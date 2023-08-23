Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.3 комментария
Московские аэропорты вернулись к штатной работе после ограничений
Аэропорты Москвы и подмосковного Жуковского вернулись к штатному режиму, после введенных ранним утром ограничений, сообщает пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что в 8.00 в среду аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский перешли в штатный режим работы, передает ТАСС.
Также в Росавиации уточнили, что утренние ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Известно, что за период ограничений два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Ограничения были зафиксированы с 2.18 до 4.00, в Домодедово – с 2.24 до 3.58.
Как ранее писал РБК со ссылкой на сообщения Telegram-каналов, в аэропортах введен план «Ковер», который объявляют в случае появления в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов.