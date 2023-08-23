Московские аэропорты вернулись к штатной работе после ограничений

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в 8.00 в среду аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский перешли в штатный режим работы, передает ТАСС.

Также в Росавиации уточнили, что утренние ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Известно, что за период ограничений два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Ограничения были зафиксированы с 2.18 до 4.00, в Домодедово – с 2.24 до 3.58.

Как ранее писал РБК со ссылкой на сообщения Telegram-каналов, в аэропортах введен план «Ковер», который объявляют в случае появления в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов.

