В непростые времена растет чувствительность населения к истории и символам страны. Мы фиксируем усиление чувства гордости россиян», – сказал Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

По его словам, отвечая на вопрос «Вы лично за последний год стали гордиться своей страной больше или меньше?», 60% граждан России ответили – скорее больше. И почти в три раза меньше опрошенных дали обратный ответ. При этом затруднились ответить 14% россиян.

«Всегда и во все времена граждане нашей страны гордятся людьми: национальный характер и ценности вызывают приоритетное уважение, формируют отношение к государственным символам. На втором месте – флаг и герб. Элементы символики все больше становятся фактором формирования нашей идентичности», – добавил Мамонов.

«Значение флага нужно прочувствовать. Сегодня то время, когда наши символы имеют сакральное значение. Наш флаг – это символ свободы, символ взятых рубежей. А после начала СВО триколор приобрел еще одно значение – это символ справедливости. В разных странах люди выходят с российским триколором. Почему? Потому что они за многополярность, партнерство и уважение друг к другу», – убеждена Ольга Занко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Флаг – это символ присутствия государственности. А что такое государственность? Это сила, единство, порядок, вера, традиционные ценности, которых, кстати, боятся за рубежом. Западные страны боятся нашей сплоченности и нашего единства. Те, кто глумится над нашими символами, пытается показать, что под наши знамена никто не встанет. Но ни у одного нормального россиянина, ни у одного иностранца, кто хорошо знает нашу страну, рука не поднимается глумиться над ним», – отметила он.

«В последнее время появились новые символы единства – например, Георгиевская лента. С этого года она стала официальным символом воинской славы России и защищена законодательно», – добавила парламентарий.

«За последние несколько лет 22 августа из обычного летнего дня превратился в праздник, который стал объединяющим символом и фактором. В том числе в новых регионах России. Мы стали единым социумом, с общим направлением движения. Роль Дня государственного флага неуклонно растет», – считает Виктор Сеничкин, ученый секретарь Музея Победы.

«Мы недавно ездили в село Богдановка Запорожской области, которое находится между Мелитополем и Бердянском. Там была школа, руководство которой лично обратилось к нам вместе с администрацией села, в котором с советского времени ничего не менялось», – рассказала Полина Цветкова, телеведущая Первого канала, представитель Народного фронта, куратор гуманитарной помощи проекта «Все для победы!», кандидат искусствоведения.

«Они попросили, чтобы наш проект помог усовершенствовать всю образовательную систему, привезти необходимую литературу. Это была инициатива людей, которые живут в таком маленьком населенном пункте, но их чувство гражданской идентичности и любви к Родине настолько сильное, что это село по ощущению было городом», – продолжила она.

«Там все было пронизано любовью к стране в каждой детали: от флага, который нас встречал, до желания людей поменять плакаты для детей, чтобы образование перешло на российскую стезю. Подобных историй множество, но все они об одном – об объединении под символикой флага», – подчеркнула Цветкова.

«В целом история России неразрывно связана с государственными символами страны: флагом, гимном, гербом», – акцентировал Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

«Государственный флаг – это символ преемственности, неразрывности исторического прошлого и настоящего. Современный триколор – первый официальный флаг России, насчитывающий более чем 350 лет истории своего существования. С ним связаны победы и достижения нашей страны в XVII, XVIII, XIX и XX веках. Российских флаг – это символ Крымской весны и событий, связанных с борьбой за Донбасс», – отметил историк.

Шаповалов напомнил, что с 1 сентября в российских вузах для всех первокурсников стартует образовательный курс «Основы российской государственности». И государственная символика – первое, с чем студенты ознакомятся в рамках учебного процесса.

Кроме того, государственные символы должны быть важным элементом патриотического воспитания молодежи, считает политолог Евгений Кисляков, член Экспертного клуба «Дигория». «И нам необходимо продолжать работу по интеграции молодежи из новых регионов в общероссийскую повестку, привлекать в федеральные в проекты и поддерживать инициативы на местах. Государство развернуло широкомасштабную работу в этом направлении», – добавил Кисляков.

В завершение дискуссии эксперты отметили – фигура президента и флаг стали символами, вокруг которых объединились граждане страны. И этот консолидирующий эффект не удастся нарушить западным противникам.