Нападение на ветеранов СВО, оскорбление людей с Z-символикой – все это еще раз подчеркивает радикализацию той группы россиян, которые не понимают и не хотят понимать важность специальной военной операции. Вопрос в том, как государству реагировать на эту радикализацию.16 комментариев
S&P снизило рейтинги нескольких банков США
S&P снизило рейтинги нескольких банков США вслед за Moody's
Агентство S&P Global Ratings ухудшило рейтинги нескольких региональных банков Соединенных Штатов спустя две недели после такого шага со стороны Moody's Investors Service.
Так, по информации банков KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp, рейтинги были снижены на одну ступень из-за высоких процентных ставок и оттока депозитов, при этом прогнозы сохраняются как стабильные, передает «Интерфакс».
В частности, S&P изменило на «негативный» прогнозы рейтингов River City Bank и S&T Bank и сохранило «негативный» прогноз для Zions Bancorp.
В пресс-релизе агентства уточняется, что рейтинги всех названных банков находятся в диапазоне от «BBB–» до «BBB+».
По информации S&P, такой исход произошел вследствие резкого роста процентных ставок и количественного ужесточения, которое применялось с марта 2022 года с целью борьбы с высокой инфляцией.
Таким образом, резкий рост оказал давление на фондирование, ликвидность и доходы многих американских банков.
«Эти же факторы привели к падению стоимости банковских активов и росту вероятности ухудшения качества активов», – подчеркивают эксперты S&P.
По информации аналитиков агентства, отмечено сокращение объема депозитов клиентов на счетах банков, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) – на 6% с первого квартала 2022 года по второй квартал 2023 года.
«Стоимость ценных бумаг, на которые приходится значительная доля ликвидности банков, снизилась», – заверили специалисты S&P.
Как отмечают эксперты, нереализованные убытки по ценным бумагам на балансе американских банков превысили 550 млрд долларов на конец второго квартала.
Однако, по мнению экспертов S&P, такая ситуация в банковском секторе еще больше ухудшится в случае, если Федрезерв будет удерживать ставки на высоком уровне дольше, нежели ожидает рынок.
«Банки со значительным присутствием на рынке коммерческой недвижимости, особенно в секторе офисных зданий, могут испытать наибольшие трудности», – заключили в S&P.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Соединенные Штаты находятся на грани экономического и финансового хаоса. Так, по данным международного рейтингового агентства Moody's, почти 8 млн американцев могут потерять работу.